Лада Веста из парка ЗР: перепрошивка и масложор на 60 000 км.

Пришлось проверить, как работает «Горячая линия» АВТОВАЗа и служба качества. Вы удивитесь, но сработали отлично и оперативно.

Лада Веста из парка ЗР

Пролистал архив публикаций «Парка ЗР» на нашем сайте и крайне удивился: последний отчет о Весте-седане вышел полгода назад. Причин тому несколько. Подоспели более актуальные универсалы, интерес к машине уже не тот, что раньше, когда я писал о впечатлениях каждую неделю-две. Но главное — весомых поводов не случилось: ни серьезных поломок, ни сколь-нибудь примечательных мелких. И это, конечно, радует.

Упомянутые в предыдущем материале проблемы не нашли понимания у дилера. Расход масла признали пока еще некритичным, хотя лично мне не кажется нормальным, что за пробег между ТО на 45 000 и 60 000 км двигатель «съел» три литра. На седане, напомним, стоит агрегат объемом 1,6 литра, который прежде в масложоре замечен не был.

Сдается мне, в царапинах на боковых окнах были виноваты не дверные уплотнители (их дилеры подрезали и меняли бесплатно). На такую мысль меня подтолкнул вид ветрового стекла. Для двух с половиной лет эксплуатации и почти 65 000 км пробега оно слишком сильно затерто щетками и имеет очень много сколов. Это турецкий Sisecam, который на Весты ставят и поныне.

Гуляющую стрелку индикатора температуры антифриза все так же признали нормальным явлением: термостат, если верить результатам диагностики, в норме. У меня в запасе были еще аргументы. У всех других Вест, на которых мне довелось поездить, стрелка на прогретом двигателе четко показывала на 90 градусов. Но и мастер оказался непрост. Говорит, прошивка комбинации приборов у вас неправильная, а поменять я ее вам не могу. Что тут возразишь? Уехал несолоно хлебавши и теперь на указатель стараюсь смотреть пореже.

Я изначально не верил в хорошую стойкость «серебрянки» на руле. На левой спице хорошо видны потертости, а происхождение царапин для меня вообще остается загадкой.

Ну а подсветка магнитолы вылечилась так же, как и начала глючить — в одночасье и самостоятельно. Люблю машины со склонностью к самолечению! Однако свято место пусто не бывает. Роль досадной мелочи теперь выполняет неработающий поворотник в корпусе левого зеркала. И дело тут отнюдь не в негерметичности (оба зеркала в сборе из-за протекающих поворотников нам меняли по гарантии). Внутренности оптики абсолютно сухие, а все три светодиода погасли одновременно. Купить и заменить поворотник не проблема. Оригинальная деталь стоит 600 рублей. Но наша-то машина пока на гарантии, поэтому жалобу я озвучил, приехав на ТО-60 000 км.

Поворотник в левом зеркале снова погас. Меняется он отдельно и стоит 600 рублей, но мы заявили его по гарантии. Три года нашей Весте исполнится только в конце декабря.

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И тут меня ждал неприятный сюрприз. В электронной базе АВТОВАЗа не оказалось информации о двух предыдущих плановых обслуживаниях на пробегах 30 000 и 45 000 км! А раз так, то за нарушение графика нашей Весте отказано в любых гарантийных обращениях. Нюанс в том, что оба сервиса, где мы проходили прошлые ТО (это Автокомплекс и Авто-Алеа) уже не являются официальными представителями Лады. Но на момент визитов-то они ими были! И подтверждающие документы у нас, разумеется, есть.

Я позвонил на горячую линию АВТОВАЗа. Милая девушка ответила, что восстановлением истории должен заняться тот дилер, к которому я обратился. В качестве подтверждения достаточно отметок в сервисной книжке и чеков со счетами. На деле не пришлось показывать даже их. Мою просьбу служба качества сама переадресовала дилеру, и буквально через день мне позвонили его представители: все восстановлено, можете приезжать с «гарантийными» жалобами. Отличная и очень оперативная работа! Всем бы такую заботу о клиенте. Жаль только, что ездить пришлось дважды.

ТО на 60 000 км с заменой трех фильтров, масла и свечей зажигания обошлось в 9058 рублей. Ещё 1161 рубль отдал дилеру за литр масла на долив и новые щетки стеклоочистителей.

Попутно задал специалисту колл-центра еще два интересовавших меня вопроса: можно ли перепрошить комбинацию приборов в режим постоянно работающей подсветки и реально ли обновить программное обеспечение роботизированной коробки, чтобы в ней появился «ползущий» режим и ускоренное переключение передач. Все эти функции уже не один месяц присутствуют на сходящих с конвейера Вестах (правда, модернизированный робот пока полагается только мотору 1.8). На оба вопроса мне ответили «нет».

Эти новшества реализованы путем доработки электроники, а не железа, но все равно добавить их машинам прежних выпусков нельзя. По крайней мере, официальным путем. Обращаться ли к гаражным шаманам, личное дело каждого. Но будь я счастливым владельцем Весты из первых выпусков, я бы задумался о замене почти уже трехлетней машины на такую же новую. Уж больно много приятных мелочей обрела модель за свою недолгую жизнь! Но коль уж мне достался казенный автомобиль, буду пользоваться им.

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