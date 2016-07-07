Стоит ли переходить на 92-й? Эксперимент ЗР

Когда цены на топливо пошли в рост, многие автомобилисты вспомнили, что их машины можно заправлять «девяносто вторым», и ради экономии перешли на него, продолжая сомневаться: а не потеряют ли они в динамике? Эксперты «За рулем» провели эксперимент, залив в подопытные Лады Веста три бензина по очереди (АИ-92, АИ-95 и АИ-100) и проверив их поведение и характеристики.

Россия — одна из крупнейших нефтедобывающих стран, но цены на бензин у нас не колеблются вместе с ценами на черное золото, а исключительно растут. В начале минувшего лета массовые сорта АИ‑92 и АИ‑95 неожиданно прибавили по несколько рублей, а премиальные АИ‑98 и АИ‑100 скакнули далеко за психологический рубеж 50 рублей за литр. И вечный спор об оптимальном выборе бензина разгорелся с новой силой.

Многие вдруг вспомнили, что их машины можно заправлять «девяносто вторым», - и ради экономии перешли на него.

Другие по-прежнему уверены, что дорогой «девяносто пятый» и уж тем более «девяносто восьмой» обеспечивают машине лучшую динамику. А при спокойной езде на высокооктановом бензине, говорят они, расход падает — и выйдет даже дешевле, чем на «девяносто втором»!

Работают ли подобные теории применительно к автомобилям с современными, но не высокофорсированными моторами?

Мы взяли две редакционные Весты. Седан с 1,6‑литровым двигателем мощностью 106 л.с. и роботом АМТ символизирует выбор человека, который не спешит: мощности много не надо, коробка сама переключается — вот и славно. Универсал SW Cross с 1,8‑литровым 122‑сильным двигателем и механической коробкой передач наверняка предпочтут те, кто хочет всегда иметь «запас под педалью».

Лада Веста 1.6 с роботом не блещет динамикой. Дорогóй бензин отчасти спасает ситуацию, и, по нашим замерам, на АИ‑100 редакционная Веста с пробегом 62 000 км даже превзошла паспортный показатель: 13,9 секунды до 100 км/ч против обещанных 14,1 секунды.

Лада Веста SW Cross после десяти тысяч пробега едет веселее, чем совершенно новенькая (раскаталась машина), но 122‑сильный двигатель 1.8 мог быть и пошустрее. На бензинах АИ‑95 и АИ‑100 результаты замеров динамики предельно близки к паспортным.

Лада Веста 1.6 АМТ

(данные производителя) Мощность 106 л.с. при 5800 об/мин

Крутящий момент 148 Н·м при 4200 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 14,1 c

Максимальная скорость 182 км/ч

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 9,3 / 5,5 / 6,9 л / 100 км

Рекомендуемый бензин минимум АИ-92 Лада Веста SW Cross 1.8 МТ

(данные производителя) Мощность 122л.с. при 5900 об/мин

Крутящий момент 170Н·м при 3700об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 11,2 c

Максимальная скорость 180 км/ч

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,7 / 6,4 / 7,9 л / 100 км

Рекомендуемый бензин минимум АИ-92

Что к чему

В каждую Весту по очереди заливаем бензин Лукойл Экто разных сортов: сначала АИ‑92, затем АИ‑95, а на десерт — элитный АИ‑100. Инструкция по эксплуатации ­требует соблюдать лишь нижнюю планку — это бензин АИ‑92. Верхняя граница не установлена.

Мы сравним не только расход топлива, но и динамику, а затем загоним машины на динамометрический стенд — чтобы с помощью инструментальных замеров определить максимальную мощность и крутящий момент на колесах.

Методика замеров расхода топлива предельно проста. Выжигаем остатки бензина в баке до остановки двигателя и заливаем десять литров зачетного топлива. Вырабатываем его, пока двигатель снова не заглохнет, и фиксируем пройденный километраж. Простым пересчетом получаем средний расход топлива.

