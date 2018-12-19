Новая Skoda Octavia: первый (секретный) показ и тест-драйв

Прощайте, двойные фары! Что еще скрывает под камуфляжем абсолютно новая Skoda Octavia, узнал «За рулем».

Раньше мне было немного жаль Шкоду: казалось, что чешским дизайнерам не дают разгуляться на полную катушку. Не дай бог нарисовать машину красивее, чем у коллег по концерну Volkswagen! Теперь всё иначе.

7 ФАКТОВ О НОВОЙ ОКТАВИИ

Материалы по теме Skoda в России должна стать доступнее народу — начальство поставило задачу!

Заявленное расстояние от коленей пассажира до спинки переднего сиденья выросло до 78 мм. Объем багажника увеличили до 600 литров (+ 32 литра). Готовьте новые шнуры: теперь в Октавии все разъемы — типа USB-C. Два спереди, два сзади, один у салонного зеркала заднего вида. Среди умных «фишек» Simply Clever — складные подголовники, одеяло, кармашки для смартфонов в спинках передних сидений, а в передней двери поместили не только зонт, но и щетку для снега. Опционная трехзонная система Climatronic отвечает за микроклимат. Громкость аудиосистемы можно менять, проводя пальцем по полоске-слайдеру в основании тачскрина, карта масштабируется двумя пальцами. Опционно впервые стали доступны функции массажа и вентиляции сидений.

Прорисовка

Шеф-дизайнер по интерьерам Шкоды Норберт Вебер: «Мы старались внести как можно больше „живых“ элементов в салон. Например, новый руль. Объемные рифленые кнопки на нем можно нажимать и вращать, с их помощью можно поменять 14 разных настроек, не отвлекаясь от дороги».

— Обрати внимание на центральную консоль: она не развернута к водителю, пользоваться мультимедийкой удобно и пассажиру. У нас в салоне полная демократия!

Главный интерьерщик Шкоды ­Норберт Вебер с гордостью провел рукой по передней панели.

— А как тебе новый двухспицевый руль, обратил внимание?

Еще бы! Руль — главная визуальная «фишка» салона, который по стилистике перекликается с интерьером моделей Kamiq и Scala. Взгляните на скетч салона этой парочки и представьте, что нижней спицы у руля нет. Очень необычно!

На то, чтобы осмотреть машину, у меня было каких-то полчаса — именно столько времени отвели на первый, секретный показ универсала Combi. Фотографировать категорически запретили. Для верности настойчиво предложили запереть фотики и телефоны в камере хранения.

Октавию рассекретят через считаные дни, а пока включите воображение и попытайтесь заглянуть под камуфляж.

Вспомните любую Шкоду последних лет: наверняка найдете хоть одну линию, с которой внутренний эстетический голос не соглашается. В Октавии 2020 модельного года ни одного спорного момента я не увидел. Острые грани выштамповок по бокам и на капоте, не менее «колючая» остроугольная оптика, доросшие до 19 дюймов колёса — универсал смотрится просто классно. Почти так же агрессивно, как зарисовка концепта Vision C!

Прощайте, двойные фары! Вместо них — светодиодная оптика с двумя рядами диодов, по дюжине в каждом. Задние фонари и поворотники тоже светодиодные, с динамическими указателями поворота. Самый навороченный вариант — матричная LED-оптика с сегментами, включающимися индивидуально.

Многие идеи со скетча моделей Kamiq и Scala перекочевали на Октавию. Добавьте сюда руль без нижней спицы, компактный контроллер DSG в духе «восьмого» Гольфа вместо традиционного рычага и солидную центральную консоль с горизонтальным рядом кнопок над воздуховодами.

Секретный фарватер

Несколькими часами ранее я опробовал в деле закамуфлированный Combi с наглухо задрапированным салоном. Сразу же обращаешь внимание на селектор трансмиссии shift-by-wire — без механической связи с DSG.

