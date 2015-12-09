Тест нового Hyundai Tucson: паркетник в кроссовках

Хочу новый автомобиль! Свежий снаружи и внутри, но обязательно уютный и привычный, как старый. Мне не надо дорогостоящих технических революций. И авангардный дизайн ни к чему — он устаревает быстро, как шлягер-однодневка. Но облик обязан быть современным! Противоречивые желания? Посмотрим, как ответит на этот вызов новый Hyundai Tucson.

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Hyundai > Tucson

01-TUCSON_zr-12_15-HDR

01-TUCSON_zr-12_15-HDRHyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson. Производство Чехия. В продаже с ноября 2015 года.

СОБИРАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ

Стараниями шеф-дизайнера Питера Шрайера кроссовер получился солидным, если не сказать брутальным. Вместе с тем не возникает сомнений, что он прямой потомок популярного Hyundai ix35 и младший брат модели Santa Fe. Самое заметное изменение в облике — массивная передняя часть со стильной светотехникой. Остальные новшества вроде бы не бросаются в глаза, но оттого не менее значимы. Изменились и пропорции автомобиля. В сравнении с предшественником на 30 мм больше база, а в целом он длиннее на 65 мм, шире на 30 и на 15 мм ниже. А еще автомобилю вернули старое доброе имя Tucson. И правильно сделали!

Интерьер смотрится иначе благодаря перекроенной передней панели. А на ощупь? Увы, черствый пластик. В современном кроссовере всё же ждешь мягких материалов. Цветной монитор и центральные воздуховоды — где-то подобное оформление я уже видел. Точно! Отдаленно напоминает легковой Kia Rio предыдущего поколения. Не копия, но сходство есть. Так или иначе, дизайн интерьера приятный, эдакий собирательный образ салона корейского автомобиля в лучших его проявлениях. И эффект новизны достигнут, и узнаваемость присутствует, и, главное, салон удобен.

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04-TUCSON_zr-12_15Hyundai Tucson.
Hyundai Tucson.

Tucson длиннее и ниже предшественника, поэтому его облик более стремительный
Меня, водителя ростом выше среднего, порадовал в первую очередь широкий диапазон продольной регулировки рулевой колонки. Этим Tucson напоминает скорее не корейский, а немецкий автомобиль. Можно почти выпрямить ноги и отодвинуться от педального узла достаточно далеко, а все равно тянуться к рулю не придется.

Задние пассажиры тоже не в претензии: даже рослому человеку спинка переднего сиденья не упирается в колени, ступням места достаточно и над головой запас пространства немалый. Оценил двухрежимный обогрев задних сидений и отдельные воздуховоды климатической установки. А еще стёкла задних дверей полностью опускаются. Вроде бы мелочь, не несущая особой функциональной нагрузки, но однозначный плюс к имиджу.

Спинки задних сидений регулируются по наклону. Можно сидеть вальяжно, а можно поставить спинку вертикально и получить прибавку для багажного отделения. Кстати, его объем, по официальным данным, 488 л. Неплохой литраж, учитывая лежащую под фальшполом полноразмерную запаску на легкосплавном диске.

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05-TUCSON_zr-12_15Hyundai Tucson. Даже если убрать эмблему с руля, распознать кроссовер корейского происхождения несложно. Стиль говорит сам за себя.В комбинации приборов никакого авангарда, зато считываются показания легко.Режим с компасом — для красоты и демонстрации возможностей дисплея. Паркетнику в местах, где ездят по азимуту, делать нечего.
Hyundai Tucson. Даже если убрать эмблему с руля, распознать кроссовер корейского происхождения несложно. Стиль говорит сам за себя.В комбинации приборов никакого авангарда, зато считываются показания легко.Режим с компасом — для красоты и демонстрации возможностей дисплея. Паркетнику в местах, где ездят по азимуту, делать нечего.
Даже если убрать эмблему с руля, распознать кроссовер корейского происхождения несложно. Стиль говорит сам за себя. В комбинации приборов никакого авангарда, зато считываются показания легко.

