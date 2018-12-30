7 самых продаваемых кроссоверов в России

Популярность класса SUV в нашей стране растет, как и во всем мире, с каждым месяцем. Семерка лидеров сплошь состоит из машин российской сборки, при этом исконно отечественный автомобиль в выборке только один.

Давно прошли те времена, когда полноприводный автомобиль ассоциировался с повышенной проходимостью и пониженным уровнем комфорта. Сейчас иные кроссоверы в заснеженном дворе сядут быстрее, чем легковушка с хорошей геометрией. И все-таки мы продолжаем записывать в сегмент SUV множество разноплановых машин — от неженок паркетников до суровых «проходимцев».

Hyundai Creta

Появившись на рынке осенью 2016 года, Hyundai Creta быстро раскрутился и сместил с трона кроссоверного царства Renault Duster. Причем если год назад разрыв между ними составлял 10 тысяч экземпляров, то сейчас уже больше 23 тысяч. Не иначе, Creta стала отражением заработанной Солярисом народной любви. Седан, кстати, за нее и поплатился, проиграв по продажам кроссоверу.

Creta предлагается с бензиновыми атмосферниками объемом 1,6 и 2,0 литра. Что интересно, полный привод можно заполучить с обоими, причем с первым — и в сочетании с механической коробкой передач. С учетом дополнительных пакетов общее количество доступных комплектаций приближается к двадцати.

В число приятных особенностей запишем фары с функцией подсветки поворотов и обилие обогревов: «теплые» у Креты все сиденья, руль, ветровое стекло и форсунки стеклоомывателя.

Renault Duster

Материалы по теме Renault Duster на военном полигоне и дорогах Прибалтики

Французско-румынская машина московской сборки немолода, но сдаваться не собирается. Аскетичность и скупость на опции не мешают ей удерживать второе место в классе. Да, построенный на той же платформе Kaptur современнее и симпатичнее. Но что-то покупатели это не оценили, и стиляга расходится на треть хуже. Duster любят за простоту (читай: отсутствие ненужных многим понтов), подтвержденную годами надежность и хорошую по кроссоверным меркам проходимость.

Фишка Дастера- единственный доступный в В-сегменте дизель. Полуторалитровый агрегат в 109 л.с. пользуется невеликим спросом, но французы его не убирают. Он идет исключительно с полным приводом и механической коробкой передач. Из двух бензиновых атмосферников младший (1,6 л, 114 л.с.) сочетается только с «ручкой», зато предлагает оба типа привода. Двухлитровый агрегат в 143 силы положен только полноприводным версиям, но можно выбрать коробку передач.

Renault Duster небогат на полезные в нашем климате обогревы. В качестве компенсации для трех из четырех уровней оснащения доступна заводская система дистанционного пуска двигателя Renault Start.

Лада 4х4

Материалы по теме Лада 4х4 Бронто — тест-драйв ЗР

Возраст ничего не значит! С ростом порядка 20% Лада 4х4, классическая Нива, занимает «бронзовую» позицию в сегменте полноприводников. Это единственная российская модель в семерке самых продаваемых. Chevrolet Niva теряет популярность и перечень лучших покинула, УАЗ Патриот и того ниже.

Ладе 4х4, как и прежде, положен единственный силовой агрегат. Заслуженному атмосфернику 1.7 отдачей всего-навсего 83 л.с. ассистирует 5-ступенчатая механика. Привод — постоянный полный. Зато предлагается два типа кузова, причем облагороженная комплектация Urban доступна и для удлиненной пятидверки. А еще в вазовском прайс-листе с недавних пор представлены тюнинговые исполнения Бронто.

Причины успеха Нивы понятны: цена, простота конструкции, выдающаяся проходимость. А за последние годы к ним добавились приличное качество сборки, электропакет и кондиционер.

Volkswagen Tiguan

Материалы по теме Volkswagen Tiguan — самый суровый тест

Volkswagen Tiguan служит ярчайшим примером того, какой колоссальный рывок может совершить модель после смены поколения. В 2017 году продажи кроссовера выросли по сравнению с 2016-м в 2,7 раза. Прогресс (пусть и не такой масштабный) сохранился и в 2018-м. Я пишу этот материал до оглашения результатов всех 12 месяцев, однако статистика января-ноября позволяет с большой долей уверенности сказать: Tiguan займет четвертое место среди всех SUV и первое в группе кроссоверов С-класса.