Под пленкой на центральной консоли — 8-дюймовый тачскрин, а может стоять и 10-дюймовый. Впервые на Шкодах — опционный проекционный дисплей, который на прототипе не работал. Хорошо, хоть панель приборов не спрятали — это 10-дюймовый экран с отменной прорисовкой и четырьмя вариантами визуализации. Такой же стоит на новом Гольфе.

Combi вытянулся на 20 мм — до 4608 мм. Ширина выросла на 15 мм — до 1829 мм. Габариты ­лифтбека: длина 4689 мм (+19 мм), ширина 1829 мм (+15 мм). Колесная база прежняя — 2686 мм. Теперь максимальный размер колес — 19 дюймов.

Новая европейская моторная гамма — это бензиновые моторы (от 1,0 литра и 110 сил), версия на сжатом газе (1.5 TSI, 130 л.с.), будут мягкие гибриды с 48‑вольтовым стартер-генератором с ременным приводом (110 и 150 л.с.), плагин-гибриды и, конечно же, дизели (три версии 2.0 — мощностью 115, 150 и 200 л.с.).

Как водится, для нашего рынка моторы отдельные. С вероятностью 99% нам оставят нынешнюю линейку. Сейчас на Октавии трудится локализованный атмосферник 1.6 в сочетании с 5-ступенчатой механикой или классическим 6-ступенчатым гидроавтоматом. Другой вариант — 1.4 TSI также на «ручке» либо с 7-ступенчатым DSG. Штучный товар — 180‑сильный мотор 1.8.

Хорошо, что на тест-драйв выкатили Октавии с двигателем 1.5 TSI мощностью 150 л.с. (как у российского 1.4) и DSG. Едет такая машина приятно, но при полной загрузке и на подъемах чувствуется, что возможностей мотора слегка не хватает. Позже опробовал 150‑сильный дизель на механике — и момента в избытке, и виброизоляция хорошая. Жаль, что его не везут в Россию!

Всё как в авиации — некрасивый самолет летать будет плохо. У Октавии с обтекаемостью порядок: коэффициент аэродинамического сопротивления универсала — 0,26, лифтбека — 0,24. По эмоциональности новая Octavia сравнится с самыми яркими представителями класса — с «пятеркой» от Мазды или седаном Kia Optima.

Материалы по теме Golf и Octavia против Kia Ceed и Cerato: чья платформа круче

Неизвестна и судьба двух новых электронных помощников — Collision Avoidance Assist и Exit Warning. Первый сам доворачивает руль в случае риска наезда на пешехода, велосипедиста или другой автомобиль, чтобы было проще объехать помеху. Второй предупреждает о помехе сзади, когда водитель открывает дверь.

Хотя у Октавии перенастроена под­веска, в том числе активная DCC (у нее появился индивидуальный режим), какой-то разительной разницы в управляемости и комфорте я не почувствовал. Рулится машина, как и прежде, точно и легко, подвеска плотная и энергоемкая, уровень шума невысок.

Интересно, что в версиях с DCC европейцы смогут заказать как машину с уменьшенным на 15 мм клиренсом, так и приподнятую на 15 мм. Но тут следует учесть, что DCC подразумевает уменьшение клиренса относительно пассивной подвески на те же 10 мм. Для нас — шило на мыло!

Как показывает практика, большинство дорогих опций для Шкоды не поль­зуется спросом. Демократичности ждут и от цены. Если чехи удержат ее на нынешнем уровне, альтернатив новой Октавии будет меньше, чем физических кнопок на тачскрине.

Просторная, как и раньше, яркая, как никогда прежде! Поставки универсала в Россию — под вопросом

Новая Skoda Octavia: первый (секретный) показ и тест-драйв Прощайте, двойные фары! Что еще скрывает под камуфляжем абсолютно новая Skoda Octavia, узнал «За рулем». Новая Skoda Octavia: первый (секретный) показ и тест-драйв

Аксессуары для Октавии можно подобрать в интернет-магазине «За рулем», будь то автомобильные коврики, упоры капота, дворники с обогревом и многое другое.

Фото: Skoda