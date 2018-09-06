Lada 4x4 глазами иностранных журналистов: она пугающе старомодна, но очень хороша на бездорожье

Культовый российский внедорожник начали экспортировать в Европу в конце 1970-х годов, однако по сей день Lada 4x4 пользуется устойчивым спросом за рубежом и время от времени становится героиней публикаций зарубежных СМИ. Посмотрите, что они пишут!

2005 год

Британец Джонатан Крауч, пишущий для портала Королевского автомобильного клуба (Royal Automobile Club) rac.co.uk, вспоминает историю появления советского внедорожника на британском рынке: «Lada Niva появилась у нас в 1978 году — через пару лет после своего дебюта. Однако поначалу это были модификации с левым рулем. На то, чтобы наладить поставки праворульных внедорожников, Советскому Союзу потребовалось еще пять лет».

Lada Niva первых годов выпуска.

В отличие от большинства британских коллег, Джонатан не высмеивает Ниву. Скорее по-доброму подтрунивает: «Возможно, это не самый передовой автомобиль в мире, но здесь и не так много вещей, которые могут сломаться. Иногда возникают проблемы с раздаткой, если не пользуешься ей регулярно, задняя дверь гниет, а передняя панель способна открутиться в любой момент. Тем не менее альтернатив практически нет. Если вам нужен внедорожник, а с деньгами беда — стоит попробовать!

Lada Niva Hussar на английских улицах.

Крауч напоминает и о несколько любопытных фактах, известных не каждому: «Нива непрерывно обновлялась и улучшалась. В 1986 году четырехступенчатая коробка передач была заменена пятиступенчатой. А годом позже появилась специальная модификация „Казак“ (Cossack) — ее отличал люк в крыше и характерные наклейки на кузове. В октябре 1995 года старый 1,6-литровый мотор уступил место 1,7-литровому, машина пережила фейслифтинг, а базовая версия (прежде безымянная) получила имя „Гусар“ (Hussar).

Cossack — топовое исполнение Нивы для рынка Великобритании. Машину отличали расширители колесных арок, рейлинги на крыше и специальные декали на кузове. В качестве опции можно была заказать люк, кенгурин и допольнительный свет.

Резюмируя впечатления, британец советует думать о Ниве как о серьезном внедорожнике, способном сносно ехать и по асфальту — в качестве бонуса. «Если думать о машине именно в этом ключе, вам будет легче простить машине чудовищную динамику разгона и прочие недостатки». Кстати, именно в конце 2005 года Niva лишилась своего легендарного имени и стала называться Lada 4x4. Этот шаг был связан с созданием совместного предприятия GM-АВТОВАЗ. Согласно договоренностям, права на бренд Niva полностью перешли к концерну General Motors.

2011 год

Lada 4x4 побывала на тесте у Джеймса Мэя — одного из ведущих автомобильного шоу Top Gear (ныне — Grand Tour). В это время поставки российского внедорожника в Великобританию осуществлялись маленькой компанией Niva Imports, основанной энтузиастом Марком Ки. Соответственно, все ввозимые в Соединенное Королевство Лады 4x4 были леворульными — и именно такой автомобиль тестировал Джеймс. В соответствии с философией шоу Top Gear обзор Мэя наполнен едкими подколками в адрес Лады и ее создателей.

Джеймс Мэй тестирует Ладу 4x4.

Первое, над чем потешается Джеймс, — инструкция к автомобилю, изобилующая фразами наподобие «вращайте ручку стеклоподъемника, чтобы опустить или поднять стекло» или «потяните ручку двери, чтобы открыть дверь снаружи». Кроме того, его ошарашивают два отдельных ключа: один от дверей, другой — от замка зажигания. «Дверные ручки — почти как на античном Morris Marina, рычаги и кнопки расположены в хаотичном порядке, а качество отделки по-настоящему ужасное. Нива вообще пугающе старомодна».

Интерьер нынешней Лады 4x4: есть кондиционер, обогрев передних сидений и электрические стеклоподъемники передних дверей. А вот подушек безопасности нет.

Впрочем, когда дело доходит до оценки ездовых качеств, рассказ Мэя перестает казаться столь категоричным. Под занавес мнение Джеймса и вовсе переворачивается с ног на голову. «На трассе Lada 4x4 отнюдь не безнадежна, хотя 80-сильный моторчик разгоняет ее до сотни примерно за 17 секунд. Однако по-настоящему она раскрывается на бездорожье. Здесь нет ни ABS, ни какой-либо более умной электроники. Lada проста и понятна в управлении. И да — она на полтонны легче, чем Land Rover Defender 90. Даже левый руль не кажется такой уж большой проблемой. Не перестаю ей восхищаться!».

2018 год

И вновь Ладу 4x4 испытывают британские журналисты — издание autocar.co.uk. Повышенное внимание к российскому внедорожнику объясняется снятием с конвейера старика Дефендера, переставшего соответствовать европейским требованиям к безопасности пешеходов (Lada 4x4 в эти требования укладывается) и растущим интересом к Ладе со стороны британских фермеров. Любопытный момент: в оригинальном тексте британцы продолжают называть автомобиль Нивой.

Land Rover Defender сняли с конвейера в 2016 году, и многие британские фермеры стали задумываться о покупке Лады 4x4.

«1,7-литровый бензиновый двигатель теперь оснащен системой впрыска от компании Bosch и соответствует стандартам Euro-5. Приборная панель также новая — теперь она кажется устаревшей всего-то лет на пятнадцать» — пишут британцы. «Во всем остальном это все тот же автомобиль, что и несколько десятилетий назад. Он даже пахнет так же. А еще здесь по-прежнему нет радио, но вы можете петь русские походные песни, чтобы развлечься».

«Большинство современных автомобилей настолько тихие, что на шоссе вы слышите лишь шум от шин. Скорее всего, шины Лады 4x4 также „любят поговорить“, но вы не можете утверждать это наверняка, потому что любой дорожный шум заглушается воем редуктора и множеством поскрипываний и дребезжаний из задней части салона. При этом сам двигатель достаточно тихий.

Lada 4x4 на тесте издания Autocar.

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«На бездорожье Нива очень хороша. С ее маленькими боковыми зеркалами и достаточно узким „плоским“ кузовом легко пробираться сквозь ветки деревьев. И даже если они поцарапают кузов, подобрать краску (наша машина — самого обыкновенного белого цвета) будет гораздо проще, чем какой-нибудь конфетно-яблочный металлик, выбранный Викторией Бэкхэм».

«У Лады 4x4 действительно нет прямых конкурентов. Fiat Panda 4x4 стоит похожих денег, но он не такой прочный и выносливый, так что сгодится лишь на роль почтового автомобиля где-нибудь в Шотландии. Другие же внедорожники слишком дороги для грубого обращения с ними. Да — у них будет функция Bluetooth, но не будет инструкции, в которой заявлено, что автомобиль рассчитан на эксплуатацию при температурах от —40 до +45 градусов.

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Как видите, именно британская автомобильная пресса проявляет наибольший интерес к Ладе 4x4. Хотя еще лучше Нива продается на немецком рынке: в прошлом году именно она стала самой продаваемой моделью бренда в Германии (1470 машин), опередив Гранту (693 шт.) и Весту (472 шт.). Мнение немецких коллег мы публиковали какое-то время назад. Почитайте, будет интересно!