На рынок авто с пробегом выходит новый игрок. Обещают цифровые технологии!

«Росгосстрах Банк» планирует активно заниматься кредитами на подержанные автомобили.

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После глубокого провала рынок легковых автомобилей в России начал уверенно расти, и наибольший рост демонстрирует сегмент подержанных машин. По прогнозу аналитиков «Росгосстрах Банка», в 2019 году у нас в стране будет продано 7,5 млн автомобилей, из которых лишь 1,9 миллиона новых машин, а 5,6 миллиона — так называемых «бэушек». К 2022 году произойдет восстановление продаж до докризисного объема (8,8 миллиона автомобилей). Но «бэушных» машин все равно будут продавать втрое больше.

Представители «Росгосстрах Банка» отмечают, что последние два года автокредитование в России снова растет. Но при этом продажи подержанных автомобилей банками практически никак не охвачены. И именно это направление «Росгосстрах Банк» решил сделать стратегическим на ближайшее время, предлагая клиентам автокредиты на подержанные автомобили.

Алексей Токарев, главный исполнительный директор «Росгосстрах Банка»

И так как вторичными продажами активно занимаются автодилеры, к 2022 году банк создаст 700 точек продаж в дилерских центрах — сеть так называемых «легких» отделений, без касс. Переговоры об этом ведутся, определенные результаты есть, но конкретные марки, с которыми банк начнет работу, нам пока не называют: коммерческая тайна.

Логичен вопрос, почему из 3450 существующих дилерских центров (и, вероятно, их количество также вырастет) будет охвачено только 700? Глава банка Алексей Токарев отвечает, что физическое присутствие во всех дилерских центрах не обязательно.

Выдавать и получать кредиты помогут цифровые технологии, обеспечивая более 50% продаж, также будет создана курьерская служба, если будет необходим непосредственный контакт между клиентом и банком.

О финансовых условиях программ говорить пока преждевременно, но Токарев исключает демпинг: не будет никаких «халявных» кредитов. Важно другое — что у покупателей (и продавцов) подержанных автомобилей, которых действительно очень много, появляются новые возможности.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС, depositphotos.com