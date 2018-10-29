9 ситуаций, когда турбомотор лучше атмосферника

Материалы по темеБензиновый, дизельный или газовый — какой двигатель лучше?
На самом деле я являюсь убежденным сторонником обычных безнаддувных бензиновых двигателей с распределенным впрыском топлива. (Никаких GDI!) Хотя и карбюраторы меня за многие годы, начиная с 1977 г., не подводили. А вот по образованию я инженер-механик со специальностью «Комбинированные двигатели внутреннего сгорания». Комбинированные — значит наддувные. И, конечно, тогда, в начале 80-х, это относилось исключительно к дизельным двигателям.
Ну а сегодня я решил «поиграть за черных»: перечислить и обсудить с вами ситуации, когда турбонаддувный двигатель имеет преимущества перед двигателем со свободным всасыванием воздуха. Быть может, смогу переубедить самого себя.
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