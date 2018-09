«Всемирный автомобиль 2019 года»: названы претенденты. Выбираем вместе!

Жюри конкурса «Всемирный автомобиль года» назвало претендентов как на основной титул, так и в отдельных номинациях.

В жюри конкурса входят 82 автомобильных журналиста со всего мира, журнал «За рулем» в нем представляет обозреватель Владимир Соловьев. Как и в прошлом году, в число претендентов вошло 35 автоновинок, включая те, что еще не представлены. Полный список:

Acura RDX

Audi e-tron

Audi A1

Audi A6

Audi Q3

BMW 3-й серии

BMW i8 Roadster

BMW X2

Cadillac XT4

Citroen C5 Aircross

Dacia Duster

Ford Focus

Honda Clarity Plug-In Hybrid

Hyundai Santa Fe

Hyundai Nexo

Infiniti QX50

Jaguar E-Pace

Jaguar I-Pace

Jeep Cherokee

Jeep Wrangler

Kia Ceed/Forte

Kia Niro EV

Kia Soul

Lexus ES

Lexus UX

Nissan Altima

Nissan Kicks

Seat Arona

Subaru Forester

Suzuki Jimny

Toyota Avalon

Toyota Corolla

Toyota RAV4

Volvo S60/V60

Volvo XC40

Помимо основной в конкурсе представлены и отдельные номинации.

Так, претендентами на титул World Luxury Car of the Year («Всемирный премиальный автомобиль года») стали Audi A7, Audi Q8, BMW 8-й серии, Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg. В номинации World Performance Car of the Year («Всемирный спортивный автомобиль года») представлены Aston Martin Vantage, BMW M2 Competition, Hyundai Veloster N, Kia Ceed GT, McLaren 720S. Естественно, отдельной строкой идут «зеленые» автомобили — гибриды и электромобили. В этой номинации за победу будут бороться Audi E-Tron, BMW i8 Roadster, Honda Clarity Plug-In Hybrid, Honda Insight, Hyundai Nexo, Jaguar I-PACE, Kia Niro EV, Lexus ES Hybrid, Lexus UX Hybrid, Toyota Avalon Hybrid, Toyota RAV4 Hybrid. Наконец, последняя номинация называется World Urban Car of the Year, то есть «Всемирный городской автомобиль года». Здесь представлены Audi A1, BMW X2, Kia Soul, Seat Arona, Suzuki Jimny.