Заезды проводили в одно и то же время при схожей погоде. Чтобы минимизировать погрешность измерений, канистры заполняли на одной колонке (из соответствующих пистолетов, конечно) одной и той же АЗС.

Режим движения — спокойный трассовый. Равномерно держим 110 км/ч. Каждым автомобилем на протяжении всего теста управляет один и тот же водитель — чтобы избежать разброса результатов из-за «смены ноги».

С экономической точки зрения езда на АИ-92 выгоднее, на АИ-95 — чуть шустрее.

Bon appétit!

Сначала заливаем АИ‑92. Когда маршрутный компьютер первой Весты выдал прочерки (минимальный числовой остаток запаса хода — 30 км), мы приготовились к тому, что мотор вот-вот заглохнет. Не тут-то было! Как выяснилось, машины легко проезжают до остановки двигателя еще несколько ­десятков километров.

Весты показали абсолютно одинаковый средний расход «девяносто второго» — 6,7 л/100 км. Принимаем его за отправную точку для последующих замеров. Интересная деталь: маршрутный компьютер пятидверки SW Cross выдает расход почти не подвирая, а вот седан занизил результат на литр (показывал в этом режиме 5,7 л/100 км), причем расклад повторился и при последующих замерах. Весьма странное поведение — конструктив‑то у счетчиков одинаковый.

Переходим на АИ‑95. Оба испытателя не уловили разницу в поведении каждой из машин на более высокооктановом топливе. Полученный расход топлива тоже не удивил: универсал SW Cross скинул одну «десятку» — до 6,6 л/100 км. Менее мощный седан экономит чуть больше: минус 400 мл, результат — 6,3 л/100 км. Но при одинаковых ездовых ощущениях зачем платить больше? Без калькулятора очевидно, что в таких режимах ездить на АИ‑92 дешевле.

На десерт — АИ‑100. И тут нас ждал сюрприз. Ни SW Cross, ни «простая» Веста не смогли улучшить результат «девяносто пятого»! Элитное топливо не дало никакого преимущества, а эластичность у мотора 1.6 оказалась даже хуже. Хотя не такая уж это и сенсация: почти пять лет назад мы уже проверяли аналогичным образом седаны Chevrolet Cobalt и Nissan Almera (ЗР, № 12, 2013), и тогда «премиальный» АИ‑98 тоже ничем не удивил.

Но это — езда в установившихся режимах. Быть может, инструментальные замеры динамики раскроют нам глаза?

С прибором

Профессиональным измерительным комплексом VBOX мы сначала замерили время разгона до сотни. Универсал с «девяносто вторым» бензином в баке набрал 100 км/ч за 12,0 секунды. На «девяносто пятом» бензине он разгонялся веселее: 11,3 секунды. Может, АИ‑100 вдохнет в мотор еще больше сил? Увы — те же 11,3 секунды. Как под копирку — история с расходом, только вместо литров — секунды.

Седан? Долгие 14,8 секунды до первой сотни на «девяносто втором» бензине — пламенный привет от робота АМТ с его резиновыми переключениями. На АИ‑95 мотор 1.6 чуть приободрился: минус шесть десятых секунды.

И наконец-то проявил себя «сотый» бензин, позволивший выехать из четырнадцати секунд и улучшивший результат на «девяносто втором» почти на секунду.

Теперь — переходные режимы, или эластичность. Разгоны с 60 до 100 км/ч на четвертой передаче и с 80 до 120 км/ч на пятой.

Эластичность «кроссовой» Весты при переходе с «девяносто второго» на «девяносто пятый» улучшилась несильно. Выигрыш — несколько сотых в разных режимах, будь то ускорение с 60 до 100 км/ч на четвертой передаче или с 80 до 120 км/ч на пятой. Наибо­лее ощутимую разницу зафиксировали при разгоне на пятой передаче с 60 до 100 км/ч — отвоевано больше полутора секунд.

АИ‑100 ничего не дал и тут. Несколько сотых секунд во всех замерах эластичности у SW — это даже не крохи, а блохи. Седан и вовсе не продемонстрировал какого-то преимущества в эластичности на разном топливе. Более того, на «сотом» бензине она даже ухудшилась!

