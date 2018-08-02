На Весте появилась новая роботизированная коробка — АВТОВАЗ окрестил ее АМТ 2.0. Ну, не новая — обновленная. Одну из машин с таким роботом «За рулем» удалось получить для знакомства.

Весты с модернизированной роботизированной коробкой выпускают в Ижевске с конца зимы.

Наконец-то! Проблем у робота хватало, и мы знали о них лучше многих, ибо в редакции больше двух лет живет Веста с роботом. Но — тсс! — завод выпустил обновленный робот «без пыли, без шуму». Просто начали продавать машины с АМТ 2.0. Информации — ноль. Взять машину на заводе тоже нереально. О новом роботе не было сказано ни слова даже на презентации седана Веста Cross (ЗР, № 7, 2018).

И вот во дворе нашей редакции появилась Лада Веста SW Cross, любезно предоставленная частным владельцем. На одометре 2300 км, состояние машины идеальное. И главное: под капотом — модернизированный робот. Берем в пару редакционную Весту-седан с «дореформенной» коробкой, и в путь.

1. Робот в версии 2.0 стал намного приятнее. Основные недочеты коробки исправлены, хотя с появлением «ползущего» режима вернулся вопрос ресурса сцепления. Ответ на него даст время. 2. Селектор управления коробкой передач прежний. «Зимний» режим подразумевает, что включать вторую передачу нужно самостоятельно и перед каждым стартом. Отдельной клавиши не предусмотрено. 3. Время разгона до 100 км/ч, как гласят официальные данные, не изменилось.

Ползком отсюда

Изменения подмечаю почти сразу после выезда из ворот редакции. Как же мне не хватало «ползущего» режима Creeping Mode все два с половиной года совместной жизни с Вестой! Особенно при парковке в ограниченном пространстве зимой, когда под колесами наледь. Машина-то начинала двигаться только после нажатия на газ. Теперь же робот действует как классический автомат: чтобы машина поехала, достаточно отпустить педаль тормоза. Причем тяги хватает, чтобы с места преодолеть без нажатия на газ «лежачий полицейский», к которому передние колеса стоят вплотную. Значит, и с зимними снежно-ледяными буграми во дворе робот справится.

Веста трогается не столь шустро, как машины с классической гидромеханикой. Коробка секунду думает, потом не спеша включает передачу, и только после этого начинается движение. Я заметил лишь один косяк робота версии 2.0: машина трогается, вгоняя двигатель в дрожь, - словно неопытный водитель еще не приноровился к механической коробке. С одной стороны, это объяснимо. В «ползущем» режиме большие обороты двигателя ни к чему, машина должна трогаться очень плавно, без рывков, поэтому необходимо плавное смыкание дисков сцепления при минимальной подаче газа. Электроника старается, но орудовать сцеплением надо еще нежнее. Дрожь не слишком приятна, да и агрегатам от такого обращения нехорошо. Поэтому, толкаясь в пробке, лучше лишний раз не дергаться, «проползая» по 20–30 сантиметров. А при маневрах во дворе и на парковке «ползущий» режим — самое то!

«Ползать» Веста умеет и вперед, и назад. Скорость, которую поддерживает автоматика, зависит от включенной передачи. На первой это 7–8 км/ч, на второй — 14–15 км/ч, на задней — 5–6 км/ч. Предусмотрена защита «от дурака»: режим отключается, если поставить машину на стояночный тормоз или открыть водительскую дверь. Проверил — работает исправно.

На редакционной Весте немного раздражает алгоритм работы системы помощи при троганье на подъеме. После отпускания педали тóрмоза тормозные механизмы пару секунд удерживают машину от отката назад, чтобы водитель успел спокойно перенести ногу с тормоза на газ. Настроена функция таким образом, что небольшие уклоны автоматика «не видит» и потому не срабатывает. За всё время, что Веста сходит с конвейера, эту особенность «противоотката» не излечили — Веста с обновленным роботом при старте в горку тоже пятится назад. И не стóит уповать на «ползущий» режим: при отпускании тóрмоза автоматика включает первую передачу медленнее, чем по команде от педали акселератора, - машина успевает откатиться назад. Так что в заторе на небольшом подъеме придется по старой схеме подстегивать автомобиль педалью газа.

