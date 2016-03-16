Hyundai Tucson против конкурентов: большой тест кроссоверов

Очная ставка для среднеразмерных кроссоверов. Hyundai Tucson, сменивший в третьем поколении пресный индекс ix35 на прежнее имя, противостоит популярным Ford Kuga, Mazda CX‑5 и Toyota RAV4. Хватит ли новичку харизмы и врожденных талантов, чтобы навязать борьбу главным соперникам?

Mazda CX-5
Mazda CX-5

Mazda > CX-5

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Hyundai > Tucson

Ford Kuga
Ford Kuga

Ford > Kuga

Toyota RAV 4
Toyota RAV 4

Toyota > RAV 4

Соперники:

  • Hyundai Tucson — бензиновый, 1,6 л (177 л.с.), 7‑ступенчатый робот, Prime, 1 819 000 руб.
  • Mazda CX‑5 — бензиновый, 2,5 л (192 л.с.), 6‑ступенчатый автомат, Supreme, 1 846 000 руб.
  • Toyota RAV4 — бензиновый, 2,5 л (180 л.с.), 6‑ступенчатый автомат, Prestige, 1 870 000 руб.
  • Ford Kuga — бензиновый, 1,6 л (182 л.с.), 6‑ступенчатый автомат, Titanium Plus, 1 995 600 руб.
Ни один производитель в здравом уме не переименует успешный продукт. Можете представить, что со сменой поколений Golf превратится, скажем, в Volkswagen Curling, а корпорация Apple поменяет название на Persimmon — и вместо яблока на гаджетах будет красоваться надкушенная хурма? Любой ренейминг связан с желанием забыть о прошлом и начать с чистого листа. Среднеразмерный кроссовер Hyundai, вернувшийся в третьем поколении от пресного индекса ix35 к красивому имени Tucson, — яркое тому доказательство.

Складный приземистый паркетник с мускулами боковых выштамповок, даунсайзинговым 1,6‑литровым турбомотором и корейским роботом с двумя сцеплениями имеет мало общего со скучноватым предшественником. Но хватит ли новичку харизмы и врожденных талантов, чтобы навязать борьбу главным соперникам — освеженным кроссоверам Mazda CX‑5 и Toyota RAV4, а также немолодому, но востребованному полноприводнику Ford Kuga?

Мы позаботились, чтобы все участники имели схожий «боезаряд» (полноприводные трансмиссии и моторы мощностью от 177 до 192 л.с.), намотали сотни километров, провели десятки измерений — и спешим поделиться ответом.

Седой инноватор

50-kuga_zr-03_16

50-kuga_zr-03_16Ford Kuga
Ford Kuga

Ford Kuga

Второе поколение кроссовера представлено в 2013 году. Привод — передний или полный. Автомобиль собирают в Елабуге.

Двигатели — бензиновые:
  • 1.6 EcoBoost (150 л.с.) — от 1 374 000 руб.*
  • 1.6 EcoBoost (182 л.с.) — от 1 694 000 руб. *
  • 2.5 (150 л.с.) — от 1 289 000  руб.*
*Без учета опций.

Материалы по теме
Ford Kuga 2017 Ford Kuga после рестайлинга — первый тест-драйв

«Среди всех участников теста именно Куга позволяет водителю почувствовать себя на переднем крае прогресса», — резюмировал Сергей Воскресенский, подводя итоги очередного поединка кроссоверов весной 2013 года (ЗР, 2013, № 5). Тогда едва прописавшийся в России Ford Kuga второго поколения разделил победу с Маздой СХ‑5, разгромив новейший RAV4 и обставив таких любимчиков рынка, как Mitsubishi Outlander и Honda CR-V.

Вот только с тех пор конкуренты Куги пережили масштабные обновления, а Ford не изменился ни на йоту — «модернизировали» исключительно его ценник.

На фоне бравых одноклассников Kuga смотрится печально. Напрягает крошечным экраном, на котором с трудом разбираешь изображение с единственной камеры. Расстраивает мудреным управлением мультимедийной системой с раскиданным по центральной консоли миллиардом мелких клавиш. Но главное — нокаутирует худшей в тесте шестиступенчатой гидромеханикой, бездарно размазывающей мощную тягу и доводящей аппетит 1,6‑литрового двигателя до 13–14 литров в смешанном цикле (у соперников расход в аналогичных условиях не превышает 8–9 литров). При этом Kuga — самый дорогой автомобиль в тесте. Это порождает немало вопросов.

54-kuga_zr-03_16

54-kuga_zr-03_16 Интерьер Куги, совсем недавно казавшийся сверхсовременным, уже устарел. От обилия кнопок на центральной консоли сходишь с ума, размер и разрешение центрального дисплея расстраивают. Тем не менее основные органы управления удобны, а материалы отделки хороши.
Интерьер Куги, совсем недавно казавшийся сверхсовременным, уже устарел. От обилия кнопок на центральной консоли сходишь с ума, размер и разрешение центрального дисплея расстраивают. Тем не менее основные органы управления удобны, а материалы отделки хороши.

С какой стати, заплатив два миллиона рублей за компактный кроссовер, я вынужден выслушивать неприлично громкие вопли 182‑сильного турбомотора? Ради чего должен лишаться обогревов руля и заднего сиденья, которые имеют тестовые Toyota и Hyundai? И почему воспроизведение музыки через Bluetooth прекращается всякий раз, когда я подключаю телефон к USB-порту для подзарядки? У Куги нет адекватных ответов.

Конечно, дитя подразделения Ford of Europe небезнадежно и имеет сильные стороны, включая качественную отделку салона и классные передние кресла. В активе — неплохое шасси, просторные пассажирские места с отдельными дефлекторами воздуховодов и трогательными откидными столиками, встроенными в спинки передних кресел. А еще — самый большой, согласно нашим замерам, 408‑литровый багажник, готовый отвориться по первому (иногда — по второму) взмаху ноги под задним бампером.

Интерес подогревают убаюкивающая плавность хода и приличные возможности вне асфальта (подробнее о поведении на бездорожье рассказывает ниже Максим Гомянин). И все-таки абсурдное сочетание несовершенства и высокой цены вычеркивает Кугу из wish-листов расчетливых покупателей. Остается надеяться, что рестайлинговая модель, европейская премьера которой может состояться этой весной, доберется до России и получит шанс отыграться.

Hyundai Tucson против конкурентов: большой тест кроссоверов

Страницы

← предыдущаяследующая →

123

Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (85)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые