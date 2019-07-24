Сегодня, в 14:37 Китай начал экспорт автомобилей с пробегом. Они едут в Россию! В списке стран-претендентов на б/у технику из Поднебесной, кроме России, — Камбоджа, Нигерия и Мьянма.
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Первой начала экспортировать подержанные автомобили в Россию, Камбоджу, Нигерию и Мьянму провинция Гуандун (Южный Китай), сообщает агентство ТАСС со ссылкой на газету China Daily. В стартовую партию вошли 300 машин в сумме на 2,5 млн долларов. Транспортные средства вскоре пройдут таможенное оформление и отправятся за рубеж.
Список 10 китайских регионов, которым разрешен экспорт подержанных автомобилей, утвердили еще в мае. Лицензии уже получили Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и провинция Гуандун.
Министерство торговли страны заявило, что потенциал для экспорта подержанных автомобилей из Китая огромен, и на большинстве развитых рынков доля экспортных машин составляет примерно 10% от продаж всех подержанных автомобилей. В таких странах, как США, продажи б/у автомобилей обычно вдвое превышают продажи новых.
В ведомстве подчеркивают, что в приоритете будут те китайские автопроизводители, которым удалось создать зарубежную сеть продаж. Они смогут воспользоваться этой возможностью и ускорить выход на местные рынки автомобилей с пробегом. При этом китайские власти обещают тщательно следить за тем, чтобы подержанные машины были качественными и для них предлагался сервис, аналогичный тому, что есть для новых. Ведь этот бизнес может существенно повлиять на репутацию китайских брендов.
Фото: depositphotos.com
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