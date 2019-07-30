Мы все беднеем: уже и на вторичке покупаем меньше машин

В первом полугодии 2019 года легковых автомобилей с пробегом в России было реализовано на 1,4% меньше, чем в январе-июне 2018 года.

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Похоже, отсутствие роста доходов населения начинает сказываться и на вторичном рынке. Еще совсем недавно, когда у людей не хватало денег на новые машины, они рассматривали варианты на вторичном рынке. И продажи тут росли. Теперь же и он начинает сжиматься, правда, не так стремительно, как рынок новых легковых автомобилей. В целом, динамика такова, что вторичный рынок в этом году также сократится, хотя не настолько стремительно, как рынок новых, потому что волей-не волей спрос будет смещаться в этот сегмент.

В первом полугодии 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2 млн 504,9 тыс. единиц (-1,4%), приводит данные аналитическое агентство «Автостат».

Что характерно, в июне из марок, попавших в топ-10, практически все показали отрицательную динамику. Исключение составила лишь Kia, продажи которой выросли на 6,5%.

По итогам полугодия результат чуть лучше — в плюсе оказалась половина брендов — Nissan (1%), Hyundai (3,8%), Kia (8,4%), Volkswagen (1,1%) и Renault (2,9%). Но, увы, июньские результаты наметили тревожную динамику.

Лидирует на рынке авто с пробегом Lada, на долю которой за 6 месяцев 2019 года пришлось 25% от общего объема продаж. Всего было реализовано 627,6 тыс. штук, что на 5% меньше показателя годичной давности. Первой среди иномарок стала Toyota, чей результат превысил 278,4 тыс. штук (-2,8%). Третье место у еще одного японского бренда — Nissan (142,3 тыс. шт.). В первую пятерку вошли корейские Hyundai (129,1 тыс. шт.; +3,8%) и Kia (118,9 тыс. шт.; +8,4%).

В модельном ряду в январе-июне 2019 года первую строку рейтинга занял хэтчбек Lada 2114 с результатом 64,7 тыс. машин — на 8,3% меньше, чем за 6 месяцев 2018 года. На втором месте Ford Focus — 61,8 тыс. шт. (-2,2%), на третьем — седан Lada 2107 — 56 тыс. экземпляров (-9,4%), далее седан Lada 2170 (49,3 тыс. шт.; —4,6%) и Toyota Corolla (48,4 тыс. шт.; —2,6%).

В июне вторичный рынок сократился на 4,8%, но более показательной динамика продаж станет к осени, после завершения периода отпусков.

Теперь и Китай начал экспортировать в Россию автомобили с пробегом. Возможно, это тоже отразится на общей картине рынка, нам это совсем скоро предстоит узнать.



ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В ИЮНЕ И 1-М ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА (шт.)

№ Марка Июнь 2019 Июнь 2018 Изм., % 6 мес. 2019 6 мес. 2018 Изм., % 1 LADA 111 818 122 389 —8,6 627 559 660 540 —5,0 2 TOYOTA 50 793 54 314 —6,5 278 442 286 528 —2,8 3 NISSAN 25 896 26 715 —3,1 142 312 140 860 1,0 4 HYUNDAI 24 761 24 065 2,9 129 094 124 411 3,8 5 KIA 23 272 21 850 6,5 118 945 109 739 8,4 6 CHEVROLET 19 559 20 577 —4,9 110 561 111 924 —1,2 7 VOLKSWAGEN 18 626 19 063 —2,3 100 281 99 201 1,1 8 FORD 18 228 18 887 —3,5 98 217 100 003 —1,8 9 RENAULT 16 613 16 930 —1,9 92 586 89 973 2,9 10 MITSUBISHI 13 455 14 353 —6,3 75 359 76 874 —2,0 Всего по России 457 623 480 553 —4,8 2 504 892 2 541 743 —1,4

Фото: Lada 2114