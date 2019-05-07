Китайцы завалят мир автомобилями с пробегом. Будем брать?

Китайцы решили завалить мир автомобилями с пробегом.

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Министерство торговли Китая дало разрешение на экспорт подержанных автомобилей. Это будет шагом по развитию нового для Поднебесной направления торговли на мировом рынке.

В прошлом году продажи автомобилей в Китае впервые с 1990-х годов сократились. На фоне опасений о дальнейшем снижении Пекин решил поддержать автомобильный сектор: министерство торговли заявило, что дает разрешение на экспорт подержанных автомобилей из десяти китайских городов и провинций, включая Пекин, Шанхай и Гуандун, и что всячески будет поддерживать продажи автомобилей с пробегом.

Также оно призвало к разработке тестов для обеспечения качества и безопасности экспорта подержанных автомобилей, сообщает «Рейтер».

Такой экспорт может стимулировать жизнеспособность внутреннего рынка потребления автомобилей и окажет благотворное влияние на развитие автопромышленности Китая в целом.

Рынок б/у автомобилей в Китае все еще намного меньше рынка новых. Так, в 2018 году их продажи в Китае составили 13,82 млн единиц, что составило менее половины продаж новых автомобилей — 28,08 млн единиц.

Если продажи подержанных автомобилей окажутся успешными, это поможет сгладить падение продаж новых автомобилей и оживит внутренний рынок, полагают в китайском министерстве торговли.

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