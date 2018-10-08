Тест-драйв обновленного Hyundai Tucson: новый автомат, цены прежние (ну почти)

Кроссовер Hyundai Tucson после рестайлинга почти не подорожал: он хочет быть одновременно богатым, доступным и современным. И ведь получается!

Hyundai Tucson

Все хотят оснащение побогаче, а цену пониже. Корейцы уже не первый год старательно воплощают эти антагонистические желания в жизнь. Пока получается.

Кроссовер Hyundai Tucson после рестайлинга почти не подорожал. Базовый обновленный Tucson стоит 1 399 000 рублей — плюс 30 тысяч к прежней цене. Самая дорогая версия High-Tech plus обойдется в 2 139 000 рублей. Тут повышение цены еще незначительнее, всего на 5000 рублей. А дизельная версия так вообще стала дешевле на 100 тысяч.

Визуальный эффект

Tucson — третий по массовости автомобиль в модельном ряду Hyundai. Впереди только Creta и Solaris. В прошлом году разошелся тиражом 12 011 штук (+ 17% к 2016 году). Спрашивается, зачем сдерживать цены на то, что и так хорошо покупают? Затем, что Toyota RAV4 за этот же период нашла 32 931 клиента. Рестайлинговый Tucson и призван подтянуться к лидеру рынка: корейцы мечтают поднять продажи на 75%.

Восьмиступенчатый автомат — основная техническая новинка. Его предлагают только с дизелем. В верхней части передней панели появился мягкий пластик, а в середине — отделка экокожей. Внизу пластик по-прежнему жесткий. Синюшная подсветка клавиш осталась.

Базовой версии положен пятидюймовый ­монохромный экран, машинам подороже — семидюймовый, а топовым — с диагональю восемь дюймов (на фото).

Из новомодных опций — адаптивный круиз-контроль. В начальной комплектации — обычный «круиз».



На центральной консоли появилась ниша для беспроводной зарядки телефона.

Ковать успех будут перелицованный передний бампер и полностью светодиодная оптика. «Изгибы новой трапециевидной решетки радиатора символизируют мощь корейского концерна в сталелитейной промышленности» — слова представителя компании внушили гордость за корейских сталеваров и заставили внимательно взглянуть на дизайнерские изыски. Выглядит красиво, но соты решетки слишком крупные, небольшой камень с дороги может попасть в радиатор. Хорошо бы поставить сетку.

Салон обновили. Восьмидюймовый монитор мультимедиасистемы по последней моде перенесли вверх, и теперь он словно парит над передней панелью. Экран не развернут к водителю, но виден хорошо. Перед селектором трансмиссии появилась ниша для беспроводной зарядки телефона, а у задних пассажиров — USB-порт для подзарядки гаджетов.

На трассе машина, получившая систему автоматического управления дальним светом, помощника удержания в полосе и адаптивный круиз-контроль, четко видит разметку и интеллигентно подруливает, пресекая случайные попытки выйти из полосы. Отпускаю руль. Сначала на цветном экране панели приборов появляется надпись: «Держите руки на руле», а через несколько секунд — сообщение: «Система LKA будет отключена». После этого автоматика самоустраняется и машину тянет к отбойнику. До автопилота пока далеко.

Проверенные решения

Гамма двигателей не изменилась. Нам оставили бензиновые атмосферник 2.0 (150 л.с.) и турбомотор 1.6 (177 л.с.). Двухлитровый дизель (185 л.с.) тоже знакóм, но теперь он работает с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом собственной разработки. Мировой дебют этой коробки состоялся на седане Kia Cadenza второго поколения, который в России не продают. Мы же познакомились с ней на рестайлинговом Kia Sorento Prime (ЗР, № 2, 2018). Эта коробка трудится и на Santa Fe четвертого поколения. У нее такие же габариты, что и у шестиступенчатой, но масса на 3,5 кг меньше, а диапазон передаточных чисел на 10% шире. Оптимизировано управление блокировкой гидротрансформатора.

