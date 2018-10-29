Посторонний шум при пуске мотора: в чем причина и что делать

Холодный пуск двигателя — один из режимов, в котором ярко проявляются различные неисправности систем мотора, возвещая о себе отчетливым посторонним шумом. «Букет» этих звуков довольно большой, однако значительная часть имеет своеобразный характер, по которому легко определить причину неисправности.

Грамотная диагностика двигателя на слух под силу только опытным и профессиональным сервисменам. Однако даже рядовой автовладелец при желании может составить для себя хотя бы примерный круг подозреваемых в неисправности. Это поможет прикинуть возможные затраты на ремонт и избежать «развода» в сервисе.

Есть группа неисправностей, имеющих звуковое сопровождение именно в первые секунды после пуска холодного мотора. Обычно это отчетливый грохот или звонкий стук, которые сразу же сходят на нет.

Неисправности в цепном приводе ГРМ — одни из самых распространенных. Его уставшие элементы обычно издают характерный посторонний шум.

Грохот, как будто встряхнули ведро с болтами, указывает на натяжитель цепи ГРМ или фазовращатель. Звук очень характерный, его сложно спутать с чем-то другим.

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Со временем в фазовращателях двигателей с любым типом привода ГРМ изнашиваются внутренние элементы. Это вызывает сильный грохот, пока полости муфты не заполнятся маслом. Для этого как раз и нужна пара секунд после пуска холодного мотора. Фазовращатели не подлежат ремонту, их придется менять в сборе.

Подобный звук издает и цепь ГРМ, временно провисшая из-за своего некондиционного гидронатяжителя. Он работает благодаря подаче масла под давлением, которое достигается с задержкой из-за естественного износа узла или особенностей его конструкции. Почему-то многие натяжители лишены запорного клапана, поэтому в ряде случаев после остановки мотора масло свободно стекает из его корпуса и цепь провисает. Чтобы восстановить рабочее давление жидкости, нужно определенное время.

При осмотре элементов цепного ГРМ важно внимательно проверить и заменить все изношенные элементы, чтобы в ближайшей перспективе не пришлось снова вскрывать привод, повторно оплатив недешевую работу.

Простые правила для продления срока службы гидрокомпенсаторов — использование качественного моторного масла и его своевременное обновление (хотя бы через каждые 10 000 км).

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Кратковременный звонкий стук обычно издают гидрокомпенсаторы. На одних двигателях это говорит об их скорой кончине, а для других — это нормальное явление. В зависимости от конкретной конструкции заполнение гидрокомпенсаторов маслом может идти с задержкой, вызывая непродолжительный стук, который еще не свидетельствует о неисправности.

По-настоящему волноваться следует только при заметном увеличении продолжительности шума гидрокомпенсаторов. При износе внутренних клапанов они перестают удерживать масло, давление внутри компенсатора падает и увеличивается зазор в клапанном механизме. В итоге стук приобретет постоянный характер вне зависимости от продолжительности работы двигателя и его температуры.

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Холодный двигатель может издавать и массу других посторонних шумов, связанных с другими неисправностями. Однако, в основном, они проявляют себя уже гораздо дольше и постепенно замолкают только в процессе прогрева мотора. Естественно, все свои догадки важно проверять в хорошем сервисе. Без опыта самостоятельная диагностика и лечение могут привести к таким же плачевным и дорогостоящим последствиям, как и визит к нечистым на руку сервисменам.