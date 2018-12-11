Тест обновленного Kia Sportage: как улучшили бестселлер

К работе над рестайлингом Спортиджа привлекли аж три дизайн-студии — европейскую во Франкфурте-на-Майне, южнокорейскую в Хвасоне (ранее — Намъян) и калифорнийскую, что в городе Ирвайн. Но порезвиться им не дали. Новые — лишь бамперы, светодиодные фары (вместо ксеноновых) и дизайн колесных дисков. У версии GT-Line — черная глянцевая решетка радиатора. Сзади изменили дизайн указателей поворота.
В салоне из обновленного — только руль, безрамочный центральный монитор и, с натяжкой, дефлекторы вентиляции. Всё!
Что это — неуверенность или намеренный шаг? Судя по тому, что в 2017 году корейцы реализовали 450 тысяч Спортиджей по всему миру, никто и не ставил цель рисовать машину с чистого листа — достаточно было слегка взбодрить хит.
Осторожность дизайнеров компенсировали инженеры с маркетологами. Из гаммы исчез наддувный мотор 1.6 мощностью 177 «лошадей», прихватив с собой 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением. Эту пару предлагали только в модификации GT-Line. Почему? Не покупают! С января по август турбоверсию выбрали полсотни человек. Ничего нового: турбина и робот подпортили карму многим автопроизводителям. На замену «дутому» мотору пришел 184‑сильный атмосферник 2.4 GDI семейства Theta II с непосредственным впрыском — он знаком по моделям Optima и Sorento Prime.
Прыти явно меньше, чем прежде, особенно на старте. Интенсивный разгон начинается лишь после 3500 об/мин: максимальный момент 237 Н·м атмосферник выдает при 4000 об/мин (а турбомотор — уже с 1500 об/мин). Приходится взбадривать его подрулевыми лепестками 6-ступенчатого автомата, который без рывков и дерганий сбрасывает передачи вниз — и вот уже сочное ускорение.
Связка знакомого 2-литрового дизеля (185 л.с.) и 8-ступенчатого гидромеханического автомата порадовала куда больше. Эта коробка известна по кроссоверам Sorento Prime, Hyundai Tucson и Santa Fe. По ощущениям, настроена она так же, как на Туссане (ЗР, № 10, 2018). Разгон бодрый, управление тягой понятное и прогнозируемое. На маршруте от Краснодара до виноградников Гай-Кодзора в кавказских предгорьях расход составил всего 8 литров на сотню.
В подвеску изменений не вносили, посему на щербатом асфальте да на 19‑дюймовых колесах, как и прежде, жестко. На грунтовке не лучше. Любителям ездить с комфортом рекомендую ставить 16‑ или 17‑дюймовые колеса. Рулевое управление? Скорее дачное, чем спортивное. Расхлябанности нет, но и острых реакций тоже.
Версия GT-Line обзавелась увеличенными тормозными дисками: 320×28 мм вместо 305×25 мм. Sportage и без того тормозил неплохо, но на горных серпантинах крупные диски — благо. А в городских условиях разницы в замедлении версии GT-Line по сравнению с другими я не почувствовал.
Комплекс безопасности Drive Wise с системами автоторможения, удержания в полосе и контроля слепых зон обрел функцию распознавания усталости водителя и адаптивный круиз-контроль, который умеет вести машину в пробке.
Чудо, но даже столица Кубани в тот день не стояла в заторах, так что придется проверять новые системы в Москве.
Переднеприводный 150‑сильный Sportage мне найти не удалось. Но и новостей тут нет: мотор не изменился и по-прежнему работает с 6-ступенчатой механикой или автоматом. Двигатель — самый налоговыгодный в линейке. Жителю Москвы, например, придется отдавать государству за такую машину 5250 рублей в год, а за 184‑сильную — уже 9200 рублей.
Базовый Sportage 2.0 оценен в 1 329 900 рублей. Наиболее престижная версия Premium с 2-литровым дизелем, автоматом и полным приводом обойдется в 2 244 900 рублей. Для сравнения: моноприводная Toyota RAV4 стоит 1 576 000 рублей, Мазду CX‑5 можно купить за 1 520 000 рублей. Главный же конкурент — внутренний: обновленный Tucson по цене от 1 399 000 рублей.
|Отличный дизель, комплектации на любой кошелек
|От мотора 2.4 ждешь большей прыти, на 19‑дюймовых колесах жестко
Kia Sportage 2.0 MPI
Kia Sportage 2.0 MPI
Kia Sportage 2.4 GDI
Kia Sportage 2.0 CRDI
Длина / ширина / высота / база 4485 / 1855 / 1645 / 2670 мм
Объем багажника (VDA) 491 л
Снаряженная / полная масса
1651 / 2050 кг
1738 / 2130 кг
1859 / 2250 кг
1859 / 2250 кг
Двигатель
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 6200 об/мин; 192 Н·м при 4000 об/мин
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 6200 об/мин; 192 Н·м при 4000 об/мин
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2359 см³; 135 кВт / 184 л.с. при 6000 об/мин; 237 Н·м при 4000 об/мин
дизельный, Р4, 16 клапанов, 1995 см³; 136 кВт / 185 л.с. при 4000 об/мин; 400 Н·м при 1750–2750 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч
10,5 с
11,6 с
9,6 с
9,5 с
Максимальная скорость
186 км/ч
180 км/ч
185 км/ч
201 км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-95 / 62 л
АИ-95 / 62 л
АИ-95 / 62 л
ДТ / 62 л
Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл
10,3 / 6,3 / 7,9 л / 100 км
11,2 / 6,7 / 8,3 л / 100 км
12,0 / 6,6 / 8,6 л / 100 км
7,9 / 5,3 / 6,3 л / 100 км
Трансмиссия
передний привод; М6
полный привод; A6
полный привод; А6
полный привод; A8
- Если места в Sportage не хватает, а планы грандиозные, можно установить стильный багажник от THULE, монтировать на него самый популярный автобокс из линейки Motion и открыть для себя увлекательный мир зимних видов спорта. Ну а если дороги ведут вас на европейские горнолыжные курорты, не забудьте про цепи противоскольжения.
Фото: Kia
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