Hyundai i30 N: крутой «кореец», которого мы не увидим

Начнем с грустного: шансы на то, что фастбек — хотя бы в обычной гражданской версии — попадет на российский рынок даже не нулевые, а отрицательные. Прошлым летом Hyundai ввез небольшую партию хэтчбеков i30, но на этом остановился и решил эту модель в России не продавать (хотя и сертифицировал ее). Хот-хэтчи же товар вообще штучный. Однако фастбек с приставкой N в названии более практичен. Что ж, будем завидовать европейцам. Все подробности — в нашей фотогалерее.
- В сентябре Hyundai прекратил у нас продажи большого кроссовера Grand Santa Fe.
- В начале года N-версию получил асимметричный хэтчбек Hyundai Veloster. Который корейцы, кстати, тоже прекратили у нас продавать.
Фото: Hyundai
Видео: Youtube
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