9 ситуаций, когда турбомотор лучше атмосферника

«За рулем» рассказывает о технических, экономических и экологических преимуществах двигателя с турбонаддувом над более старыми атмосферными моторами.

На самом деле я являюсь убежденным сторонником обычных безнаддувных бензиновых двигателей с распределенным впрыском топлива. (Никаких GDI!) Хотя и карбюраторы меня за многие годы, начиная с 1977 г., не подводили. А вот по образованию я инженер-механик со специальностью «Комбинированные двигатели внутреннего сгорания». Комбинированные — значит наддувные. И, конечно, тогда, в начале 80-х, это относилось исключительно к дизельным двигателям.

Ну а сегодня я решил «поиграть за черных»: перечислить и обсудить с вами ситуации, когда турбонаддувный двигатель имеет преимущества перед двигателем со свободным всасыванием воздуха. Быть может, смогу переубедить самого себя.