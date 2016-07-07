Hyundai прекратил продажи в России большого кроссовера

Компания прекратила поставки Grand Santa Fe — удлиненной семиместной версии обычного Santa Fe. Замена машине появится лишь через пару лет.

Hyundai уже завершил крупноузловую сборку Hyundai Grand Santa Fe на калининградском «Автоторе». Дилеры также больше не принимают заказы на эту модель. Связано это с тем, что после смены поколений семиместный вариант «Санты» Hyundai больше не будет делать.

На замену ему корейская компания готовит большой кроссовер Palisade, который будет создан по мотивам концепта Grandmaster («Гроссмейстер»), показанного этим летом. Машина заменит не только Grand Santa Fe, но и снятый с производства несколько лет назад кроссовер ix55. Основное отличие от конкурентов — восьмиместный салон, такой в сегменте SUV на нашем рынке предлагает только Honda Pilot.

Пока Hyundai Grand Santa Fe есть у дилеров. Машина предлагается с 2,2-литровым турбодизелем и 3-литровым бензиновым силовым агрегатом. Обе версии безальтернативно полноприводные и имеют 6-ступенчатый автомат. Цена варьируется от 2 439 000 до 2 719 000 рублей в зависимости от типа силовой установки.

Вместо Hyundai Grand Santa Fe корейская компания предлагает семиместный вариант исполнения обычного Santa Fe четвертого поколения в качестве опции. Новое поколение Hyundai Santa Fe предлагается у нас с 2,4-литровым бензиновым двигателем (188 л.с.) и 2,2-литровым турбодизелем (200 л.с.). Стоимость — от 1 999 000 до 2 699 000 рублей в зависимости от комплектации.

Новое поколение Hyundai Santa Fe вошло в список претендентов на звание «Всемирный автомобиль года».

У Hyundai Paradise будет «брат» от Kia, который получил название Telluride. Сейчас компания заканчивает его дорожные испытания.

Фото: Hyundai