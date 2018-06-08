Как узнать биографию автомобиля перед покупкой, не отходя от компьютера?

По статистике ГИБДД, около 10% автомобилей не проходят регистрацию с первого захода. Бывает всякое — от неверно заполненных документов до обнаружения криминального прошлого автомобиля. Поэтому лучше заранее проверить юридическую чистоту автомобиля и добропорядочность продавца. Это можно сделать самостоятельно, узнав VIN-код и госномер машины, фамилию, имя, отчество и дату рождения владельца. Впрочем, можно просто попросить прислать скан ПТС или СТС машины — в них уже содержится вся эта информация.

Слуги государевы

Материалы по теме Как расшифровать VIN-код автомобиля?

Наиболее информативен раздел «Проверка автомобиля» на сайте Госавтоинспекции. Вбиваешь VIN-код — и появляется информация о регистрационных действиях, участии машины в ДТП, нахождении в розыске или наличии ограничений на регистрацию. Правда, в базе содержатся данные об авариях только с 2015 года. Кроме того, часть происшествий сейчас оформляют по европротоколу, без участия сотрудников ДПС, - в гаишную базу информация о таких не попадает.

Некоторые важные сведения в базе ГИБДД не найти. Узнать, например, о том, находится ли машина в залоге, позволит Реестр уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной нотариальной палаты. Проблемы с растаможкой возникают редко, но всё же не помешает проверить ввезенную машину, воспользовавшись сервисом Федеральной таможенной службы. Сейчас доступна единая база по России, Белоруссии и Казахстану.

Стоит проверить и самого владельца. Для этого заходим на сайт Федеральной службы судебных приставов и вносим фамилию, имя, отчество и дату рождения. Общероссийской базы данных нет, нужно проверять каждый регион. В первую очередь надо проконтролировать место последней прописки продавца автомобиля. А если удалось заглянуть в его паспорт, проверьте заодно и предыдущие регионы проживания.

Коммерческие услуги

Существуют сервисы, аккумулирующие открытую информацию госструктур. Чтобы привлечь покупателей, крупные интернет-площадки, специализирующиеся на продаже подержанных машин, проводят их бесплатную проверку.

Если известен VIN-код машины, сервис автоматически анализирует, нет ли противоречий с приведенной в объявлении информацией. Для удобства пункты, прошедшие проверку, выделяются зеленым, вызывающие вопросы — серым, имеющие несоответствие — красным. Впрочем, даже к «зеленым» данным нужно относиться со здоровым скептицизмом. Например, с трудом верится, что «шестисотый мерс» 1997 года выпуска с пробегом под полмиллиона километров ни разу не бывал в авариях. Госавтоинспекция несколько лет назад слила региональные базы данных в один котел — процесс не прошел безболезненно, многие данные просто затерялись.

Есть и платные сервисы: https://avtocod.ru, https://авто-история.рф и т. п. Получение интересующих вас сведений обойдется в 100–400 рублей. Помимо проверки соответствия идентификационных данных и наличия различных ограничений выдается информация о работе автомобиля в службе такси, указываются реальные пробеги, которые зафиксированы в базе ЕАИСТО (Единая автоматизированная информационная система технического осмотра). Это очень полезные сведения, ведь продавцы часто скручивают показания одометра, причем не только на великовозрастных машинах. По информации дилеров, сейчас достаточно свежие автомобили с большими пробегами разлетаются как горячие пирожки — а вскоре они всплывают в продаже с «усредненными» пробегами и, разумеется, по более высокой цене.

Некоторые платные сервисы проверяют машину на участие в ДТП, используя два источника информации — ГИБДД и страховые компании. Однако даже такой перекрестный контроль не дает полной гарантии: не все аварии оформляются инспекторами, а примерно четверть машин ездит без полиса ОСАГО, поэтому их дорожные приключения не фиксируются в летописи российской «автогражданки».

Весной этого года Ассоциация российских дилеров и Avito объединенными усилиями создали сайт www.autoteka.ru. Помимо стандартного набора данных «Автотека» может похвастать дилерской информацией. За 99 рублей дают полную выписку посещений СТО и внеплановых ремонтов. Впрочем, утверждая, что располагают сведениями о 42 миллионах автомобилей, создатели «Автотеки» лукавят. Столь большое количество — заслуга гаишной базы, вклад дилеров существенно скромнее. Кроме того, по истечении гарантии на ремонт к официалам ездят редко и, следовательно, дальнейшие работы не будут отражены в «Автотеке».

Работа на перспективу

Материалы по теме Электронный ПТС: как его получить и сэкономить деньги

Вероятно, с будущего года появится возможность получать информацию об автомобиле через портал госуслуг. Кроме того, сильным игроком на рынке автомобильной информации должна стать компания «Российские технологии». Она занимается системой электронных ПТС, которые появятся уже в июле. Ростех, в отличие от других коммерческих структур, работает на основании государственных законопроектов и межправительственных соглашений. Помимо параметров, содержащихся в обычном ПТС, на серверах компании будет аккумулироваться информация о техосмотрах, полисах ОСАГО, авариях и даже сведения от официальных дилеров. Полноценный набор информации накопится за три последующих года. Собственник автомобиля будет получать нужные ему дополнительные данные бесплатно, сторонние люди и организации — за плату.

Перспектива очевидна: пробить машину по базам данных станет легче, информация будет достовернее. При этом данные о владельце останутся тайной.

Автор: Александр Жихарев

Фото: depositphotos.com