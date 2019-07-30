Мы все беднеем: уже и на вторичке покупаем меньше машин

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Похоже, отсутствие роста доходов населения начинает сказываться и на вторичном рынке. Еще совсем недавно, когда у людей не хватало денег на новые машины, они рассматривали варианты на вторичном рынке. И продажи тут росли. Теперь же и он начинает сжиматься, правда, не так стремительно, как рынок новых легковых автомобилей. В целом, динамика такова, что вторичный рынок в этом году также сократится, хотя не настолько стремительно, как рынок новых, потому что волей-не волей спрос будет смещаться в этот сегмент.
В первом полугодии 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2 млн 504,9 тыс. единиц (-1,4%), приводит данные аналитическое агентство «Автостат».
Что характерно, в июне из марок, попавших в топ-10, практически все показали отрицательную динамику. Исключение составила лишь Kia, продажи которой выросли на 6,5%.
По итогам полугодия результат чуть лучше — в плюсе оказалась половина брендов — Nissan (1%), Hyundai (3,8%), Kia (8,4%), Volkswagen (1,1%) и Renault (2,9%). Но, увы, июньские результаты наметили тревожную динамику.
Лидирует на рынке авто с пробегом Lada, на долю которой за 6 месяцев 2019 года пришлось 25% от общего объема продаж. Всего было реализовано 627,6 тыс. штук, что на 5% меньше показателя годичной давности. Первой среди иномарок стала Toyota, чей результат превысил 278,4 тыс. штук (-2,8%). Третье место у еще одного японского бренда — Nissan (142,3 тыс. шт.). В первую пятерку вошли корейские Hyundai (129,1 тыс. шт.; +3,8%) и Kia (118,9 тыс. шт.; +8,4%).
В модельном ряду в январе-июне 2019 года первую строку рейтинга занял хэтчбек Lada 2114 с результатом 64,7 тыс. машин — на 8,3% меньше, чем за 6 месяцев 2018 года. На втором месте Ford Focus — 61,8 тыс. шт. (-2,2%), на третьем — седан Lada 2107 — 56 тыс. экземпляров (-9,4%), далее седан Lada 2170 (49,3 тыс. шт.; —4,6%) и Toyota Corolla (48,4 тыс. шт.; —2,6%).
В июне вторичный рынок сократился на 4,8%, но более показательной динамика продаж станет к осени, после завершения периода отпусков. ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В ИЮНЕ И 1-М ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА (шт.)
|
№
|
Марка
|
Июнь 2019
|
Июнь 2018
|
Изм., %
|
6 мес. 2019
|
6 мес. 2018
|
Изм., %
|
1
|
LADA
|
111 818
|
122 389
|
—8,6
|
627 559
|
660 540
|
—5,0
|
2
|
TOYOTA
|
50 793
|
54 314
|
—6,5
|
278 442
|
286 528
|
—2,8
|
3
|
NISSAN
|
25 896
|
26 715
|
—3,1
|
142 312
|
140 860
|
1,0
|
4
|
HYUNDAI
|
24 761
|
24 065
|
2,9
|
129 094
|
124 411
|
3,8
|
5
|
KIA
|
23 272
|
21 850
|
6,5
|
118 945
|
109 739
|
8,4
|
6
|
CHEVROLET
|
19 559
|
20 577
|
—4,9
|
110 561
|
111 924
|
—1,2
|
7
|
VOLKSWAGEN
|
18 626
|
19 063
|
—2,3
|
100 281
|
99 201
|
1,1
|
8
|
FORD
|
18 228
|
18 887
|
—3,5
|
98 217
|
100 003
|
—1,8
|
9
|
RENAULT
|
16 613
|
16 930
|
—1,9
|
92 586
|
89 973
|
2,9
|
10
|
MITSUBISHI
|
13 455
|
14 353
|
—6,3
|
75 359
|
76 874
|
—2,0
|
|
Всего по России
|
457 623
|
480 553
|
—4,8
|
2 504 892
|
2 541 743
|
—1,4
Фото: Lada 2114