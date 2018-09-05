Большой кроссовер Kia лишился камуфляжа

Предсерийная версия Kia Telluride проходит дорожные испытания.

Фотографии нового Kia Telluride опубликовал корейский автомобильный портал The Korean Car Blog. Не факт, что автомобиль получит именно это имя. Пока же его называют по имени эффектного концепткара, показанного широкой публике два года назад. О том, что Kia Telluride поступит в серийное производство, заявил главный дизайнер Kia Петер Шрайер.

Есть несколько догадок о том, чьи платформы легли в основу нового кроссовера, а значит и о том, какими двигателями будет оснащаться Kia Telluride.

По одной из версий, построенной на высказывании руководителя отдела планирования американского представительства Kia Орта Хедрика, в основе тяжелого кроссовера лежит единственная пригодная для этого платформа компании — заднеприводного лимузина Quoris. Следовательно, это обещает битурбированный бензиновый двигатель V6 объемом 3,3 л и мощностью 370 л.с. (509 Нм).

Другая версия, без высказываний именитых инсайдеров, гласит, что Kia Telluride построен на усиленной платформе обычного Hyundai Santa Fe. В результате разгонять почти двухтонный кроссовер придется 4-цилиндровому турбированному бензиновому мотору мощностью 238 л.с. (353 Нм), что должно негативно отразиться на его ресурсе. Но возможны модификации.

Также бытует догадка, что предсерийный образец Kia Telluride больше похож на свой одноименный прототип. Напомним, что показанный в 2016 году 5-метровый концепт Kia Telluride оснащался гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового мотора объемом 3,5 литра и мощностью 270 л.с. и электродвигателя мощностью 130 л.с.

Родным братом Kia Telluride станет кроссовер Hyundai Grandmaster.

Что представляют собой кроссоверы Kia, можно узнать на примере теста Sorento Prime.

Фото: The Korean Blog