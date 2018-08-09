Что будет, если вместо 95-го залить в бак 98-й?

Насколько быстрее поедет автомобиль, заправленный 98-м бензином вместо 95-го.

Прежде чем спорить, поедет автомобиль быстрее или нет, необходимо влезть в инструкцию по эксплуатации машины и посмотреть, что там вообще говорится про октановое число. Если сказано, что разрешен только 95-й, тогда все остальные рассуждения не имеют смысла. А если увидите, скажем, «95–98» или «не ниже 95», тогда можно рассуждать дальше.

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Кстати, зачем вообще лить дорогущий 98-й, если предписан вовсе не он? Аргументов обычно два: одни уповают на то, что 98-й более качественный, а другие убеждены, что на нем машинка поедет быстрее. С первым доводом спорить не стоит: это полная чушь. Октановое число — это не мерило качества бензина, а характеристика антидетонационной способности. Можно, к примеру, нарваться на дрянной 98-й, но не припомнить ни единой проблемы с 80-м, — это лотерея.

А вот поедет ли машинка быстрее? Не факт. Во всяком случае, инструкция, допускающая разные бензины, обычно предлагает заливать 98-й не для повышения максималки, а просто в сильную жару, поскольку рост температуры повышает вероятность появления детонации. Но улучшения динамики при этом никто не обещает.

Понятно, что возможность прироста резвости связана с углом опережения зажигания. Контроллер отслеживает границы зоны детонации, изменяя, насколько это возможно, угол опережения, но на практике эта коррекция может и недотянуть до оптимальной для 98-х области. Опять-таки, если производитель машины указал 98-й бензин как рекомендуемый, то контроллер должен справиться с задачей. Но при штатных регулировках заведомо никаких выигрышей не будет.

Любопытно, что сегодня наблюдается тенденция поголовного призыва отказаться от 95-х бензинов в пользу 98-х, да еще и улучшенных. Ряд крупных нефтяных компаний одна за другой проводят презентации с призывами заливать в баки машин исключительно 98-е бензины, да еще с улучшенной моющей способностью. Формальная причина — «предотвращение детонации и преждевременной кончины двигателя». Чем провинились 95-е бензины, рекомендованными автомобилестроителями, нефтяники объяснить не могут…