Hyundai Tucson против конкурентов: большой тест кроссоверов

Мы позаботились, чтобы все участники имели схожий «боезаряд» (полноприводные трансмиссии и моторы мощностью от 177 до 192 л.с.), намотали сотни километров, провели десятки измерений — и спешим поделиться ответом.Второе поколение кроссовера представлено в 2013 году. Привод — передний или полный. Автомобиль собирают в Елабуге.

«Среди всех участников теста именно Куга позволяет водителю почувствовать себя на переднем крае прогресса», — резюмировал Сергей Воскресенский, подводя итоги очередного поединка кроссоверов весной 2013 года (ЗР, 2013, № 5). Тогда едва прописавшийся в России Ford Kuga второго поколения разделил победу с Маздой СХ‑5, разгромив новейший RAV4 и обставив таких любимчиков рынка, как Mitsubishi Outlander и Honda CR-V.

Вот только с тех пор конкуренты Куги пережили масштабные обновления, а Ford не изменился ни на йоту — «модернизировали» исключительно его ценник.

На фоне бравых одноклассников Kuga смотрится печально. Напрягает крошечным экраном, на котором с трудом разбираешь изображение с единственной камеры. Расстраивает мудреным управлением мультимедийной системой с раскиданным по центральной консоли миллиардом мелких клавиш. Но главное — нокаутирует худшей в тесте шестиступенчатой гидромеханикой, бездарно размазывающей мощную тягу и доводящей аппетит 1,6‑литрового двигателя до 13–14 литров в смешанном цикле (у соперников расход в аналогичных условиях не превышает 8–9 литров). При этом Kuga — самый дорогой автомобиль в тесте. Это порождает немало вопросов.

54-kuga_zr-03_16 Интерьер Куги, совсем недавно казавшийся сверхсовременным, уже устарел. От обилия кнопок на центральной консоли сходишь с ума, размер и разрешение центрального дисплея расстраивают. Тем не менее основные органы управления удобны, а материалы отделки хороши.

С какой стати, заплатив два миллиона рублей за компактный кроссовер, я вынужден выслушивать неприлично громкие вопли 182‑сильного турбомотора? Ради чего должен лишаться обогревов руля и заднего сиденья, которые имеют тестовые Toyota и Hyundai? И почему воспроизведение музыки через Bluetooth прекращается всякий раз, когда я подключаю телефон к USB-порту для подзарядки? У Куги нет адекватных ответов.

Конечно, дитя подразделения Ford of Europe небезнадежно и имеет сильные стороны, включая качественную отделку салона и классные передние кресла. В активе — неплохое шасси, просторные пассажирские места с отдельными дефлекторами воздуховодов и трогательными откидными столиками, встроенными в спинки передних кресел. А еще — самый большой, согласно нашим замерам, 408‑литровый багажник, готовый отвориться по первому (иногда — по второму) взмаху ноги под задним бампером.