Россияне стали пересаживаться на Лады

По статистике продаж, при покупке новых автомобилей в России предпочтение стали отдавать Ладам. Автомобиль этого бренда выбирает каждый пятый покупатель. Самыми популярными моделями являются Granta и Vesta.

АВТОВАЗ опубликовал результаты продаж ноября этого года. Оказалось, что они превосходят прошлогодние показатели на 15,4%. Всего же за месяц россияне купили 33 663 Лады, что улучшило показатели продаж одиннадцати месяцев 2018 года. За этот период было распродано 324 797 машин. Таким образом, рост продаж составил 16,4%, притом что по результатам десяти месяцев текущего года рынок новых автомобилей вырос на 14,1%. Из чего следует, что АВТОВАЗ смог увеличить свою долю рынка. Согласно сообщению пресс-службы завода, она теперь составляет пятую часть, или 20%, что стало лучшим показателем за последние семь лет.

Ноябрьскую тройку самых популярных моделей Lada возглавляет Granta, которую предпочли купить 13 324 человека. На втором месте оказалась модель Vesta, разошедшаяся тиражом 9906 штук. Кстати, спрос на нее вырос на 22,8%, если сравнивать с прошлогодним результатом. Замыкает тройку лидеров Lada XRAY. Ее ноябрьские продажи составили 2696 автомобилей.

Значительно вырос спрос и на коммерческие автомобили Lada — на 22,3%, если сравнивать с продажами одиннадцати месяцев прошлого года. Всего российский бизнес приобрел в этом году 10 783 машины на базе моделей Granta, Largus и 4х4.

Скоро в модельном ряду Lada появится новый автомобиль, который подстегнет интерес к марке.

Европейские журналисты считают, что будущее есть только у одной модели Lada.

Фото: Lada