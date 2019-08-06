Granta отбивает покупателей у других моделей Lada

На падающем рынке бюджетный автомобиль устанавливает новые рекорды продаж, став популярнее на 40%.

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АВТОВАЗ подвел итоги продаж своих автомобилей за 7 месяцев 2019 года. Всего за этот период завод реализовал 203 672 легковых и легких коммерческих автомобиля — аналитики предприятия отметили 2,2-процентный рост продаж. В июле же рост составил всего 0,3% — в течение месяца было реализовано 29 486 автомобилей Lada.

Следует отметить, что рынок новых легковых автомобилей снижается. Так, по данным АЕБ, в июне он сократился на 3,3%. Благодаря этому, а также росту спроса на некоторые модели автомобилей Lada, АВТОВАЗ увеличил свою долю рынка на 1% (до 21%) по сравнению с показателями прошлого года.

Локомотивом роста продаж стали всего две модели завода — Granta и Vesta. За первые 7 месяцев этого года Гранту купили 74 634 человека, что на 40,1% больше, чем годом ранее. По итогам продаж июля рост спроса на бюджетный автомобиль составил 40,2% — всего за месяц было куплено 10 652 автомобиля данной модели. Напомним, что сегодня этот автомобиль, в зависимости от типа кузова и уровня комплектации, стоит от 444 900 до 648 900 рублей. Вырос спрос и на Ладу Весту, которую за 7 месяцев приобрели 64 721 человек. Таким образом, ее продажи увеличились на 10,4%. После августовского повышения цен стоимость автомобиля составляет от 606 900 до 1 057 900 рублей.

Третьей по популярности моделью по итогам продаж за первые 7 месяцев этого года стала Lada Largus, которую купили 24 380 человек.

Кроме перечисленных моделей АВТОВАЗ выпускает также Lada 4x4 и Lada XRAY, ежемесячные продажи которых составляют чуть более двух тысяч экземпляров.

В результате спада покупательской способности продажи автомобилей снизились также и на вторичном рынке.

Фото: Lada