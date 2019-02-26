Вдумчивый подход к выбору подержанной машины — залог безоблачной эксплуатации в дальнейшем. «За рулем» объясняет, на что обращать внимание в первую очередь и от каких экземпляров лучше держаться подальше.

1. Документы

«Ровные» документы — очень важный момент. Попросите продавца прислать фотографии ПТС и СТС. Таким образом, вы сразу удостоверитесь в реальном количестве владельцев, сможете проверить автомобиль по базам данных на предмет участия в ДТП и нахождения в залоге, а заодно «поднять» данные по пробегу — они фиксируются в диагностических картах (доверять им на 100% нельзя, но иногда встречаются откровенные нестыковки).

Продавец отказывается выслать вам фотографии документов? Бегите. Тратить время на осмотр претендента «вживую» в данном случае категорически не советую.

2. Дверные проемы

Если подыскиваете свежий автомобиль — есть смысл поискать (и шансы найти) экземпляр в родной краске. Тем не менее несколько косметических окрасов навесных деталей — не повод отказываться от покупки. А вот к дверным проемам нужно отнестись внимательно. Вооружайтесь магнитным толщиномером (его можно арендовать) — и вперед! Толщина свыше 200 микрон свидетельствует о малярных работах. Толщина свыше 350–400 микрон означает, что проемы подвергались серьезному кузовному ремонту. Такой автомобиль нам не подходит.

3. Маркировка стекол

Еще один тревожный звоночек, указывающий на возможный сильный боковой удар, — неоригинальные стекла по всему борту. Внимательно посмотрите маркировку на каждом стекле. Как правило, там будет указана как фирма-производитель, так и год/месяц выпуска стекла. В случае расхождения «показаний» стоит насторожиться. А вот искать подвох в неоригинальном лобовом стекле не стоит — оно периодически страдает от прилетающих камней. Подробную инструкцию по толкованию маркировки мы публиковали ранее.

4. Силовая структура

Отсеять автомобили, побывавшие в серьезных авариях, поможет скрупулезный осмотр элементов силовой структуры кузова. И если неоригинальный «телевизор» или усилитель бампера — еще не катастрофа (особенно если автомобиль возрастной и сравнительно недорогой), то следы ремонта на лонжеронах — очень весомый повод поискать другой экземпляр. Кстати, не поленитесь заглянуть под обшивку багажника и проверить, не пошел ли волнами пол багажника. И будет совсем хорошо, если удастся загнать автомобиль на подъемник и проверить также панели пола.

5. Подушки безопасности

Разумеется, проверять наличие и работоспособность подушек безопасности лучше всего в техцентре при помощи диагностического сканера. Однако некоторых претендентов на покупку можно и нужно отфильтровать на более раннем этапе. Первым делом внимательно осмотрите рулевую ступицу и заглушку пассажирского эйрбэга на предмет ремонта. Пластик заглушки должен быть той же фактуры и цвета, что и остальная часть панели. Зазоры — минимальными и однородными. Надпись «SRS Airbag» — если это именно надпись, а не выштамповка — должна быть нанесена ровно.

6. Ремни безопасности

Большинство современных автомобилей оснащаются ремнями безопасности с преднатяжителями, которые в случае серьезного ДТП срабатывают при помощи пиропатрона. По-хорошему, такие ремни требуют замены. Но некоторые безответственные «умельцы» восстанавливают заклинившие механизмы. Такие автомобили однозначно не попадают в поле наших интересов. А определить отработавший ремень можно по характерному повреждению волокон «на растяжение». Не поленитесь внимательно осмотреть ремни понравившегося экземпляра.

7. Цвет выхлопа

Документы и кузов в порядке? Подушки на месте? Тогда пытаемся определить состояние здоровья двигателя по цвету отработавших газов. Сизый дым из трубы явно указывает на сгорание масла в цилиндрах. Причины могут крыться как в износе поршневых колец, так и цилиндропоршневой группы в целом. Также среди подозреваемых — маслосъемные колпачки и система вентиляции картерных газов. Густой белый дым из трубы может говорить о попадании в цилиндры антифриза. Причины — от прогорания прокладки ГБЦ до трещины в блоке цилиндров.

8. Эмульсия на щупе

О попадании антифриза в цилиндры (и, соответственно, перечисленных выше возможных проблемах) также может рассказать масляный щуп. Внимательно осмотрите его на предмет эмульсии. Эта желтовато-бело-коричневая пенистая субстанция (похожа на майонез, смешанный с горчицей) на щупе не сулит ничего хорошего ни двигателю, ни вашему кошельку. При этом наличие эмульсии на внутренней стороне крышки маслозаливной горловины не столь критично. Она может появиться, например, от длительного простоя автомобиля (что, конечно, тоже не очень здорово).

9. «Пинки» автомата

Адекватный продавец всегда позволит адекватному и серьезно настроенному покупателю самостоятельно проехать за рулем его будущего автомобиля. И здесь основное внимание следует уделить поведению автоматической коробки передач. Любые «пинки» или заминки при переключении (в случае с вариатором — чересчур долгая реакция на открытие дросселя) должны вас насторожить. И не поленитесь покататься на автомобиле-претенденте на покупку довольно длительное время (хотя бы минут 10–15). В студенческие годы мой товарищ купил 124-й Мерседес, который ездил назад только «на холодную» — в автомате сгорел один из пакетов фрикционов.

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Разумеется, это далеко не все признаки проблемного автомобиля. Лично я, помимо прочего, всегда обращаю внимание на количество владельцев и сроки владения. Обязательное условие — отсутствие «колхоза» в любых его проявлениях: если вижу на фото автомобиль с тонированными задними фонарями или, например, наклейкой «На Берлин» — закрываю объявление и перекрещиваюсь. Вдобавок, об автомобиле и его прежнем владельце очень многое может рассказать салон. А на что вы обращаете основное внимание при подобной покупке?