Дизель с новым автоматом хорош! Tucson бойко откликается на газ и за городом требует 8,5 литра дизтоплива на сотню против десяти литров на машине со старым автоматом. Коробка работает мягко и стремится быстрее уйти на восьмую ступень, чем и достигается экономия. Если включить режим Sport, реакции на газ станут острее, автомат не будет спешно переходить на высшие передачи, а руль нальется усилием. Так приятнее.

На выбор предлагают три варианта колес: 225/60 R17, 225/55 R18 и 245/45 R19. «Восемнадцатые» появились на Туссане впервые — на них и делают основную ставку.

Мелкие огрехи асфальта Tucson глотает охотно, но на кочках и выщербинах быстро исчерпывает возможности подвески. На грунтовке подвеску пару раз и вовсе пробило. Всё как было до рестайлинга. Часть вины лежит на 19‑дюймовых колесах с «сорок пятыми» шинами. На «семнадцатых» было бы мягче.

На подъеме блокирую электромагнитную муфту и заползаю наверх. Раньше она размыкалась при достижении 40 км/ч, а теперь распускается лишь на 60 км/ч. В одном из наших сравнительных тестов (ЗР, № 3, 2016) мы отметили склонность муфты к перегреву. Обязательно проверим модернизированный вариант.

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Обновленный Tucson не избавился от пасующей на плохом асфальте подвески и пресной управляемости. Но ощущение, что «вам дали гораздо лучший мех», налицо. Плюс богатое оснащение и адекватная цена. В классе, где доминирует RAV4, это важнее драйверских качеств.

Связка дизеля с автоматом, богатое оснащение Пресный характер, жесткая подвеска

Hyundai Tucson 2.0 2WD Hyundai Tucson 2.0 2WD Hyundai Tucson 2.0 4WD Hyundai Tucson 2.0 4WD Hyundai Tucson 1.6T 4WD Hyundai Tucson 2.0D 4WD Длина / ширина / высота / база 4480 / 1850 / 1655 / 2670 мм Объем багажника (VDA) 488 л Снаряженная / полная масса 1677 / 2060 кг 1699 / 2080 кг 1745 / 2130 кг 1769 / 2150 кг 1803 / 2200 кг 1846 / 2250 кг Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов,

1999 см³; 110,0 кВт / 149,6 л.с. при 6200 об/мин; 192 Н·м при 4000 об/мин бензиновый, P4, 16 клапанов, 1999 см³; 110,0 кВт / 149,6 л.с. при 6200 об/мин; 192 Н·м при 4000 об/мин бензиновый, P4, 16 клапанов, 1999 см³; 110,0 кВт / 149,6 л.с. при 6200 об/мин; 192 Н·м при 4000 об/мин бензиновый, P4, 16 клапанов, 1999 см³; 110,0 кВт / 149,6 л.с. при 6200 об/мин; 192 Н·м при 4000 об/мин бензиновый, P4, 16 клапанов, 1591 см³; 130,0 кВт / 177 л.с. при 5500 об/мин; 265 Н·м при 1500–4500 об/мин дизельный, P4, 1995 см³; 136,0 кВт / 185 л.с. при 000 об/мин; 400 Н·м при 1750–2750 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,6 c 11,1 c 11,3 c 11,8 c 9,1 c 9,5 c Максимальная скорость 186 км/ч 181 км/ч 184 км/ч 180 км/ч 201 км/ч 201 км/ч Топливо/запас топлива АИ-92/62 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,9 / 6,5 / 8,1 л / 100 км 11,5 / 6,3 / 8,2 л / 100 км 11,0 / 6,7 / 8,3 л / 100 км 11,8 / 6,2 / 8,4 л /100 км 9,6 / 6,5 / 7,7 л / 100 км 8,0 / 5,4 / 6,4 л / 100 км Трансмиссия передний привод; М6 передний привод; А6 полный привод; М6 полный привод; А6 полный привод; Р7 полный привод; А8









Фото: Hyundai