Volkswagen намерен вернуть бренду Skoda бюджетный статус для повышения продаж в Восточной Европе и у нас.

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Чтобы избежать конкуренции между родственными брендами Skoda, Seat и Volkswagen, немецкий концерн VW Group намерен развести автомобили этих марок по разным нишам. Так, основой стратегии для Seat станет эмоциональность, а Skoda вернется в бюджетный класс, где будет конкурировать с Kia, Hyundai, Renault и рядом других марок, выпускающих одну или несколько недорогих моделей.

В Volkswagen Group решили, что на данном этапе развития жизненно необходима более четкая дифференциация брендов, так как некоторые модели стали конкурировать друг с другом.

«В будущем мы хотим более четко определять ниши наших брендов, — заявил директор по развитию VW Group Майкл Йост в интервью Automobilwoche. — Seat может выпускать еще более эмоциональные автомобили, что видно по модели Cupra. Skoda могла бы больше ориентироваться на рынки Восточной Европы, а также на клиентов, ценящих функциональность».

В результате автомобили Seat могут стать дороже, чем аналогичные модели Volkswagen. То есть у Seat есть шанс стать конкурентом бренда Alfa Romeo, как того хотел бывший председатель VW Фердинанд Пих. Но для России это не актуально.

Бренд Volkswagen также ждут изменения. Руководство будет внимательно следить, чтобы его модели не конкурировали с автомобилями Skoda и Seat.

«Мы очень внимательно следим за возможными совпадениями в продуктовых портфелях всех наших брендов. Например, мы не будем выпускать VW Tiguan Coupe на европейском рынке», — сказал Йост.

Но более всего нам интересно, как новая стратегия отразится на машинах бренда Skoda. Следует ожидать, что в скором времени чешский бренд обратит внимание на запросы покупателей рынков Восточной Европы, где теперь главенствуют автомобили Hyundai, Kia и Renault (Dacia). За последние годы доля рынка концерна VW Group здесь заметно снизилась.

Сегодня стоимость Skoda Rapid на российском рынке составляет от 797 000 рублей. Его конкуренты гораздо дешевле. Например, Kia Rio можно купить за сумму от 632 610 рублей, Hyundai Solaris — от 746 000 рублей, а Renault Logan — за 577 000 рублей. При этом родственный Рапиду Volkswagen Polo стоит от 679 900 рублей, что гораздо дешевле Шкоды. Та же ситуация наблюдается и в классе С.

Вывод сделать не сложно — автомобили Skoda станут технически проще, а их комплектации могут быть урезаны, что должно снизить стоимость машин до приемлемой на нашем рынке. Когда это произойдет — пока неизвестно.

Какие автомобили выбирают молодые водители? Оказывается, они практичнее, чем старшее поколение, и не готовы переплачивать за многие вещи.

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