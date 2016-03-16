Hyundai Tucson против конкурентов: большой тест кроссоверов

Соперники:
- Hyundai Tucson — бензиновый, 1,6 л (177 л.с.), 7‑ступенчатый робот, Prime, 1 819 000 руб.
- Mazda CX‑5 — бензиновый, 2,5 л (192 л.с.), 6‑ступенчатый автомат, Supreme, 1 846 000 руб.
- Toyota RAV4 — бензиновый, 2,5 л (180 л.с.), 6‑ступенчатый автомат, Prestige, 1 870 000 руб.
- Ford Kuga — бензиновый, 1,6 л (182 л.с.), 6‑ступенчатый автомат, Titanium Plus, 1 995 600 руб.
Складный приземистый паркетник с мускулами боковых выштамповок, даунсайзинговым 1,6‑литровым турбомотором и корейским роботом с двумя сцеплениями имеет мало общего со скучноватым предшественником. Но хватит ли новичку харизмы и врожденных талантов, чтобы навязать борьбу главным соперникам — освеженным кроссоверам Mazda CX‑5 и Toyota RAV4, а также немолодому, но востребованному полноприводнику Ford Kuga? Мы позаботились, чтобы все участники имели схожий «боезаряд» (полноприводные трансмиссии и моторы мощностью от 177 до 192 л.с.), намотали сотни километров, провели десятки измерений — и спешим поделиться ответом.
Седой инноватор
50-kuga_zr-03_16Ford Kuga
Ford KugaВторое поколение кроссовера представлено в 2013 году. Привод — передний или полный. Автомобиль собирают в Елабуге. Двигатели — бензиновые:
- 1.6 EcoBoost (150 л.с.) — от 1 374 000 руб.*
- 1.6 EcoBoost (182 л.с.) — от 1 694 000 руб. *
- 2.5 (150 л.с.) — от 1 289 000 руб.*
Материалы по темеFord Kuga после рестайлинга — первый тест-драйв
«Среди всех участников теста именно Куга позволяет водителю почувствовать себя на переднем крае прогресса», — резюмировал Сергей Воскресенский, подводя итоги очередного поединка кроссоверов весной 2013 года (ЗР, 2013, № 5). Тогда едва прописавшийся в России Ford Kuga второго поколения разделил победу с Маздой СХ‑5, разгромив новейший RAV4 и обставив таких любимчиков рынка, как Mitsubishi Outlander и Honda CR-V. Вот только с тех пор конкуренты Куги пережили масштабные обновления, а Ford не изменился ни на йоту — «модернизировали» исключительно его ценник. На фоне бравых одноклассников Kuga смотрится печально. Напрягает крошечным экраном, на котором с трудом разбираешь изображение с единственной камеры. Расстраивает мудреным управлением мультимедийной системой с раскиданным по центральной консоли миллиардом мелких клавиш. Но главное — нокаутирует худшей в тесте шестиступенчатой гидромеханикой, бездарно размазывающей мощную тягу и доводящей аппетит 1,6‑литрового двигателя до 13–14 литров в смешанном цикле (у соперников расход в аналогичных условиях не превышает 8–9 литров). При этом Kuga — самый дорогой автомобиль в тесте. Это порождает немало вопросов.С какой стати, заплатив два миллиона рублей за компактный кроссовер, я вынужден выслушивать неприлично громкие вопли 182‑сильного турбомотора? Ради чего должен лишаться обогревов руля и заднего сиденья, которые имеют тестовые Toyota и Hyundai? И почему воспроизведение музыки через Bluetooth прекращается всякий раз, когда я подключаю телефон к USB-порту для подзарядки? У Куги нет адекватных ответов. Конечно, дитя подразделения Ford of Europe небезнадежно и имеет сильные стороны, включая качественную отделку салона и классные передние кресла. В активе — неплохое шасси, просторные пассажирские места с отдельными дефлекторами воздуховодов и трогательными откидными столиками, встроенными в спинки передних кресел. А еще — самый большой, согласно нашим замерам, 408‑литровый багажник, готовый отвориться по первому (иногда — по второму) взмаху ноги под задним бампером. Интерес подогревают убаюкивающая плавность хода и приличные возможности вне асфальта (подробнее о поведении на бездорожье рассказывает ниже Максим Гомянин). И все-таки абсурдное сочетание несовершенства и высокой цены вычеркивает Кугу из wish-листов расчетливых покупателей. Остается надеяться, что рестайлинговая модель, европейская премьера которой может состояться этой весной, доберется до России и получит шанс отыграться.
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