Как же так? Ведь в теории всё наоборот!

На стенде

Все точки над «i» расставили замеры на диностенде. Компания Инжкар любезно предоставила для наших испытаний новейший профессиональный динамометрический стенд Dynomax. На нем можно проводить любые замеры, а благодаря мощной системе обдува воздухом тест не превращается в пытку для системы охлаждения автомобиля.

Небольшой проблемой при замерах на диностенде стала экономичность Весты: чтобы дожечь остатки топлива в баке, пришлось убить немало времени.

Мы провели «на барабанах» не один час и получили графики мощности обоих двигателей на разных бензинах. На АИ‑92 и АИ‑95 машины выдали результаты, очень близкие к паспортным значениям: седан Веста 1.6 показал 103,5 и 103,6 л.с. соответственно (заявлено 106 л.с.), а универсал Веста SW Cross 1.8 выдал 119,3 и 119,7 л.с. (заявлено 122 л.с.).

Динамометрический стенд Dynomax с беговыми барабанами дал ответы на многие вопросы. Машины выдают близкие к заявленным характеристики как на «девяносто втором» бензине, так и на «девяносто пятом». А элитное высокооктановое топливо Вестам и их одноклассникам без надобности.

Что любопытно, кривые мощности и момента на «девяносто втором» оказались даже чуть ровнее. А на «сотом» мощность… недотянула до заявленных производителем параметров 9–10 «лошадей»! Теперь понятно, почему динамика почти не изменилась.

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Как объяснить столь странные результаты? Ведь чем выше октановое число, тем, по идее, лучше экономичность и мощностные характеристики. Так-то оно так, но не всегда.

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Дело в том, что внешние скоростные характеристики двигателей завод снимает на бензине АИ‑95 — именно они и заявлены в паспортных данных. Лет десять-пятнадцать назад даже в автомобили с простенькими восьмиклапанными моторами АВТОВАЗ разрешал лить только «девяносто пятый». И именно этот бензин до сих пор рекомендован для Гранты, Калины, Приоры и Нивы!

А почему на других переднеприводных машинах с тем же 106‑сильным двигателем 1.6 допустимый сорт топлива зависит от модели? Маркетинг! Конкуренты разрешают «девяносто второй» — и в борьбе за покупателя АВТОВАЗ вынужден идти на уступки. Вот почему бензин АИ‑92 ввели в перечень допустимых сортов. Под более дешевый бензин изменили настройки блока управления, что повлекло за собой незначительное снижение мощности двигателя и динамики автомобиля. Что мы и зафиксировали.

А под более дорогие бензины АИ‑98 и АИ‑100 моторы попросту не калибруются. Блок управления заточен под работу двигателя максимум на «девяносто пятом» и под более высокооктановые бензины не подстраивается. Следовательно, не растет и мощность. Конечно, в каких-то узких переходных режимах «сотый» бензин способен дать некую прибавку (например, в эффективности ускорения с 80 до 120 км/ч), но она не так уж существенна и размоется на фоне прочих показателей.

Что лить?

Хотите реальной отдачи от дорогого топлива? Придется поколдовать как минимум над прошивкой, а то и над самим двигателем. В противном случае никакой фантастической силы простеньким атмосферным моторам высокооктановые бензины не дадут. Кормить простолюдинов элитной пищей бесполезно: выброшенные деньги, реальной пользы никакой. Для рассмотренных моторов при использовании АИ‑92 и АИ‑95 мы зафиксировали паритет по замеренной мощности и схожий расход, а значит — заметное превосходство более простого сорта бензина с финансовой точки зрения.

Преимущество, которое дает «девяносто пятый» в динамике? Не такое уж оно убедительное. Даже фанаты светофорных гонок вряд ли почувствуют «приход» от более дорогого бензина. Так что в баки машин с конструктивно простыми двигателями, для которых производитель допускает использование АИ‑92, однозначно рекомендуем лить именно его.