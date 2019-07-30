Мы все беднеем: уже и на вторичке покупаем меньше машин — журнал За рулем

Мы все беднеем: уже и на вторичке покупаем меньше машин

В первом полугодии 2019 года легковых автомобилей с пробегом в России было реализовано на 1,4% меньше, чем в январе-июне 2018 года.

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Похоже, отсутствие роста доходов населения начинает сказываться и на вторичном рынке. Еще совсем недавно, когда у людей не хватало денег на новые машины, они рассматривали варианты на вторичном рынке. И продажи тут росли. Теперь же и он начинает сжиматься, правда, не так стремительно, как рынок новых легковых автомобилей. В целом, динамика такова, что вторичный рынок в этом году также сократится, хотя не настолько стремительно, как рынок новых, потому что волей-не волей спрос будет смещаться в этот сегмент.

В первом полугодии 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2 млн 504,9 тыс. единиц (-1,4%), приводит данные аналитическое агентство «Автостат».

Что характерно, в июне из марок, попавших в топ-10, практически все показали отрицательную динамику. Исключение составила лишь Kia, продажи которой выросли на 6,5%.

По итогам полугодия результат чуть лучше — в плюсе оказалась половина брендов — Nissan (1%), Hyundai (3,8%), Kia (8,4%), Volkswagen (1,1%) и Renault (2,9%). Но, увы, июньские результаты наметили тревожную динамику.

Лидирует на рынке авто с пробегом Lada, на долю которой за 6 месяцев 2019 года пришлось 25% от общего объема продаж. Всего было реализовано 627,6 тыс. штук, что на 5% меньше показателя годичной давности. Первой среди иномарок стала Toyota, чей результат превысил 278,4 тыс. штук (-2,8%). Третье место у еще одного японского бренда — Nissan (142,3 тыс. шт.). В первую пятерку вошли корейские Hyundai (129,1 тыс. шт.; +3,8%) и Kia (118,9 тыс. шт.; +8,4%).

В модельном ряду в январе-июне 2019 года первую строку рейтинга занял хэтчбек Lada 2114 с результатом 64,7 тыс. машин — на 8,3% меньше, чем за 6 месяцев 2018 года. На втором месте Ford Focus — 61,8 тыс. шт. (-2,2%), на третьем — седан Lada 2107 — 56 тыс. экземпляров (-9,4%), далее седан Lada 2170 (49,3 тыс. шт.; —4,6%) и Toyota Corolla (48,4 тыс. шт.; —2,6%).

В июне вторичный рынок сократился на 4,8%, но более показательной динамика продаж станет к осени, после завершения периода отпусков.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В ИЮНЕ И 1-М ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА (шт.)

Марка

Июнь 2019

Июнь 2018

Изм., %

6 мес. 2019

6 мес. 2018

Изм., %

1

LADA

111 818

122 389

—8,6

627 559

660 540

—5,0

2

TOYOTA

50 793

54 314

—6,5

278 442

286 528

—2,8

3

NISSAN

25 896

26 715

—3,1

142 312

140 860

1,0

4

HYUNDAI

24 761

24 065

2,9

129 094

124 411

3,8

5

KIA

23 272

21 850

6,5

118 945

109 739

8,4

6

CHEVROLET

19 559

20 577

—4,9

110 561

111 924

—1,2

7

VOLKSWAGEN

18 626

19 063

—2,3

100 281

99 201

1,1

8

FORD

18 228

18 887

—3,5

98 217

100 003

—1,8

9

RENAULT

16 613

16 930

—1,9

92 586

89 973

2,9

10

MITSUBISHI

13 455

14 353

—6,3

75 359

76 874

—2,0

Всего по России

457 623

480 553

—4,8

2 504 892

2 541 743

—1,4

Фото: Lada 2114

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