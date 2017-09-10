Какое масло взять, если в инструкции вязкость не указана? — ответ Skoda
На самом деле рекомендации актуальны для всех автовладельцев.
— Вопрос по Октавии А7 с мотором объемом 1,6 литра, 2019 года выпуска. Не могу определиться с выбором масла: 5W‑30 угорает, как следствие — кокс на кольцах. А масло 5W‑40 — слишком густое для нового двигателя. Как быть?
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— В инструкции к этому автомобилю действительно не указана вязкость рекомендованного масла. Но в представительстве Шкоды нам сказали, что для указанного двигателя лучше подойдет масло 5W‑40 VW 502 00.
И добавили, что официальные дилеры марки заливают масло, «идеально подходящее для двигателя вашего автомобиля».
Поэтому наш совет: прислушаться к производителю и не экспериментировать. В таком случае у вас, по крайней мере, не будет проблем с гарантийным обслуживанием машины. Да и по истечении гарантийного срока нет смысла отклоняться от рекомендаций автопроизводителя.
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- Советы экспертов «За рулем» по выбору моторного масла вы найдете тут.
Фото: depositphotos
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