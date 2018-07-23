13 признаков того, что машина побывала в серьезной аварии

При выборе подержанного автомобиля велик риск нарваться на машину как с очень большим пробегом и изношенными агрегатами, так и восстановленную после серьезной аварии. Расскажу, на что нужно смотреть в первую очередь перед покупкой, чтобы не взять «битую, крашеную».

Страдают все

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Если машине несколько лет отроду и пробег ее приходился в основном на крупные города, с их бесконечными пробками и толчеей на парковках возле супермаркетов, то небольшие повреждения кузовных панелей почти неизбежны. Но здесь важно отличить автомобиль с легкими повреждениями от того, у которого вытягивали силовой каркас кузова, правили крышу и меняли несколько наружных панелей после серьезной аварии. Учтите, что даже в этом случае выглядеть автомобиль может лучше, чем тот, который изрядно поездил, но никогда не попадал в ДТП. Все потому, что в конце крупного ремонта машину почти всегда красят целиком, и первое время лак блестит, как на новой.

Как смотреть?

Лучше всего проверить предполагаемую покупку в специализированном автосервисе. Обычно сервисмены предлагают продиагностировать двигатель, коробку передач и элементы ходовой части. Однако основой автомобиля все же является кузов. Номер двигателя больше не важен при регистрационных действиях в ГИБДД, поэтому мотор может быть заменен на аналогичный. Коробку передач можно отремонтировать или купить контрактную, а вот кузов на автомобиле уже не меняют. Речь идет об автомобилях с несущим кузовом. У них нет рамы, этого прочного «хребта», а потому кузов — это, по сути, и есть автомобиль. Поэтому давайте осмотрим его вместе максимально придирчиво.