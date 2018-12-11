Тест обновленного Kia Sportage: как улучшили бестселлер

Рестайлинговый Kia Sportage — без турбомотора и робота, которые подпортили карму многим автопроизводителям, но с атмосферником 2.4 GDI семейства Theta II и новым 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом.

Обновленный Kia Sportage можно узнать по ново­му бамперу.

К работе над рестайлингом Спортиджа привлекли аж три дизайн-студии — европейскую во Франкфурте-на-Майне, южнокорейскую в Хвасоне (ранее — Намъян) и калифорнийскую, что в городе Ирвайн. Но порезвиться им не дали. Новые — лишь бамперы, светодиодные фары (вместо ксеноновых) и дизайн колесных дисков. У версии GT-Line — черная глянцевая решетка радиатора. Сзади изменили дизайн указателей поворота.

У всех версий, кроме GT-Line, хромированная решетка.

В салоне из обновленного — только руль, безрамочный центральный монитор и, с натяжкой, дефлекторы вентиляции. Всё!

Что это — неуверенность или намеренный шаг? Судя по тому, что в 2017 году корейцы реализовали 450 тысяч Спортиджей по всему миру, никто и не ставил цель рисовать машину с чистого листа — достаточно было слегка взбодрить хит.

Осторожность дизайнеров компенсировали инженеры с маркетологами. Из гаммы исчез наддувный мотор 1.6 мощностью 177 «лошадей», прихватив с собой 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением. Эту пару предлагали только в модификации GT-Line. Почему? Не покупают! С января по август турбоверсию выбрали полсотни человек. Ничего нового: турбина и робот подпортили карму многим автопроизводителям. На замену «дутому» мотору пришел 184‑сильный атмосферник 2.4 GDI семейства Theta II с непосредственным впрыском — он знаком по моделям Optima и Sorento Prime.

Внутренний мир почти не изменился. Глаз выхватывает лишь руль от Оптимы и чуть измененную графику на дисплее панели приборов. Центральный монитор теперь безрамочный. Базовая диагональ — 7 дюймов, у машин в топовых версиях GT-Line и Premium — восемь.

Версия GT-Line получила новую кожаную отделку сидений с контрастной отстрочкой. Диапазона регулировки поясничного упора, как и прежде, не хватает.

Прыти явно меньше, чем прежде, особенно на старте. Интенсивный разгон начинается лишь после 3500 об/мин: максимальный момент 237 Н·м атмосферник выдает при 4000 об/мин (а турбомотор — уже с 1500 об/мин). Приходится взбадривать его подрулевыми лепестками 6-ступенчатого автомата, который без рывков и дерганий сбрасывает передачи вниз — и вот уже сочное ускорение.

Связка знакомого 2-литрового дизеля (185 л.с.) и 8-ступенчатого гидромеханического автомата порадовала куда больше. Эта коробка известна по кроссоверам Sorento Prime, Hyundai Tucson и Santa Fe. По ощущениям, настроена она так же, как на Туссане (ЗР, № 10, 2018). Разгон бодрый, управление тягой понятное и прогнозируемое. На маршруте от Краснодара до виноградников Гай-Кодзора в кавказских предгорьях расход составил всего 8 литров на сотню.

В подвеску изменений не вносили, посему на щербатом асфальте да на 19‑дюймовых колесах, как и прежде, жестко. На грунтовке не лучше. Любителям ездить с комфортом рекомендую ставить 16‑ или 17‑дюймовые колеса. Рулевое управление? Скорее дачное, чем спортивное. Расхлябанности нет, но и острых реакций тоже.

Версия GT-Line обзавелась увеличенными тормозными дисками: 320×28 мм вместо 305×25 мм. Sportage и без того тормозил неплохо, но на горных серпантинах крупные диски — благо. А в городских условиях разницы в замедлении версии GT-Line по сравнению с другими я не почувствовал.

Комплекс безопасности Drive Wise с системами автоторможения, удержания в полосе и контроля слепых зон обрел функцию распознавания усталости водителя и адаптивный круиз-контроль, который умеет вести машину в пробке.

Чудо, но даже столица Кубани в тот день не стояла в заторах, так что придется проверять новые системы в Москве.

У задних фонарей новый рисунок. Обновлен бампер. Дорогие версии Спортиджа (Luxe, Prestige, GT-Line и Premium) с полным приводом и моторами 2.4 (184 л.с.) и 2.0 (185 л.с.) легко узнать по двум хромированным патрубкам системы выпуска.

Материалы по теме Обновленный Kia Sportage: цены и комплектации Переднеприводный 150‑сильный Sportage мне найти не удалось. Но и новостей тут нет: мотор не изменился и по-прежнему работает с 6-ступенчатой механикой или автоматом. Двигатель — самый налоговыгодный в линейке. Жителю Москвы, например, придется отдавать государству за такую машину 5250 рублей в год, а за 184‑сильную — уже 9200 рублей. Базовый Sportage 2.0 оценен в 1 329 900 рублей. Наиболее престижная ­версия Premium с 2-литровым дизелем, ­автоматом и полным ­приводом обойдется в 2 244 900 рублей. Для сравнения: моноприводная Toyota RAV4 стоит 1 576 000 рублей, Мазду CX‑5 можно купить за 1 520 000 рублей. Главный же конкурент — внутренний: обновленный Tucson по цене от 1 399 000 рублей. Отличный дизель, комплектации на любой кошелек От мотора 2.4 ждешь большей прыти, на 19‑дюймовых колесах жестко Kia Sportage 2.0 MPI Kia Sportage 2.0 MPI Kia Sportage 2.4 GDI Kia Sportage 2.0 CRDI Длина / ширина / высота / база 4485 / 1855 / 1645 / 2670 мм Объем багажника (VDA) 491 л Снаряженная / полная масса 1651 / 2050 кг 1738 / 2130 кг 1859 / 2250 кг 1859 / 2250 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 6200 об/мин; 192 Н·м при 4000 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 6200 об/мин; 192 Н·м при 4000 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2359 см³; 135 кВт / 184 л.с. при 6000 об/мин; 237 Н·м при 4000 об/мин дизельный, Р4, 16 клапанов, 1995 см³; 136 кВт / 185 л.с. при 4000 об/мин; 400 Н·м при 1750–2750 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,5 с 11,6 с 9,6 с 9,5 с Максимальная скорость 186 км/ч 180 км/ч 185 км/ч 201 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 62 л АИ-95 / 62 л АИ-95 / 62 л ДТ / 62 л Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл 10,3 / 6,3 / 7,9 л / 100 км 11,2 / 6,7 / 8,3 л / 100 км 12,0 / 6,6 / 8,6 л / 100 км 7,9 / 5,3 / 6,3 л / 100 км Трансмиссия передний привод; М6 полный привод; A6 полный привод; А6 полный привод; A8

Тест обновленного Kia Sportage: как улучшили бестселлер



Если места в Sportage не хватает, а планы грандиозные, можно установить стильный багажник от THULE , монтировать на него самый популярный автобокс из линейки Motion и открыть для себя увлекательный мир зимних видов спорта. Ну а если дороги ведут вас на европейские горнолыжные курорты, не забудьте про цепи противоскольжения

Фото: Kia