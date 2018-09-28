Hyundai i30 N: крутой «кореец», которого мы не увидим

На волне успеха хот-хэтча i30 N в корейской компании сделали «горячую» версию и для фастбека. Официально ее представят на автосалоне в Париже, но мы уже сегодня можем рассмотреть ее в деталях.

Hyundai i30
Hyundai i30

Hyundai > i30

Начнем с грустного: шансы на то, что фастбек — хотя бы в обычной гражданской версии — попадет на российский рынок даже не нулевые, а отрицательные. Прошлым летом Hyundai ввез небольшую партию хэтчбеков i30, но на этом остановился и решил эту модель в России не продавать (хотя и сертифицировал ее). Хот-хэтчи же товар вообще штучный. Однако фастбек с приставкой N в названии более практичен. Что ж, будем завидовать европейцам. Все подробности — в нашей фотогалерее.

Hyundai i30 N: крутой «кореец», которого мы не увидим

Фото: Hyundai

Видео: Youtube

Hyundai i30 N: крутой «кореец», которого мы не увидим

Был бы интересен Hyundai i30 N Fastback в России?

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь.
А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Hyundai i30

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые