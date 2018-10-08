Тест-драйв обновленного Hyundai Tucson: новый автомат, цены прежние (ну почти)

Все хотят оснащение побогаче, а цену пониже. Корейцы уже не первый год старательно воплощают эти антагонистические желания в жизнь. Пока получается.
Кроссовер Hyundai Tucson после рестайлинга почти не подорожал. Базовый обновленный Tucson стоит 1 399 000 рублей — плюс 30 тысяч к прежней цене. Самая дорогая версия High-Tech plus обойдется в 2 139 000 рублей. Тут повышение цены еще незначительнее, всего на 5000 рублей. А дизельная версия так вообще стала дешевле на 100 тысяч.
Визуальный эффект
Tucson — третий по массовости автомобиль в модельном ряду Hyundai. Впереди только Creta и Solaris. В прошлом году разошелся тиражом 12 011 штук (+ 17% к 2016 году). Спрашивается, зачем сдерживать цены на то, что и так хорошо покупают? Затем, что Toyota RAV4 за этот же период нашла 32 931 клиента. Рестайлинговый Tucson и призван подтянуться к лидеру рынка: корейцы мечтают поднять продажи на 75%.
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Базовой версии положен пятидюймовый монохромный экран, машинам подороже — семидюймовый, а топовым — с диагональю восемь дюймов (на фото).
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Из новомодных опций — адаптивный круиз-контроль. В начальной комплектации — обычный «круиз».
Ковать успех будут перелицованный передний бампер и полностью светодиодная оптика. «Изгибы новой трапециевидной решетки радиатора символизируют мощь корейского концерна в сталелитейной промышленности» — слова представителя компании внушили гордость за корейских сталеваров и заставили внимательно взглянуть на дизайнерские изыски. Выглядит красиво, но соты решетки слишком крупные, небольшой камень с дороги может попасть в радиатор. Хорошо бы поставить сетку.
Салон обновили. Восьмидюймовый монитор мультимедиасистемы по последней моде перенесли вверх, и теперь он словно парит над передней панелью. Экран не развернут к водителю, но виден хорошо. Перед селектором трансмиссии появилась ниша для беспроводной зарядки телефона, а у задних пассажиров — USB-порт для подзарядки гаджетов.
На трассе машина, получившая систему автоматического управления дальним светом, помощника удержания в полосе и адаптивный круиз-контроль, четко видит разметку и интеллигентно подруливает, пресекая случайные попытки выйти из полосы. Отпускаю руль. Сначала на цветном экране панели приборов появляется надпись: «Держите руки на руле», а через несколько секунд — сообщение: «Система LKA будет отключена». После этого автоматика самоустраняется и машину тянет к отбойнику. До автопилота пока далеко.
Проверенные решения
Гамма двигателей не изменилась. Нам оставили бензиновые атмосферник 2.0 (150 л.с.) и турбомотор 1.6 (177 л.с.). Двухлитровый дизель (185 л.с.) тоже знакóм, но теперь он работает с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом собственной разработки. Мировой дебют этой коробки состоялся на седане Kia Cadenza второго поколения, который в России не продают. Мы же познакомились с ней на рестайлинговом Kia Sorento Prime (ЗР, № 2, 2018). Эта коробка трудится и на Santa Fe четвертого поколения. У нее такие же габариты, что и у шестиступенчатой, но масса на 3,5 кг меньше, а диапазон передаточных чисел на 10% шире. Оптимизировано управление блокировкой гидротрансформатора.
Дизель с новым автоматом хорош! Tucson бойко откликается на газ и за городом требует 8,5 литра дизтоплива на сотню против десяти литров на машине со старым автоматом. Коробка работает мягко и стремится быстрее уйти на восьмую ступень, чем и достигается экономия. Если включить режим Sport, реакции на газ станут острее, автомат не будет спешно переходить на высшие передачи, а руль нальется усилием. Так приятнее.
Мелкие огрехи асфальта Tucson глотает охотно, но на кочках и выщербинах быстро исчерпывает возможности подвески. На грунтовке подвеску пару раз и вовсе пробило. Всё как было до рестайлинга. Часть вины лежит на 19‑дюймовых колесах с «сорок пятыми» шинами. На «семнадцатых» было бы мягче.
На подъеме блокирую электромагнитную муфту и заползаю наверх. Раньше она размыкалась при достижении 40 км/ч, а теперь распускается лишь на 60 км/ч. В одном из наших сравнительных тестов (ЗР, № 3, 2016) мы отметили склонность муфты к перегреву. Обязательно проверим модернизированный вариант.
***
Обновленный Tucson не избавился от пасующей на плохом асфальте подвески и пресной управляемости. Но ощущение, что «вам дали гораздо лучший мех», налицо. Плюс богатое оснащение и адекватная цена. В классе, где доминирует RAV4, это важнее драйверских качеств.
|Связка дизеля с автоматом, богатое оснащение
|Пресный характер, жесткая подвеска
|
Hyundai Tucson 2.0 2WD
|
Hyundai Tucson 2.0 2WD
|
Hyundai Tucson 2.0 4WD
|
Hyundai Tucson 2.0 4WD
|
Hyundai Tucson 1.6T 4WD
|
Hyundai Tucson 2.0D 4WD
|
Длина / ширина / высота / база 4480 / 1850 / 1655 / 2670 мм
|
Объем багажника (VDA) 488 л
|
Снаряженная / полная масса
|
1677 / 2060 кг
|
1699 / 2080 кг
|
1745 / 2130 кг
|
1769 / 2150 кг
|
1803 / 2200 кг
|
1846 / 2250 кг
|
Двигатель
|
бензиновый, P4, 16 клапанов,
|
бензиновый, P4, 16 клапанов, 1999 см³; 110,0 кВт / 149,6 л.с. при 6200 об/мин; 192 Н·м при 4000 об/мин
|
бензиновый, P4, 16 клапанов, 1999 см³; 110,0 кВт / 149,6 л.с. при 6200 об/мин; 192 Н·м при 4000 об/мин
|
бензиновый, P4, 16 клапанов, 1999 см³; 110,0 кВт / 149,6 л.с. при 6200 об/мин; 192 Н·м при 4000 об/мин
|
бензиновый, P4, 16 клапанов, 1591 см³; 130,0 кВт / 177 л.с. при 5500 об/мин; 265 Н·м при 1500–4500 об/мин
|
дизельный, P4, 1995 см³; 136,0 кВт / 185 л.с. при 000 об/мин; 400 Н·м при 1750–2750 об/мин
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
10,6 c
|
11,1 c
|
11,3 c
|
11,8 c
|
9,1 c
|
9,5 c
|
Максимальная скорость
|
186 км/ч
|
181 км/ч
|
184 км/ч
|
180 км/ч
|
201 км/ч
|
201 км/ч
|
Топливо/запас топлива АИ-92/62 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
10,9 / 6,5 / 8,1 л / 100 км
|
11,5 / 6,3 / 8,2 л / 100 км
|
11,0 / 6,7 / 8,3 л / 100 км
|
11,8 / 6,2 / 8,4 л /100 км
|
9,6 / 6,5 / 7,7 л / 100 км
|
8,0 / 5,4 / 6,4 л / 100 км
|
Трансмиссия
|
передний привод; М6
|
передний привод; А6
|
полный привод; М6
|
полный привод; А6
|
полный привод; Р7
|
полный привод; А8
Фото: Hyundai
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