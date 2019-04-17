Названа средняя цена иномарки с пробегом

Хотя этот показатель может существенно отличаться в зависимости от возраста и бренда автомобиля.

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Средняя стоимость подержанного легкового автомобиля иностранной марки в России по итогам 2018 года составила 589,5 тыс. рублей, выяснили специалисты аналитического агентства «Автостат».

Однако следует учитывать, что, например, средняя цена иномарки с пробегом в возрасте до 3 лет превышает 1,6 млн рублей, в то время как машина старше 15 лет в среднем стоит не более 240 тыс. рублей.

Также цена сильно зависит от бренда: у премиальных Lexus, Mercedes-Benz и BMW она находится в интервале от 2,1 до 2,7 млн рублей, а у бюджетных Renault, Chevrolet и Daewoo — менее 600 тыс. рублей.

В марте в России было продано 430,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом, самые популярные модели Lada 2114 и Ford Focus.

При покупке б/у автомобиля следует быть очень внимательным — ведь продавец всегда хочет отдать товар подороже и пытается скрыть его недостатки. Наш автор рассказывает , как избежать проблем при покупке подержанной машины.

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