Сейчас у дилеров заканчиваются последние дизельные Тигуаны. Их не производят в России с середины декабря. Остались только бензиновые машины, но вариантов мощности у них аж четыре: 125, 150, 180 или 220 л.с. Самая слабая версия — переднеприводная с «ручкой», две топовые — со всеми ведущими и роботом DSG. А вот для 150-сильного исполнения есть несколько трансмиссионных вариантов.

Tiguan предлагает десятки вариантов оснащения и по-немецки богат на высокотехнологичные опции. Среди прочего ему доступны адаптивные LED-фары с автоматикой управления дальним светом, цифровая комбинация приборов, активный круиз-контроль и целый набор ассистентов активной безопасности. Конкуренты таким небогаты. Может, в этом секрет успеха?

Kia Sportage

Материалы по теме 5 плюсов и два минуса обновленного Kia Sportage

Представитель Южной Кореи в последние годы поколение не менял, а в рестайлинговом обличье начал продаваться совсем недавно. Однако его стремление вверх впечатляет: прибавка порядка 25% в 2017-м и еще около трети в 2018-м. Признаться честно, трудно объяснить такой всплеск народной любви, когда автомобиль не менялся. Борьба за лидерство среди вседорожников С-класса с Тигуаном весь год шла на равных.

Kia Sportage продается с парой бензиновых атмосферников мощностью 150 или 184 л.с., а роль топового мотора играет дизель 2.0 отдачей 185 сил. Последний предлагается только в сочетании с самой богатой комплектацией, полным приводом и — 8-ступенчатым автоматом. Бензиновые двигатели идут с более простой коробкой о шести передачах.

По наворотам Sportage практически не уступает Тигуану. Однако большая часть «премиальных» опций появляется в топовых комплектациях, тогда как для немецкой модели их можно заказать отдельно или пакетами. Ничего не поделать: издержки азиатского подхода со строго фиксированными уровнями оснащения.

Renault Kaptur

Пару лет назад Renault Kaptur дебютировал как стильная альтернатива Дастеру и прямой конкурент Креты. И, между прочим, это российский эксклюзив: в Европе похожая внешне модель называется Captur и базируется совсем на другой платформе. Ставка французов не сыграла. Новичок не смог обойти даже брата Дастера. И нахождение модели на шестой строчке в зачете кроссоверов вряд ли утешает производителя.

Набор силовых агрегатов отличается от предлагаемого для Дастера. Kaptur не продается с дизелем, зато располагает сочетанием двигателя 1.6 (114 л.с.) и вариатора. Автомобили с этим мотором бывают только переднеприводными, а с 2-литровым агрегатом (143 л.с.) все оснащены полным приводом.

Kaptur щеголяет парой эксклюзивных для В-класса опций — полностью светодиодными фарами и мультимедийной системой на платформе Яндекс.Авто с навигатором и несколькими другими сервисами. Жаль только, что получить и то, и другое на одной машине нельзя.

Toyota RAV4

Многомесячный лидер среди кроссоверов группы С оказался низвергнут сразу двумя моделями — Тигуаном и Спортиджем. А ведь еще год назад Toyota RAV4 не было равных и она имела комфортный перевес над конкурентами. «Японка» теряет покупателей. Изменить расклад сил должно новое поколение. В США оно уже представлено, однако в России вряд ли появится раньше второй половины года.

Шире всего ассортимент у базового 2-литрового мотора (146 л.с.). Его можно заполучить с механикой или вариатором, передним или полным приводом — в сумме четыре модификации. Агрегат 2.5 о 180 силах и дизель 2.2 отдачей 150 «лошадей» сочетаются со всеми ведущими колесами и 6-ступенчатым автоматом. Уровней оснащения шесть, включая лимитированную юбилейную серию в честь 25-летия модели RAV4.

Как типичный «японец», «рафик» продается в фиксированных комплектациях без возможности заказать отдельные опции и пакеты. Toyota RAV4 обогревает все сиденья, руль, ветровое стекло и форсунки стеклоомывателя. Есть обширный перечень систем активной безопасности и мультимедиа на Яндекс.Авто.





Все новинки 2018 года борются за звание лучших автомобилей в своих классах в рамках Гран-при «За рулем». На этот раз претендентов 53, на 5 больше, чем в 2017-м. Как всегда, выиграют лучшие из лучших. Анкета для голосования — тут.

В интернет-магазине «За рулем» вы всегда можете подобрать автобокс по своим критериям — габариты, цвет, цена, бюджетный кофр для перевозки зимнего инвентаря или современный всесезонный автобокс.