Не тормозим!

Трогаться со второй передачи прежний робот не позволял. Из-за этого в гололед иной раз приходилось невольно буксовать. Теперь в блок управления внедрен «зимний» алгоритм работы. Только не ищите в Весте клавишу со снежинкой возле селектора коробки. Вторую передачу надо включить собственноручно, переведя рычаг в режим ручного управления. После дерготни в «ползущем» режиме я был настроен скептически, однако в «зимнем» машина трогается вполне уверенно — хотя, конечно, при помощи правой педали. Зачет!

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Третья доработка — самая важная, на мой взгляд. Медлительность при смене передач была вторым главным поводом для претензий к коробке после недолговечности сцепления (его усилили в прошлом году). Время переключения сократилось благодаря изменению и оптимизации алгоритма включения сервоприводов независимо от оборотов двигателя.

Коробка и впрямь стала «щелкать» быстрее, это заметно даже неспециалисту. Время переключения зависит от передачи и того, насколько сильно водитель давит на газ. В среднем — минус 30% по сравнению с «дореформенной» версией. Например, прежний робот тратил на переход с первой на вторую при езде «в треть педали» 2,6 секунды, новый — 1,8. Если нажать «в пол», параметры составляют 2,0 и 1,3 секунды соответственно.

Коробка стала шустрее переключаться не только вверх, но и вниз! Исчезли раздражающие (а порой и просто опасные) задержки, когда после плавного снижения скорости нажимаешь на газ, а электроника несколько секунд раздумывает, какую скорость ей нужно включить. Я старательно моделировал потенциально проблемные ситуации, но АМТ 2.0 на провокацию не поддалась: либо заранее переключалась вниз (в отличие от предшественницы), либо оперативно подтыкала нужную ступень. И всё это с задорными перегазовками. Если бы не унылый звук двигателя, которому мерзко аккомпанирует звон резонатора, Веста с роботом могла бы доставить удовольствие даже искушенному водителю.

Да-да! Словá «удовольствие» и «робот» теперь вполне могут сочетаться. Конечно, с оглядкой на систему координат. Коробка по-прежнему проигрывает и классическому автомату, и роботу с двумя сцеплениями, и вариатору. Ничего не поделаешь — конструктив такой. Однако прогресс — налицо. Жаль, что ждать пришлось почти три года.

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Пока модернизированную коробку ставят только на Весты с двигателем 1.8. В инструкции по эксплуатации соответствующие поправки уже появились. На очереди — XRAY, моторы 1.6 и все остальные модели.

Доработки коснулись исключительно программы («железо» не изменилось), посему мы не могли не задать вазовцам вопрос: можно ли перепрошить старый робот? Ответ был категорическим: нельзя! Блоки управления коробкой передач приходят на сборку уже прошитыми — этим занимается компания ZF, которая разработала исполнительные механизмы для робота и помогала в доводке софта. Кроме того, придется менять и контроллер двигателя, который постоянно работает в паре с блоком управления роботом. Теоретически нет ничего невозможного, но финансовые затраты сделают модернизацию неинтересной для владельца.

Впрочем, не исключаем, что быстро ­появятся умельцы, предлагающие доработку в обход официальных дилеров. Однозначно спрос на их услуги будет. Мне, например, АМТ 2.0 очень приглянулась.

Сокращение времени переключения передач по сравнению с АМТ предыдущей версии

Процент нажатия на педаль акселератора С первой на вторую Со второй на третью 30 мс 730 мс 720 мс 60 мс 690 мс 880 мс 100 мс 680 мс 550 мс





Редакция благодарит Игоря Зенкина за предоставленный автомобиль.