Hyundai «бросила» Солярисы ради кроссоверов

Корейская марка Hyundai подвела сегодня итоги уходящего года и огласила планы на будущий. Менее маржинальный бизнес в сегментах С1 (Solaris) и С2 (Elantra) останется лишь в режиме сохранения, а все силы будут брошены на более доходные кроссоверы.

Год для Hyundai завершается позитивно: компании удалось сохранить 10-процентную долю рынка, реализовав 180 тыс. новых машин (из них примерно каждый десятый проданный автомобиль — Genesis), что на 13,3% больше, чем годом ранее. Больше корейский бренд продал в нашей стране лишь в 2013-м — 181 тыс. машин. При этом, по словам управляющего директора «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева, в конце текущего года, в декабре, традиционного бума не случилось. Как ни рассчитывали производители на отложенный спрос (машины, проданные в 2013–2014 годах требуют замены), покупатели, похоже, решили вновь отложить покупку до лучших времен.

Управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев

Впрочем, в будущем году их поджидает разочарование. Из-за пересмотра правительством ставки НДС цены, считает г-на Калицев, буквально у всех марок подскочат на 3–5%. Что же будет делать в этой ситуации один из лидеров рынка?

Для начала была пересмотрена фирменная программа «Старт» по продажам автомобилей с остаточной стоимостью (так называемый лизинг для физлиц): гарантированная остаточная стоимость через три года (или 90 тыс. пробега) увеличивается с 45 до 50%, что должно компенсировать грядущий рост цен. К слову, кредитные продажи в портфеле Hyundai сегодня составляют около 55%, треть из них — та самая программа «Старт», которую в будущем году планируется распространить на весь модельный ряд за исключением минивэна H—1, благодаря чему доля кредитных продаж вырастет до 60%. Уже с января официальным партнером «Хендэ Мотор СНГ» наряду с Сетелемом и Русфинансом станет Совкомбанк.

Во-вторых, предстоящий год не обойдется без новинок. Уже в феврале ожидается рестайлинговая Elantra, а в августе — абсолютно новая Sonata. Кроме того, весной корейцы намереваются запустить в РФ спортивный суббренд N. В марте-апреле россияне увидят в салонах дилеров марки горячие хэтчбек и фастбек i30 N, а также Veloster N. Этот запуск, скорее, имиджевый для Hyundai. Цены на спорткары пока не объявлены, но, очевидно, что продукт будет нишевым, что и подтвердил глава марки в странах СНГ — за год удастся реализовать не более 200–300 заряженных машин.

Hyundai Creta

Между тем Hyundai чем дальше, тем больше становится производителем кроссоверов. Более того, на российском рынке она уже де-факто является самым массовым SUV-брендом: 98 тыс. проданных за год машин (55%) — паркетники всех мастей. Такой успех к корейцам, разумеется, пришел, главным образом, за счет Креты, очереди на которую нынче составляют 2–3 месяца — питерский завод попросту не справляется со спросом. Почти сразу после запуска компактного своего кроссовера Hyundai объявила о расширении предложения за счет версии с двигателем 1,6 л и приводом на все колеса. Как итог, полноприводные модификации составляют половину от всех реализованных Крет. Всего же за год на долю Крет, Туссанов (их продажи за год удвоились) и Санта Фе (новое поколение стартовало лучше ожиданий самих корейцев, +20%, при этом 60% — дизельные версии) пришлось 55% продаж, и в 2019-м корейцы намереваются лишь продолжить набирать обороты на кроссоверной ниве — в планах довести этот показатель до 57–58%.

Обновленный Hyundai Tucson

По словам Алексея Калицева, ничего странного в таком подходе нет: из менее маржинальных для дилеров сегментов С1 и С2 производитель переключается на более доходный — по продажам и обслуживанию кроссоверов. Это, конечно, не означает полного отказа от Солярисов и Элантр, однако их доля будет скорее сохраняться на текущем уровне, в то время как SUV будут прирастать. К слову, на конец 2019 — начало 2020 года в в кроссоверной линейке Hyundai ожидается пополнение, к нам обещают завезти восьмиместный Palisade, представленный недавно в Лос-Анджелесе.

Новый Hyundai Santa Fe

А с чем к 2019 году подошла дилерская сеть Hyundai? Сейчас она представлена в 75 городах страны 190 автоцентрами (три салона из них вот-вот откроются), за год эта цифра приросла дестью игроками. И если вам не посчастливилось проживать в одном из этих городов, то в ближайшие годы открытий у себя не ждите — корейский бренд полностью укомплектовал дилерский портфель и дальнейшей региональной экспансии не планирует. Их обучением уже с января займется новая тренинг-академия на Ленинградском шоссе столицы, оснащенная по последнему слову техники.

Онлайн-аукцион CarPrice недавно составил рейтинг ликвидности моделей машин, который возглавил Hyundai Solaris .

. Стал известен и стратегический план Hyundai под названием FCEV Vision 2030, согласно которому производитель намеревается активно развивать водородные технологии.

Фото: Hyundai