Тест нового Hyundai Tucson: паркетник в кроссовках

Хочу новый автомобиль! Свежий снаружи и внутри, но обязательно уютный и привычный, как старый. Мне не надо дорогостоящих технических революций. И авангардный дизайн ни к чему — он устаревает быстро, как шлягер-однодневка. Но облик обязан быть современным! Противоречивые желания? Посмотрим, как ответит на этот вызов новый Hyundai Tucson.

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Hyundai Tucson. Производство Чехия. В продаже с ноября 2015 года.

СОБИРАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ

Стараниями шеф-дизайнера Питера Шрайера кроссовер получился солидным, если не сказать брутальным. Вместе с тем не возникает сомнений, что он прямой потомок популярного Hyundai ix35 и младший брат модели Santa Fe. Самое заметное изменение в облике — массивная передняя часть со стильной светотехникой. Остальные новшества вроде бы не бросаются в глаза, но оттого не менее значимы. Изменились и пропорции автомобиля. В сравнении с предшественником на 30 мм больше база, а в целом он длиннее на 65 мм, шире на 30 и на 15 мм ниже. А еще автомобилю вернули старое доброе имя Tucson. И правильно сделали!

Интерьер смотрится иначе благодаря перекроенной передней панели. А на ощупь? Увы, черствый пластик. В современном кроссовере всё же ждешь мягких материалов. Цветной монитор и центральные воздуховоды — где-то подобное оформление я уже видел. Точно! Отдаленно напоминает легковой Kia Rio предыдущего поколения. Не копия, но сходство есть. Так или иначе, дизайн интерьера приятный, эдакий собирательный образ салона корейского автомобиля в лучших его проявлениях. И эффект новизны достигнут, и узнаваемость присутствует, и, главное, салон удобен.

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Tucson длиннее и ниже предшественника, поэтому его облик более стремительный

Меня, водителя ростом выше среднего, порадовал в первую очередь широкий диапазон продольной регулировки рулевой колонки. Этим Tucson напоминает скорее не корейский, а немецкий автомобиль. Можно почти выпрямить ноги и отодвинуться от педального узла достаточно далеко, а все равно тянуться к рулю не придется.

Задние пассажиры тоже не в претензии: даже рослому человеку спинка переднего сиденья не упирается в колени, ступням места достаточно и над головой запас пространства немалый. Оценил двухрежимный обогрев задних сидений и отдельные воздуховоды климатической установки. А еще стёкла задних дверей полностью опускаются. Вроде бы мелочь, не несущая особой функциональной нагрузки, но однозначный плюс к имиджу.

Спинки задних сидений регулируются по наклону. Можно сидеть вальяжно, а можно поставить спинку вертикально и получить прибавку для багажного отделения. Кстати, его объем, по официальным данным, 488 л. Неплохой литраж, учитывая лежащую под фальшполом полноразмерную запаску на легкосплавном диске.

05-TUCSON_zr-12_15 Hyundai Tucson. Даже если убрать эмблему с руля, распознать кроссовер корейского происхождения несложно. Стиль говорит сам за себя.В комбинации приборов никакого авангарда, зато считываются показания легко.Режим с компасом — для красоты и демонстрации возможностей дисплея. Паркетнику в местах, где ездят по азимуту, делать нечего.

Даже если убрать эмблему с руля, распознать кроссовер корейского происхождения несложно. Стиль говорит сам за себя. В комбинации приборов никакого авангарда, зато считываются показания легко.

ДЛЯ РОВНЫХ ДОРОГ

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Дизельный ix35 продавался неплохо — ни морозы, ни наше топливо, как выяснилось, ему не страшны. Поэтому для первого теста я выбрал Tucson с дизелем, тем более что этот 185‑сильный силовой агрегат нам уже знаком и будет проще провести параллели. Двухлитровый мотор работает в связке с шестиступенчатым автоматом. В приводе задних колес — многодисковая муфта с электрогидравлическим управлением. На асфальте Tucson хорош — напористый разгон, мягкие и динамичные переключения скоростей. Есть ли что-нибудь новое в ездовых способностях? Да!

Еще в сравнительном тесте компактных кроссоверов (ЗР, 2014, № 8), в котором участвовал Kia Sportage — соплатформенник Hyundai ix35, — я обратил внимание: у всех подвеска в той или иной степени громыхучая, причем даже на мелких неровностях. Инженеры модернизировали оба подрамника, изменили конструкцию передних амортизационных стоек, задних рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости. Эффект налицо: Tucson прежнего недостатка лишен.

Вывожу автомобиль на стандартный тестовый маршрут, проложенный по дорогам Дмитровского автополигона. В тех местах, где ходовая других кроссоверов громко жаловалась на нелегкую жизнь, Tucson молчит. Усложняю задачу: под колесами булыжная мостовая. Уж здесь должно загромыхать по полной программе — но нет! И «сверчки» в салоне, несмотря на жесткий пластик, не заводятся, и подвеска лихо справляется с булыжным «вибростендом». Теперь ее, конечно, слышно, но не возникают раздражающие громкие шумы. А главное — вибрации от скачущих колес на руль не передаются.