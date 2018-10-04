Hyundai привезет в Россию заряженный i30 N Fastback

Корейцы решились на смелый шаг: привезти к нам нишевую спортивную модель, которая особой популярностью на рынке пользоваться не будет.

Интересно, что ни хот-хэтча i30 N, ни его «гражданской» версии на нашем рынке нет и, скорее всего, не будет, хотя небольшая партия машин и была ранее ввезена к нам. Больших проблем у Hyundai не будет: новую версию можно будет вписать в действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное на обычный i30.

О том, что Hyundai i30 N Fastback будет продаваться на российском рынке, «За рулем» сообщили представители компании на автосалоне в Париже. Пока нет никакой конкретики: цены и даты появления машины у нас не названы.

Корейская компания окажется в уникальном положении: после того как Skoda прекратила продажи Octavia RS, на нашем рынке вообще не осталось массовых заряженных автомобилей. Renault увлеклась кроссоверами и забыла, что предыдущее поколение Megane RS неплохо продавалось, Golf у нас представлен только в дорогих комплектациях, ни о каких «зажигалках» и речи не идет. А благодаря практичному кузову Hyundai i30 N Fastback вполне может занять нишу, которую освобождает Skoda Octavia RS.

Конечно, Hyundai i30 N Fastback получится недешевым, это скорее имиджиевый проект для российского отделения компании, нацеленный на то, чтобы усилить с помощью яркой машины интерес к другим моделям Hyundai. Но не порадоваться нельзя, ведь на нашем рынке остается все меньше ярких автомобилей, тем более таких мощных.

Hyundai i30 N Fastback получил ту же начинку, что и хот-хэтч. Под капотом у машины 2-литровый турбомотор мощностью 250 л.с. (с пакетом Performance Package — 275 л.с.). Пока двигатель агрегатируется только 6-ступенчатой механикой, но о том, что на i30 N должен появиться 7-ступенчатый робот, в Hyundai говорят едва ли не с момента появления хот-хэтча.

Все подробности о Hyundai i30 N Fastback — в материале «За рулем».

С другими премьерами автосалона в Париже можно познакомиться в спецпроекте «За рулем».

Фото: Hyundai