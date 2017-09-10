На самом деле рекомендации актуальны для всех автовладельцев.

— Вопрос по Октавии А7 с мотором объемом 1,6 литра, 2019 года выпуска. Не могу определиться с выбором масла: 5W‑30 угорает, как следствие — кокс на кольцах. А масло 5W‑40 — слишком густое для нового двигателя. Как быть?

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— В инструкции к этому автомобилю действительно не указана вязкость рекомендованного масла. Но в представительстве Шкоды нам сказали, что для указанного двигателя лучше подойдет масло 5W‑40 VW 502 00.

И добавили, что официальные дилеры марки заливают масло, «идеально подходящее для двигателя вашего автомобиля».

Поэтому наш совет: прислушаться к производителю и не экспериментировать. В таком случае у вас, по крайней мере, не будет проблем с гарантийным обслуживанием машины. Да и по истечении гарантийного срока нет смысла отклоняться от рекомендаций автопроизводителя.

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