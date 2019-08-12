Самые активные покупатели новых автомобилей находятся в возрасте от 25 до 34 лет, а их предпочтения, если сравнивать вкусы мужчин и женщин, заметно различаются.

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Определены самые активные онлайн-покупатели новых автомобилей, а также предпочтения россиян по маркам, в зависимости от возраста и пола. В ходе исследования специалистами Autospot.ru были проанализированы более 7 млн визитов, сделанных при подборе автомобиля в период с января по июль 2019 года.

Самыми активными покупателями, предпочитающими онлайн-покупку нового автомобиля у официального дилера, стали молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Среди мужчин таковых — 45,3% покупателей. Доля женщин этого возраста от общего количества покупательниц составляет 39,5%.

Особой популярностью у самых активных покупателей среди мужчин пользуются автомобили марок Kia (9,2%), BMW (7,2%) и Skoda (6,2%). Примечательно, что их вкусы разделяют и более возрастные покупатели (35–44 лет). Далее вкусы онлайн-покупателей новых автомобилей начинают расходиться. Мужчинам в возрасте от 45 до 54 лет больше нравится Hyundai, чем Skoda, 55-64-летние больше предпочитают автомобилям BMW машины Volkswagen, а фаворитом мужчин в возрасте 65 лет и старше является Hyundai. Самые же молодые автомобилисты предпочитают яркие и дорогие автомобили марок BMW и Mercedes-Benz, а также Kia.

Популярные бренды у мужчин, покупающих новые автомобили онлайн с указанием процента активности возрастных групп

Место 18–24 лет (9,7%) 25–34 лет (45,3%) 35–44 лет (28,8%) 45–54 лет (11,4%) 55–64 лет (4%) 65+ лет (0,8%) 1 BMW Kia Kia Kia Kia Hyundai 2 Kia BMW BMW BMW Hyundai Kia 3 Mercedes-Benz Skoda Skoda Hyundai VW Skoda 4 Lada Hyundai VW VW Skoda Toyota 5 Toyota VW Hyundai Skoda Mitsubishi Mitsubishi 6 Audi Lada Toyota Toyota Toyota BMW 7 VW Toyota Mitsubishi Mitsubishi BMW VW 8 Hyundai Audi Audi Audi Nissan Renault 9 Skoda Mercedes-Benz Lada Nissan Renault Mazda 10 Mitsubishi Mitsubishi Ford Lada Mazda Lada

Предпочтения женщин более разнообразны. Самые активные онлайн-покупательницы отдают предпочтение Kia (7,3%), Hyundai (4,9%) и BMW (4,3%), что также полностью совпадает со вкусами 35-44-летних женщин. Автомобилисты постарше, в возрасте от 45 до 54 лет, предпочитают машинам BMW автомобили Toyota, а любимыми брендами 45-54-летних, после Kia, становятся Volkswagen и Skoda. Любимыми же марками женщин в возрасте от 65 лет являются Toyota, Hyundai и Volkswagen. Самые молодые автомобилистки тоже уважают Toyota, но в возрастной категории от 18 до 24 лет этот бренд занимает второе место после Kia.

Популярные бренды у женщин, покупающих новые автомобили онлайн с указанием процента активности возрастных групп

Место 18–24 лет (10,7%) 25–34 лет (39,5%) 35–44 лет (26,8%) 45–54 лет (13,3%) 55–64 лет (6,5%) 65+ лет (3,2%) 1 Kia Kia Kia Kia Kia Toyota 2 Toyota Hyundai Hyundai Hyundai VW Hyundai 3 Hyundai BMW BMW Toyota Skoda VW 4 BMW Skoda VW VW Hyundai Kia 5 VW VW Skoda Skoda Nissan Mitsubishi 6 Lada Toyota Toyota Nissan Toyota Skoda 7 Skoda Lada Nissan BMW Mitsubishi BMW 8 Mitsubishi Nissan Mitsubishi Mitsubishi Ford Renault 9 Audi Audi Ford Lada Renault Audi 10 Nissan Renault Lada Renault BMW Mazda

В исследовании Autospot отмечается также рост онлайн-спроса на автомобили Lada во всех возрастных категориях, независимо от пола. Особенно они популярны у молодежи (18–24 лет), а вот мужчины 55–64 и женщины старше 65 лет упорно игнорируют отечественного автопроизводителя. В таблицах видно, как Lada набирает популярность в последнее время, благодаря появлению новых, более современных моделей. Если у автомобилистов старших поколений этот бренд находится на 10 месте, то у молодого поколения — на четвертом у мужчин и на шестом — у женщин.

К слову, на АВТОВАЗе тоже отмечают увеличение спроса на некоторые свои модели. Например, продажи Лады Гранты выросли в этом году более чем на 40%.

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