Кризис на рынке и скидки в рекламе порождают впечатление, что потенциальный покупатель может диктовать свои условия дилерам. На практике — все наоборот. Но определенную выгоду все же можно получить. Рассказываем, как это сделать.

В минувшем году продажи новых автомобилей в России, по данным АЕБ, выросли на 12,8%. Многие марки из числа лидирующих прогрессировали даже большими темпами. На Kia, например, спрос увеличился сразу на четверть.

Объективный взгляд на вещи говорит о том, что кризис никуда не ушел, ситуация остается сложной. Дилеры продолжают банкротиться, и в рекламе чаще основное внимание уделяют не самому автомобилю, а выгодным условиям его приобретения.

Порассуждать о щедрости продавцов, размерах скидок и кредитных ставок в теории, конечно, можно. Вот только абсолютно не факт, что реальная ситуация окажется близка к нарисованной рекламой красивой картинке. Я собрал небольшую статистику за последние полгода, которая позволяет сделать кое-какие выводы и дать советы покупателям.

Позитив

В Москве обилие автосалонов одной марки в пределах одного города и близость официальных представительств должны способствовать цивилизованному подходу к ведению дел. Уже не 90-е, да и дело происходит не в отдаленном регионе, где единственный на сотни километров вокруг дилер становится естественным монополистом и порой мнит себя богом.

Примеры отличного подхода и вправду имеются. Минувшим летом приятель без малейших проблем купил Kia Rio. Причем в середине года в наличии были машины выпуска декабря 2017-го, на которые действовала весомая скидка, около 60 тысяч рублей. В довесок к ней продавец расщедрился на кучу мелочей в подарок: коврики, дефлекторы, сетка в бампер, защита картера… И это несмотря на большой ажиотаж вокруг модели. В столице Rio, например, по данным «Автостата», является самой популярной новой машиной по итогам 2018 года.

Небольшая подборка из личного опыта показала, что из четырех марок массового сегмента щедрее всех оказалась Kia. Может, в этом и заключается секрет роста на 25%?

Осенью друг семьи остановил выбор на кроссовере Volkswagen Tiguan. Долго не мог определиться с комплектацией, но вне зависимости от «промежуточного» выбора цена строго соответствовала прайс-листу и действующим акциям. И — никакого навязывания дополнительного оборудования или услуг. В результате, определившись с модификацией и подобрав автомобиль из ближайшей поставки, стороны через несколько дней расстались довольные друг другом.

Негатив

В третьем случае уже лично я, коротая время в автосалоне Лады, решил разузнать о политике лидера российского рынка. Сейчас скидки действуют на все модели прошлого, 2018 года выпуска, но осенью выгоду не предоставляли на Гранты и Весты. Их и так разбирали как горячие пирожки.

Скидки есть, но будет ли выгода для клиента на самом деле — вопрос.

Скидки оказались реальными, вот только… сэкономить все равно не удастся. В качестве компенсации за вынужденное снижение цены дилер устанавливает дополнительное оборудование примерно на ту же сумму. Понятно, по каким ценам: хорошо, если ограничится накруткой всего вдвое! Гранты и Весты, таким образом, стоят дороже прайса, ведь на них тоже ставят «допы».

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Впрочем, хотите автомобиль строго в заводском виде — пожалуйста. Только в наличии таких для вас не найдется, придется подождать. В силу нестабильной экономики цена станет известна только после поступления машины в салон: подорожания сейчас идут перманентно. Справедливости ради отмечу, что отдельные экземпляры без накрутки все же найти можно. Правда, придется смириться с тем, что они, скорее всего, окажутся не в той комплектации и цвете, которые вам бы хотелось.

Схожая ситуация с Маздой. В ноябре-декабре мой отец, продав «шестерку» 2014 года, подбирал такую же новую. Пространства для маневра не было. Первые партии рестайлинговых машин пришли в Москву в конце ноября. Брать нужно было что-то из них, ибо январские поставки из-за роста НДС выставят уже по новым ценам. Этим дилеры и воспользовались. Скидок на «шестерки» и так не полагалось, а в довесок к официальной цене навешивались страховки или «допы» на 70–100 тысяч рублей. Не согласен — машина «исчезает» из наличия.

Самое поразительное в случае с Маздой то, что предыдущая «шестерка» покупалась даже в более экстремальных условиях — в «большой хапун» декабря 2014 года. Это сейчас повышение НДС обернулось ростом цен примерно на 50 тысяч рублей. А четыре года назад обвалившийся рубль сулил взлет на сотни тысяч вверх. Но в 2014-м удалось абсолютно спокойно купить машину по цене прайс-листа, хотя в той ситуации дилер мог позволить себе даже более бесстыжее поведение. Что случилось сейчас — непонятно.

У официальных дилеров обмана с кредитными условиями обычно не бывает: все прозрачно. Непонятно только, какой окажется полная стоимость автомобиля.

Что делать?

У подавляющего большинства покупателей от лишних денег карманы не ломятся, переплачивать ох как не хочется. Но, увы, в выигрышной ситуации тут оказывается именно продавец. Под нарушение Закона о защите прав потребителей вряд ли кто-то из дилеров подставится. Для этого нужно прямо отказаться продать вам автомобиль. Продавец делать этого не станет, а предложит подождать: неделю, месяц, полгода…

Все это время вы проходите пешком и не будете знать, сколько в конечном итоге придется заплатить за автомобиль. Во-первых, не факт, что навязывание аксессуаров не продолжится. Во-вторых, за это время машина может раз или два подорожать вполне официальным образом. С большой долей вероятности получится так, что, прождав, вы заплатите за «голый» автомобиль те же деньги, что сегодня за экземпляр с дополнительным оборудованием. Стоит ли идти на принцип, рискуя проиграть в деньгах? Решайте сами.

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Дилеры навязывают «допы» двух типов — всевозможные аксессуары или страховки. Первые вроде бы полезны: защиту картера, брызговики и прочие мелочи в том или ином количестве после покупки ставят почти все. Но не спешите соглашаться. Дилерские цены завышены порой в три-четыре раза относительно рынка! Выберите те позиции, переплата по которым минимальна, или же наиболее нужные вам. Если уж нельзя отказаться от наворотов, никто не запрещает обсудить их перечень.

Предлагаемое дилером оборудование по большей части не относится к тому, что требует высококвалифицированной установки. Кроме охранной системы, но и ее лучше ставить в специализированном центре с индивидуальным подходом.

Но выгоднее всего, если есть такая возможность, согласиться на навязанные страховки. Можно подписаться на любую сумму — и вернуть ее. Дело в том, что российским законодательством предусмотрен так называемый «период охлаждения». Это означает, что в течение как минимум 14 дней с момента заключения договора клиент имеет право без объяснения причин отказаться от полиса и получить все уплаченные деньги обратно. В полном объеме! Так что покупайте страховку, а на следующий день пишите заявление на отказ от нее. Проигнорировать вас страховая компания не вправе.

Впрочем, возможен еще один совет. Подойдет он для тех, кто выбирает из нескольких моделей и еще не определился окончательно. Покупайте ту машину, по которой дилер наиболее сговорчив и готов предложить самые выгодные условия.