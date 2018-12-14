Лада, Лада и... Лада: на чем ездят молодые водители — исследование — журнал За рулем

Лада, Лада и... Лада: на чем ездят молодые водители — исследование

Специалисты выяснили, какие легковые автомобили в нашей стране наиболее популярны среди тех, кому еще не исполнилось 35 лет.

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В исследовании учитывали модели, количество анкет по которым было не менее 150 штук. В итоге возглавила рейтинг Lada Самара, на которой ездит 4,2% всех молодых россиян. На втором месте Форд Фокус с результатом 3,4%. В тройке лидеров еще одна нашемарка — Лада Приора — 2,7%.

В десятку лидеров также вошли Kia Rio — 2,7%, Hyundai Solaris — 2,6%, Toyota Corolla — 2,4%, Lada 110 — 2,3%, Lada Classic — 2,2%, Skoda Octavia — 2,1% и Lada Kalina — 2,1%.

Исследование составлено после обработки более 52 тыс. анкет автовладельцев в возрасте до 35 лет. Опрос проводили с 2013 по 2019 годы.

Фото: Depositphotos

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