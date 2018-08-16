Немецкие журналисты протестировали пятидверку Лада 4x4 Urban. Впечатлений масса!

Журналисты американского издания Motor 1 договорились со своими немецкими коллегами, чтобы те протестировали российский внедорожник, который купить в Соединенных Штатах нельзя.

Трехдверная Lada 4x4 немцам знакома и ими любима, но на тест попала Lada 4x4 Urban в пятидверной модификации, которая практически не встречается в Европе. О дизайне российского внедорожника журналисты отзываются с теплотой и сравнивают его с репликами вещей 50-х годов прошлого века, например со сделанными под старину светильниками. Их покупают, чтобы потом с гордостью сказать: «Они все еще существуют, добротные старые вещи».

Читателям журналисты напоминают, что этот легендарный автомобиль для бездорожья родился в 1976 году, а его пятидверный вариант появился в 1995-м. В конце 2000-х у отечественного внедорожника отобрали имя Niva, и он стал называться просто 4x4, что отражает его основную суть — он полноприводный. Предназначен для езды по пересеченной местности, грязи и снегу. В нем минимум электроники. «Но даже выдержанные российские 40-летки подвержены кризису среднего возраста, поэтому автомобиль решили облагородить, создав новую модификацию под названием Urban» — пишут наши немецкие коллеги. Впрочем, как с сарказмом отмечает журналист, это напоминает 40-летнюю женщину, втиснувшуюся в узкие джинсы, — моложе они ее не сделали.

4x4 Urban имеет электрорегулировку и обогрев наружных зеркал, 16-дюймовые легкосплавные колеса, обогрев передних сидений. И что еще более важно (или ужасно, в зависимости от точки зрения) — окрашенные в цвет кузова пластиковые бамперы.

Кроме того, взятый на тест 4x4 Urban был окрашен в ядовито-синий металлик. В результате старая Lada выглядит незнакомкой. «Прибавка» в длину и растянутая колесная база делают поездки на задних сиденьях комфортнее. Проще садиться в автомобиль, объем грузового отсека составляет порядка 420 л, но сложив задние сиденья его можно увеличить до 780 литров. Этого достаточно, чтобы перевозить дрова или добытую на охоте дичь.

Еще одно преимущество увеличенной колесной базы — улучшенный ездовой комфорт. Пятидверный внедорожник гораздо удобнее в повседневной жизни, чем его трехдверный собрат. Но увеличение размера ведет к увеличению веса — аж на 130 кг! При снаряженной массе автомобиля в 1425 кг 4x4 Urban оснащен стандартным атмосферным 1,7-литровым бензиновым двигателем. Он громко жужжит и гудит, заставляя предполагать, что он мощнее, чем на самом деле. Однако лошадиных сил всего 83 и 129 Нм крутящего момента. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 19 секунд, а скоростной потолок — 137 км/ч. Этот автомобиль только для очень терпеливых людей или для любителей классики, которые никуда не спешат и наслаждаются длинными ходами рычага коробки передач, отмечают журналисты.

Старый мотор не особо экономичен, зато выхлоп чистый, соответствует нормам Евро-6. В городе расход топлива составляет около 10 л на 100 км, за городом — порядка 12 литров. Впрочем, автор оговаривается, что машина создана для езды по дикой природе, и именно там ее и следует использовать. Ведь в арсенале Lada 4x4 Urban постоянный полный привод, понижайка и блокировка дифференциалов.

Что касается цены пятидверки Урбан, то тут у испытателей возник вопрос: то ли она слишком дорогая для устаревших технологий, то ли слишком дешевая для такой сумасшедшей проходимости. В Германии за автомобиль просят от 14 290 евро (более 16 тыс. долларов), то есть на 1300 долларов больше, чем за трехдверку.

Объективно, заключает автор, пятидверный Lada 4x4 Urban по итогам теста должен был получить три из десяти звезд. Двигатель давно устарел, качество сборки — сомнительное. Хотя журналисты накинули еще два балла — за то что в нем есть то, чего недостает большинству современных SUV: характер и дух приключений. Если вы только изредка заезжаете в настоящее бездорожье, подумайте о пятидверке, советуют они читателям. Но если вы любите приключения и постоянно совершаете вылазки на дикую природу и в горы, ваш вариант — трехдверка, особенно учитывая ее более короткую колесную базу.

Резюмируя, отметим плюсы и минусы автомобиля (по мнению иностранных коллег).

Плюсы. Настоящий вездеход: честный полный привод, блокировка заднего и межосевого дифференциалов и раздаточная коробка. Удлиненная база (по сравнению с трехдверным автомобилем). Простор для пассажиров задних сидений. Неплохая цена для настоящего внедорожника.

Минусы. Автомобиль шумный. Мотор маломощный. Слабая динамика, большой расход топлива. Цвет ядовитый. В целом — морально устаревшая модель из прошлого. Высокая цена для машины с древними технологиями.

Пятидверку Ладу 4x4, как в обычной, так и в версии Urban, начали продавать в Германии с конца прошлого года.

О новой (на тот момент) версии Лады — Urban мы рассказывали на нашем сайте еще в 2014 году.



Фото: АВТОВАЗ