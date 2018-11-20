Есть ли у бренда Lada будущее? Австрийские СМИ знают ответ

Российские Лады — технологически устаревшие автомобили, но отечественный производитель предпринимает меры, чтобы вернуться на европейский рынок. Однако если у какой-то модели и есть шанс, то только у Весты, пишет «Кляйне цайтунг».

На австрийских дорогах уже давно не встречается бренд Lada. И немудрено, ведь эти автомобили уже давно представляют собой смесь ретродизайна (даже если они новые) и простых внедорожных технологий, пишет «Кляйне цайтунг». Самый важный аргумент при покупке такого автомобиля — низкая цена. Долгое время Тайга (Нива) считалась культовым автомобилем, но постепенно, по мере устаревания технологий, о бренде стали забывать, и попытки реанимировать спрос при вхождении материнской компании АВТОВАЗ в концерн Renault-Nissan не принесли успеха. Отставание оказалось настолько большим, что пришлось заменить менеджмент компании, в частности для обновления бренда был нанят бывший дизайнер Мерседеса (Ред.: речь о шеф-дизайнере АВТОВАЗа Стиве Маттине).

Сегодня АВТОВАЗ, встроенный в корпоративную стратегию Renault-Nissan-Mitsubishi Group, ищет свое место под солнцем. При этом самый большой конкурент российскому производителю находится рядом — это румынская Dacia.

В Австрии продажами Лады руководит Макс Шмидт, который говорит, что за год в стране продается около 300 автомобилей бренда. Особую надежду бизнесмен возлагает на модель Vesta, наиболее современную по дизайну. С другой стороны, он понимает, что ужесточающиеся в Европе нормы выхлопа потребуют больших инвестиций в двигатели для Лады, в противном случае АВТОВАЗу придется сосредоточиться на экспорте в Китай, Турцию, Чили и отказаться от Европы.

Новые испытания и модернизация автомобилей приведут к повышению цен. Что касается культовой Тайги, то она не соответствует нескольким критериям безопасности (например, нет подушек безопасности), поэтому автомобили придется разделять на небольшие серии по 1000 автомобилей в каждой. Дело в том, что некоторые требования безопасности не распространяются на мелкосерийные автомобили.

Таким образом, по крайней мере до 2020 года, есть надежные планы поставок автомобилей Лада в Европу. Спрос на Весту может вырасти, это подтверждает интерес, который вызывали слухи о ее полноприводной модификации, а концепты вроде 4х4 Vision привлекают всеобщее внимание. Как бы то ни было, дальнейшую дорогу для Лад на европейском рынке укажет стратегия концерна Renault-Nissan до 2023 года.

Концепткар Lada 4x4 Vision, который показали на Московском автосалоне летом этого года, с будущей серийной машиной имеет не много общего. Пока неясно, когда вообще появится новая 4х4, а если появится, то случится это года через три-четыре. Подробнее об этом в нашем материале.

Немецкие журналисты любят тестировать Ладу 4x4 и уверяют, что покупают такие машины для того, чтобы потом с гордостью сказать: «Они все еще существуют, добротные старые вещи».

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