ДЛЯ РОВНЫХ ДОРОГ

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Дизельный ix35 продавался неплохо — ни морозы, ни наше топливо, как выяснилось, ему не страшны. Поэтому для первого теста я выбрал Tucson с дизелем, тем более что этот 185‑сильный силовой агрегат нам уже знаком и будет проще провести параллели. Двухлитровый мотор работает в связке с шестиступенчатым автоматом. В приводе задних колес — многодисковая муфта с электрогидравлическим управлением. На асфальте Tucson хорош — напористый разгон, мягкие и динамичные переключения скоростей. Есть ли что-нибудь новое в ездовых способностях? Да!

Еще в сравнительном тесте компактных кроссоверов (ЗР, 2014, № 8), в котором участвовал Kia Sportage — соплатформенник Hyundai ix35, — я обратил внимание: у всех подвеска в той или иной степени громыхучая, причем даже на мелких неровностях. Инженеры модернизировали оба подрамника, изменили конструкцию передних амортизационных стоек, задних рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости. Эффект налицо: Tucson прежнего недостатка лишен.

Вывожу автомобиль на стандартный тестовый маршрут, проложенный по дорогам Дмитровского автополигона. В тех местах, где ходовая других кроссоверов громко жаловалась на нелегкую жизнь, Tucson молчит. Усложняю задачу: под колесами булыжная мостовая. Уж здесь должно загромыхать по полной программе — но нет! И «сверчки» в салоне, несмотря на жесткий пластик, не заводятся, и подвеска лихо справляется с булыжным «вибростендом». Теперь ее, конечно, слышно, но не возникают раздражающие громкие шумы. А главное — вибрации от скачущих колес на руль не передаются.

Рулевое управление понравилось хорошей чувствительностью в околонулевой зоне. Отличие от предшественника — модернизированный электроусилитель с лучшей обратной связью. Кстати, от упора до упора руль делает всего 2,7 оборота.

Новый Tucson не стал серьезным вседорожником. Под порогами просвет 260–270 мм, под передним бампером 235 мм, под задним — 380 мм. Много больше, чем у легкового автомобиля.

Если же глянуть под днище, энтузиазм угасает. Посмотрите на рисунок с замерами параметров геометрической проходимости. Под опорой силового агрегата и под креплениями стабилизатора на задних рычагах — 177 мм. Тут разница с легковыми моделями не так уж и велика! К тому же агрегаты защищены очень условно. Рулевой механизм — подрамником, тормозные трубки — тонким пластиковым коробом (у ix35 и его не было). И всё.

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13-TUCSON_zr-12_15Hyundai Tucson. Полноценная запаска — на наших дорогах вещь полезная. С ней емкость багажника 488 л, без нее — 513 л.
Hyundai Tucson. Полноценная запаска — на наших дорогах вещь полезная. С ней емкость багажника 488 л, без нее — 513 л.
Полноценная запаска — на наших дорогах вещь полезная. С ней емкость багажника 488 л, без нее — 513 л.

Под двигателем даже не жесткий пластик, а мягкий полимерный брызговик. Система выпуска, задние рычаги, бак, муфта и задний редуктор на полноприводных версиях — и вовсе в группе повышенного риска. Кажется, что они высоко, но грунт не всегда бывает мягким. А если хороший камень в колее или под снегом? Впрочем, критиковать Tucson не резон — компактные кроссоверы других производителей тоже уязвимы снизу. Если ездите по дорогам, где есть риск получить повреждения, покупайте и ставьте дополнительную защиту, благо предложений на рынке много.

Давайте договоримся: Tucson демонстрирует более высокую проходимость, чем легковой автомобиль, и только.

В инструкции четко указано: допускается эксплуатация на ровных дорогах без асфальтового покрытия, — а про тяжелое бездорожье ни слова. Автомобиль позволяет быстро и комфортно ехать лишь по гладкой грунтовке. Как только появляются неровности, подвеску пробивает даже на не слишком больших ямах. Выход один — снизить скорость.

