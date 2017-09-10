Skoda > Octavia

Премьера автомобиля, как ожидалось, состоится через месяц после показа другой новинки концерна VW Group — Гольфа 8-го поколения.

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Как и Volkswagen Golf, Audi A3 и SEAT Leon, Octavia была одним из первых автомобилей, построенных на платформе MQB. С тех пор прошло около семи лет, так что настало время для выхода следующего поколения на новой платформе Modularer Querbaukasten. Как пишет издание Motor1, премьера новинки состоится 11 ноября в Праге.

Компания не решилась утраивать премьеру новой Октавии на автосалоне во Франкфурте, чтобы не оттягивать внимание от нового Superb 2020, электрического Citigo и двух версий Monte Carlo — Octavia слишком популярная модель, способная затмить собратьев. Поэтому Skoda решила организовать отдельное мероприятие для показа четвертого поколения своей самой успешной модели.

Новая Octavia уже не будет недорогим представителем компактного класса — это место заняла модель Scala, пришедшая на замену Рапиду. Но скоро Шкодам придется измениться и стать доступнее для покупателей — такое решение приняло руководство концерна. Следовательно, Octavia четвертого поколения будет самой шикарной версией модели, после чего бренд вернется к выпуску бюджетных автомобилей, конкурирующих с Kia и Renault.

Octavia является одной из самых просторных моделей в своем классе, а новое поколение станет еще больше. Ожидается, что места на задних сиденьях и в багажнике существенно прибавится. Внешний дизайн будет скорее эволюционным, чем революционным, а двойные фары уйдут в прошлое. На шпионских снимках видно, что передняя часть модели станет больше похожа на Superb. Сзади появятся узкие фонари, а логотип уступит место надписи «SKODA».

Более заметные перемены произойдут в салоне. Octavia получит информационно-развлекательную систему в виде планшета, встроенного в верхнюю часть центральной консоли, электронный стояночный тормоз, рулевое колесо с двумя спицами и цифровую панель приборов.

Ожидается, что новинка будет оснащаться двигателями TSI объемом 1,5 и 2 литра, а также 2-литровым дизельным TDI и мягким гибридом, как у Golf GTE и SEAT Leon PHEV. Гибридную силовую установку может получить и Octavia RS, а также версия Octavia Scout. Подробнее об этом мы узнаем через месяц.

О плюсах и минусах Октавии третьего поколения, с которыми следует ознакомиться при покупке автомобиля на вторичном рынке, можно узнать здесь.

Фото: motor1.com