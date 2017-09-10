Какое масло взять, если в инструкции вязкость не указана? — ответ Skoda — журнал За рулем

Какое масло взять, если в инструкции вязкость не указана? — ответ Skoda

На самом деле рекомендации актуальны для всех автовладельцев.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Skoda > Octavia

— Вопрос по Октавии А7 с мотором объемом 1,6 литра, 2019 года выпуска. Не могу определиться с выбором масла: 5W‑30 угорает, как следствие — кокс на кольцах. А масло 5W‑40 — слишком густое для нового двигателя. Как быть?

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— В инструкции к этому автомобилю действительно не указана вязкость рекомендованного масла. Но в представительстве Шкоды нам сказали, что для указанного двигателя лучше подойдет масло 5W‑40 VW 502 00.

И добавили, что официальные дилеры марки заливают масло, «идеально подходящее для двигателя вашего автомобиля».

Поэтому наш совет: прислушаться к производителю и не экспериментировать. В таком случае у вас, по крайней мере, не будет проблем с гарантийным обслуживанием машины. Да и по истечении гарантийного срока нет смысла отклоняться от рекомендаций автопроизводителя.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

  • Советы экспертов «За рулем» по выбору моторного масла вы найдете тут.

Фото: depositphotos

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Отзывы о Skoda Octavia (7)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Нравится эргономика. У ВАГа всегда был с этим порядок. Достойная динамика мотора 1.4 (140 сил) в сочетании с низким расходом бензина.

Недостатки:

Двигатель 1.4 жрет до 2 литров масла на 10 000 км пробега, а если его активно крутить, то аппетит доходит до литра на 3 000 км. Не нравятся наружные зеркала, слишком большие мертвые зоны. Посредственная шумоизоляция арок. Раздражает, что дворники спрятаны ниже линии капота и в этой зоне нет подог...

Комментарий:

В целом, доволен автомобилем. Достойный, вполне надежный и удобный вариант.

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