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03-TUCSON_zr-12_15Hyundai Tucson. На асфальтовых дорогах Tucson радует комфортом и хорошей управляемостью.
Hyundai Tucson. На асфальтовых дорогах Tucson радует комфортом и хорошей управляемостью.
На асфальтовых дорогах Tucson радует комфортом и хорошей управляемостью.

Полноприводная трансмиссия здесь та же, что у предшественника. Коробка передач с угловым редуктором, приводной вал с промежуточной опорой, многодисковая муфта в блоке с задним редуктором Dymos. Приводы передних и задних колес отличаются друг от друга. Диаметр передних приводных валов — 28 мм, задних — 21 мм. Что неудивительно. Пока передние колеса не проскальзывают, сто процентов крутящего момента приходит на них. Электроника, заведующая межосевой многодисковой муфтой, настроена прежде всего на управляемость — при пробуксовке автоматически перебрасывает на задние колеса не больше половины крутящего момента.

У меня лишь одна возможность вмешаться в процесс — принудительно зафиксировать распределение момента в соотношении 50:50. Режим включается кнопкой и работает на скоростях до 30 км/ч, а дальше электроника вновь автоматически перераспределит момент. И в общем «подхватывающие» задние колеса хороши на скользком асфальте и других покрытиях с низким коэффициентом сцепления.

Резюме? Tucson посвежел визуально и технически. А то, что концепция и схема подвески остались прежними, — даже хорошо. В конце концов, сделать модные туфли удобными, как разношенные домашние тапочки, — тоже искусство.
ПЛЮС: Отличная шумо- и виброизоляция, просторное заднее сиденье

МИНУС: Внедорожные способности скромны; агрегаты защищены слабо

Конкуренты

  • VW Tiguan: от 122 л.с., от 1 159 000 рублей
  • Nissan Quashqai: от 115 л.с., от 979 000 рублей
  • Ford Kuga: от 150 л.с., от 1 289 000 рублей
  • Toyota RAV4: от 146 л.с., от 1 255 000 рублей
  • Kia Sportage: от 150 л.с., от 1 099 900 рублей

Hyundai Tucson: отличия от предшественника

16-TUCSON_zr-12_15

16-TUCSON_zr-12_15
  • Новые бензиновые двигатели объемом 1,6 литра
  • Увеличен диаметр штока стоек передней подвески
  • Модернизированы рычаги задней подвески
  • Новая роботизированная коробка передач DCT
  • Повышена жесткость переднего и заднего подрамников, изменены точки их крепления
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Малообъемные новости

Какие силовые агрегаты доступны российским покупателям? Новыми для кроссоверов Hyundai стали два бензиновых двигателя с непосредственным впрыском топлива GDI рабочим объемом 1,6 литра. Первый, мощностью 132 л.с., устанавливают только на переднеприводные автомобили с шестиступенчатой механической коробкой передач. Второй, 177‑сильный с турбонаддувом, адресован полноприводным модификациям. Он агрегатируется с семиступенчатой роботизированной коробкой DCT — для кроссовера это тоже новинка.

Два других мотора уже знакомы владельцам паркетников Hyundai. Бензиновый двухлитровый атмосферник мощностью 149 л.с. устанавливают как на переднеприводные, так и на полноприводные версии. Коробки передач те же, что раньше, — шестиступенчатые, механическая или автоматическая. А двухлитровым турбодизелем мощностью 185 л.с. комплектуют только Tucson 4×4 с автоматом.

Кроссоверы приезжают в Россию из Чехии — собирают Tucson в Ношовице, на заводе Hyundai Motor Manufacturing Czech. Технически автомобили для нашей страны отличаются от европейских дорожным просветом — он на 10 мм больше. Есть еще небольшая разница в комплектациях.

Тест нового Hyundai Tucson: паркетник в кроссовках
Тест нового Hyundai Tucson: паркетник в кроссовках
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