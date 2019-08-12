Не BMW, так Lada — как влияет возраст на выбор автомобиля — журнал За рулем

Не BMW, так Lada — как влияет возраст на выбор автомобиля

Самые активные покупатели новых автомобилей находятся в возрасте от 25 до 34 лет, а их предпочтения, если сравнивать вкусы мужчин и женщин, заметно различаются.

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Определены самые активные онлайн-покупатели новых автомобилей, а также предпочтения россиян по маркам, в зависимости от возраста и пола. В ходе исследования специалистами Autospot.ru были проанализированы более 7 млн визитов, сделанных при подборе автомобиля в период с января по июль 2019 года.

Самыми активными покупателями, предпочитающими онлайн-покупку нового автомобиля у официального дилера, стали молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Среди мужчин таковых 45,3% покупателей. Доля женщин этого возраста от общего количества покупательниц составляет 39,5%.


Особой популярностью у самых активных покупателей среди мужчин пользуются автомобили марок Kia (9,2%), BMW (7,2%) и Skoda (6,2%). Примечательно, что их вкусы разделяют и более возрастные покупатели (35–44 лет). Далее вкусы онлайн-покупателей новых автомобилей начинают расходиться. Мужчинам в возрасте от 45 до 54 лет больше нравится Hyundai, чем Skoda, 55-64-летние больше предпочитают автомобилям BMW машины Volkswagen, а фаворитом мужчин в возрасте 65 лет и старше является Hyundai. Самые же молодые автомобилисты предпочитают яркие и дорогие автомобили марок BMW и Mercedes-Benz, а также Kia.

Популярные бренды у мужчин, покупающих новые автомобили онлайн с указанием процента активности возрастных групп

Место

18–24 лет (9,7%)

25–34 лет (45,3%)

35–44 лет (28,8%)

45–54 лет (11,4%)

55–64 лет (4%)

65+ лет (0,8%)

1

BMW

Kia

Kia

Kia

Kia

Hyundai

2

Kia

BMW

BMW

BMW

Hyundai

Kia

3

Mercedes-Benz

Skoda

Skoda

Hyundai

VW

Skoda

4

Lada

Hyundai

VW

VW

Skoda

Toyota

5

Toyota

VW

Hyundai

Skoda

Mitsubishi

Mitsubishi

6

Audi

Lada

Toyota

Toyota

Toyota

BMW

7

VW

Toyota

Mitsubishi

Mitsubishi

BMW

VW

8

Hyundai

Audi

Audi

Audi

Nissan

Renault

9

Skoda

Mercedes-Benz

Lada

Nissan

Renault

Mazda

10

Mitsubishi

Mitsubishi

Ford

Lada

Mazda

Lada

Предпочтения женщин более разнообразны. Самые активные онлайн-покупательницы отдают предпочтение Kia (7,3%), Hyundai (4,9%) и BMW (4,3%), что также полностью совпадает со вкусами 35-44-летних женщин. Автомобилисты постарше, в возрасте от 45 до 54 лет, предпочитают машинам BMW автомобили Toyota, а любимыми брендами 45-54-летних, после Kia, становятся Volkswagen и Skoda. Любимыми же марками женщин в возрасте от 65 лет являются Toyota, Hyundai и Volkswagen. Самые молодые автомобилистки тоже уважают Toyota, но в возрастной категории от 18 до 24 лет этот бренд занимает второе место после Kia.

Популярные бренды у женщин, покупающих новые автомобили онлайн с указанием процента активности возрастных групп

Место

18–24 лет (10,7%)

25–34 лет (39,5%)

35–44 лет (26,8%)

45–54 лет (13,3%)

55–64 лет (6,5%)

65+ лет (3,2%)

1

Kia

Kia

Kia

Kia

Kia

Toyota

2

Toyota

Hyundai

Hyundai

Hyundai

VW

Hyundai

3

Hyundai

BMW

BMW

Toyota

Skoda

VW

4

BMW

Skoda

VW

VW

Hyundai

Kia

5

VW

VW

Skoda

Skoda

Nissan

Mitsubishi

6

Lada

Toyota

Toyota

Nissan

Toyota

Skoda

7

Skoda

Lada

Nissan

BMW

Mitsubishi

BMW

8

Mitsubishi

Nissan

Mitsubishi

Mitsubishi

Ford

Renault

9

Audi

Audi

Ford

Lada

Renault

Audi

10

Nissan

Renault

Lada

Renault

BMW

Mazda

В исследовании Autospot отмечается также рост онлайн-спроса на автомобили Lada во всех возрастных категориях, независимо от пола. Особенно они популярны у молодежи (18–24 лет), а вот мужчины 55–64 и женщины старше 65 лет упорно игнорируют отечественного автопроизводителя. В таблицах видно, как Lada набирает популярность в последнее время, благодаря появлению новых, более современных моделей. Если у автомобилистов старших поколений этот бренд находится на 10 месте, то у молодого поколения — на четвертом у мужчин и на шестом у женщин.

Фото: depositphotos.com

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