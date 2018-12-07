Кроссовер Hyundai Palisade в Лос-Анджелесе: больше некуда

Hyundai показал в Лос-Анджелесе аж 8-местный кроссовер Palisade. Главред «За рулем» проверил, правда ли там поместится небольшая толпа.

Место в стае

На автосалон в Лос-Анджелес компания Hyundai привезла принципиально новый, очень большой кроссовер. Предыдущие крупногабаритные модели, Hyundai ix55 (он же Veracruz) и Hyundai Grand Santa Fe, уже сняты с производства. И теперь за кроссоверное направление марки держать ответ предстоит Палисаду.

Угловатый дизайн решетки радиатора неуловимо напоминает облик Санта Фе, но не более того. С этим автомобилем у Palisade нет почти ничего общего: внешность и техническая начинка кардинально отличаются. А вот с новым кроссовером Kia Telluride Палисад роднит платформа, на которой сделаны оба эти автомобиля, и схожее оснащение.

Внушительная внешность

Чтобы посмотреть, как выглядит Hyundai Palisade, пришлось дождаться, когда осаждающая его толпа поредеет. Новый кроссовер при своих габаритах смотрится аккуратно и вместе с тем достаточно агрессивно. Внимание привлекает большое количество хрома, который, впрочем, вписан органично. Вертикально расположенная оптика стилистически перекликается с дизайном фонарей, которые делают Палисад несколько квадратным.

От передних фар, над ручками и до фонарей тянется аккуратная подштамповка. Третья стойка кузова также выделена хромированной линией. Дальше — все черное, за счет чего создается впечатление, будто последняя треть крыши парит над нижней частью. Смотрится интересно. А вообще, глядя на Palisade, невольно думаешь, что дизайнеры, работавшие над стилем этого кроссовера, поставили цель создать автомобиль, который никого не раздражает. Надо сказать, им это удалось!

Гармоничный интерьер

Внутри Палисад также гармоничен. Интересная, качественная обивка дверей, выверенный дизайн дефлекторов, центральной консоли и центрального тоннеля. Кожаные сиденья с множеством регулировок. О том, что сидишь в салоне Hyundai, напоминает только заимствованный у Santa Fe руль. В остальном все решения индивидуальны и разработаны исключительно для Palisade.

На центральной консоли внимание привлекает кнопочное управление автоматической коробкой передач и шайба для выбора режима работы силового агрегата. Предусмотрено несколько режимов: Snow, Smart, Eco, Comfort, Sport (самый агрессивный). Также есть кнопка, блокирующая центр полноприводной трансмиссии. У пассажиров среднего ряда есть свой блок климат-контроля.

Малогабаритная трешка

У Палисада три ряда сидений, этот автомобиль позиционируется как семейный. Производитель утверждает, что там может поместиться 7 или 8 человек в зависимости от конфигурации среднего ряда (отдельные кресла либо сплошной диван). Проверим, так ли это. Визуально кажется, что на заднем ряду способны разместиться разве что трое детей. Попробуем туда сесть. Не получается, не влезают ноги! Взрослые среднего роста и выше точно сзади не поместятся. Даже вдвоем.

Во втором ряду выставочного Hyundai Palisade — отдельные сиденья с индивидуальными подлокотниками. Между сиденьями — небольшой проход. Он и складывающиеся сиденья среднего ряда призваны облегчить доступ к третьему ряду, но проблему нехватки места сзади это все равно не решает.

А вот багажник у Палисада довольно вместительный и по объему немногим меньше, чем у двухрядных кроссоверов. Так что за это решение производителю можно сказать спасибо.

Комплектации

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В базовой версии Hyundai Palisade переднеприводный. Полный привод — опция. Коробка передач, скорее всего, будет собственная — 8-ступенчатый автомат. Как известно, концерн Hyundai чужие коробки на свои машины принципиально не ставит. Двигатель — V6 объемом 3,8 л. Такой же мотор ставится на седаны Genesis. Им же будут оснащать кроссоверы этой марки. Выход первого ожидается в следующем году.

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Когда Палисад привезут в Россию и привезут ли, пока неясно. С одной стороны, спрос на затратные в обслуживании габаритные внедорожники у нас небольшой. С другой — преимуществ у Hyundai Palisade предостаточно: длинная гарантия, надежность, подходящая цена... Перечислять можно долго.





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Фото: AP/TASS, Hyundai