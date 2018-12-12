Компания представила стратегический план FCEV Vision 2030 и собирается активно развивать водородные технологии.

Hyundai Motor Group, в которую входят автомобильные бренды Hyundai и Kia, объявила о своей долгосрочной перспективе под названием FCEV Vision 2030, что подразумевает активное развитие «водородного общества» на базе имеющихся у концерна технологий водородных топливных элементов.

К 2030 году в компании обязуются довести производство силовых установок на водородных топливных элементах до 700 тыс. единиц в год, а также планируют развивать новые направления, поставляя такие установки еще и производителям дронов, судов, подвижных составов и вилочных погрузчиков. В компании уверены в том, что электроэнергия, получаемая из водорода, найдет применение и за пределами транспортной отрасли и получит экономическое признание во всем мире.

Hyundai Motor Group вместе со своими поставщиками намеревается инвестировать около 6,7 млрд долларов в НИОКР и расширение производственной базы, в результате чего к 2030 году будет создано около 51 тысячи рабочих мест.

Концерн планирует построить второй завод по серийному производству силовых установок на водородных топливных элементах, церемония закладки первого камня уже состоялась 11 декабря в южнокорейском Чхунджу (Chungju).

На выставке CES 2018 в январе этого года Hyundai представила второе поколение серийного внедорожника NEXO на водородных топливных элементах. NEXO гораздо совершеннее Tucson FCEV, впервые представленного в 2013 году. Он меньше весит, у него просторнее салон и улучшена компоновка системы топливных элементов. По сведению американских СМИ, водородомобиль Hyundai NEXO поступит в продажу дилерам США в январе следующего года по стартовой цене от 59 435 долларов.

Силовая установка, разработанная концерном, вырабатывает электроэнергию за счет реакции водорода с кислородом атмосферного воздуха. Никакого сжигания в установке не происходит, и единственным побочным продуктом ее работы является вода, что делает ее уникальным источником чистой электроэнергии. Концерн планирует и в дальнейшем совершенствовать силовую установку на водородных топливных элементах, а также удовлетворять спрос на такие силовые агрегаты в разных отраслях.

Сейчас автомобили на водородных топливных элементах существуют у ряда компаний, но стоят очень дорого. Впрочем, главный тормозящий фактор на пути широкого распространения водородомобилей вовсе не цена, а отсутствие развитой инфраструктуры водородных заправок. Но поскольку сейчас в тренде электромобили, а не водородомобили, их никто не строит.

В Mercedes-Benz работают над моделью GLC F-Cell, которая сочетает в себе топливный элемент с аккумулятором, который можно заряжать от розетки, снимая с водителя беспокойство по поводу того, что водород внезапно кончится и заправиться будет негде.

В июле Toyota также заявила, что с 2025 года начнет поэтапное внедрение моделей FCEV, включая линейку внедорожников, пикапов и коммерческих грузовиков. Продемонстрировать свои наработки компания планирует на Олимпиаде-2020 в Токио. Но нашему автору удалось прокатиться за рулем Toyota Mirai — первого серийного водородомобиля.

Фото: Hyundai