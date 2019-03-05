Спрос на новые автомобили в России растет уже 20 месяцев. Но в 2019 году эксперты ожидают снижения темпов.

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Второй год подряд Ассоциация российского бизнеса (АЕБ) фиксирует рост продаж новых автомобилей. Причем в обоих случаях прогресс выражается двухзначными числами: плюс 11,9% в 2017 году и плюс 12,8% в 2018‑м.

Несмотря на успехи, игроки рынка пребывают в пессимизме. До процветания российской экономике — как до Луны. Машины покупаются всё больше на последние деньги или в кредит. Именно банки вытягивают статистику в плюс. Условия выдачи автокредитов шикарными не назвать, однако больше половины покупателей находят их приемлемыми. Те, кто готов внести в качестве первого взноса львиную долю стоимости машины, могут даже рассчитывать на рассрочку или минимальный процент.

Минувший год стал первым в новейшей истории, который дилеры прожили без масштабных программ господдержки. И ничего! В 2017‑м около 45% автомобилей Лада продавалось с помощью такой поддержки, а в 2018‑м практически без нее АВТОВАЗ показал положительную динамику. Короче, денег нет, но как-то держимся.

Противоположные заряды

Многие марки наращивали продажи в 2018 году ударными темпами. Kia поднялась на четверть, Skoda — на 31%. Mitsubishi — рекордсмен: плюс 87%! Кассу продолжает делать Outlander; он не отличается ни красотой, ни молодостью, ни техническими изысками, но спрос на него вырос на 45%.

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Во второй половине таблицы абсолютные продажи невелики, но динамика Хонды (+ 110%) и китайского бренда Zotye (Зоти; + 192%) всё равно удивительна. У Хонды в линейке лишь CR-V и Pilot — не новинки и недешевы. Прогресс Zotye в три раза и вовсе загадка. Даже среди китайских брендов это темная лошадка. Нет ни рекламы, ни громких презентаций, но нашлось 3175 жела­ющих сыграть за свои деньги в китайскую рулетку.

Не у всех компаний дела идут безоб­лачно. В альянсе Renault-Nissan увеличила рыночную долю только Лада. Nissan вырос лишь на 6%, а при прогрессе всего рынка почти на 13% это означает сокращение доли. Renault со своими бюджетниками топчется на месте по абсолютным продажам, что также привело к уменьшению доли. Datsun и вовсе в минусе на 16%. В этом году обновления линейки не ожидается, так что будущее бренда выглядит непростым.

Еще два российских завода тоже катятся вниз. УАЗ потерял 1%, а совместное предприятие GM-АВТОВАЗ со старой «шнивой» — больше 6%.

На фоне дружного роста премиум-сегмента выделяется Audi с результатом минус 4%. Lexus уверенно обосновался третьим за Мерседесом и BMW. Audi нужно думать над расширением модельной линейки в сторону более демократичных версий: сейчас у многих моделей минимум 340‑сильный мотор, а это проблема даже для представительского седана А8 и купе-кроссовера Q8, не говоря уже о седане А6. Последнему для успеха нужен двигатель сил на 190–200, тогда можно задуматься о борьбе на равных с «пятеркой» BMW и Mерседесом Е‑класса.

Из неожиданного — внезапный уход в середине года только-только набравшей обороты марки Ravon и взлет спроса на минивэн Chrysler Pacifica ценою свыше 4 000 000 рублей: в 2018 году купили 74 Пасифики против девяти годом ранее. Когда (и если) Ravon перезапустится в России, прежних цен на эти машины уже не будет, а без явного ценового преимущества узбекским Chevrolet не первой свежести окажется нелегко искать покупателей.

По заслугам

На первой строчке модельного зачета — парад планет. Раньше на вершине бессменно пребывали Лады, крайне редко сменяя друг друга. Теперь — четыре разных лидера за четыре года! Эра Гранты завершилась в 2015‑м. После нее на вершину подиума поднимались Hyundai Solaris (2016) и Kia Rio (2017) — впервые в истории отечественного рынка иномарки держались на «золотой» позиции.

Ну а 2018 год блистательно завершила Веста, которая стала по-настоящему эпохальной для АВТОВАЗа. Победу можно назвать волевой, ведь Веста опередила Rio только в сентябре, когда корейцы уже предвкушали второй триумф подряд.

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Еще один парадокс при нынешних экономических условиях. Среди двадцати пяти самых популярных моделей лишь пятнадцать — дешевле миллиона рублей в стартовых или во всех комплектациях, остальные десять стартуют с 1,1–1,5 миллиона. Самые доступные из них — Skoda Octavia и Nissan Qashqai, а с ними Toyota Camry и аж семь кроссоверов С‑класса.

Кстати, в сегменте кроссоверов происходит масштабный передел сфер влияния. Volkswagen Tiguan еще в 2017 году вырос по продажам почти втрое, но Toyota RAV4 тогда сумела удержать лидерство в классе. В ушедшем году Тойоту обошел не только Tiguan, но и Sportage, ставший популярнее на треть. Ворвался в топ‑25 Hyundai Tucson, у которого покупателей прибавилось почти вдвое. В этом году Toyota должна запустить в России новый RAV4 — борьба станет еще интереснее.

Кроссоверы теснят легковушки всё настойчивее. Если в В‑классе позиции седанов еще очень сильны, то в сегментах С и D в топах осталось только по одному их представителю: это Skoda Octavia и Toyota Camry.

Kia Ceed и Optima изредка пробиваются в список 25 лучших, но закрепиться в нем не могут. Остальным подобный успех только снится. В недалеком 2012 году Ford Focus разошелся тиражом больше 92 тысяч машин! А теперь у нас весь гольф-класс до этой планки едва дотягивается.

Грустные тренды

За отметку «100 000 проданных автомобилей» перевалила вся тройка лидеров. В 2016–2017 годах это не удавалось никому, а такое, чтобы более двух моделей достигло шестизначных продаж, в последний раз случилось в 2012‑м.

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И это плохо. Доля нескольких отдельных моделей на российском рынке становится всё значительнее. А раз падает спрос на остальные автомобили, всё больше шансов, что производители уберут их из программы поставок. Этот процесс в последние четыре года и так идет очень активно.

Если ситуация не переменится, через несколько лет мы останемся с парой десятков бюджетных седанов и сравнительно недорогих кроссоверов и когортой премиума для избранных. А весь средний класс (как по цене, так и по размерам) вымрет из-за невостребованности. Взгляните на графики: в докризисные 2012–2014 годы доля топовой пятерки моделей составляла 19–20%, в обвальном 2015‑м взлетела более чем на шесть процентных пунктов и поныне гуляет вокруг 25%.

По прогнозам АЕБ, в текущем году продажи вырастут, но незначительно — примерно на 3,6%. Это значит, что в течение года россияне купят около 1,87 миллиона автомобилей. Мы с этим прогнозом согласны: предел ожиданий — это плюс 5%. Скромно, очень скромно.

Но это лучше, чем падение.