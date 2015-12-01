Испытываем Hyundai Tucson с бензиновым мотором 1.6 Turbo-GDI горами Армении

Первое знакомство с новым Hyundai Tucson состоялось на Дмитровском автополигоне. Тогда мой коллега Вадим Крючков тестировал автомобиль с 2,0-литровым дизелем и автоматом. Но по обилию технических новшеств куда привлекательней смотрится Tucson с бензиновым мотором 1.6 Turbo-GDI и роботизированной коробкой. Недаром он и самый дорогой в прайс-листе корейцев. Познакомиться с ним поближе в ходе тестового пробега по Армении отправился Владимир Соловьев.

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Верно говорят, что жизнь полна неожиданностей. Вот и сейчас я лечу на корейском кроссовере Hyundai Tucson — тезке американского города в Аризоне — по Армении по шоссе Ереван — Севанованк. Только от перечислений городов, стран и континентов, связанных с этим собираемым в Чехии автомобилем, может кругом пойти голова. Но ничего не поделать, таков современный глобальный мир, и автомобиль — его зеркальное отражение.

Чтобы понравиться, нужно быть оригинальным и привычным одновременно. Вот почему, оставив кроссовер по размерам и технике в классе предшественника — Hyundai ix35, ему вернули еще не совсем забытое имя и придали внешности сходства со старшим Santa Fe. В чем же тогда оригинальность? Да в том, что новая модель на порядок отличается от предшественника по манерам поведения и качеству исполнения.

Легковой передел

В кроссоверах, как известно, сочетаются черты вседорожника и легкового автомобиля. Новый Tucson, по моим ощущениям, больше тяготеет к легковушкам. Загибаем пальцы. Прежде всего, новичок великолепно рулится. Он лишился ватности привода с электроусилителем, теперь руль остр и отзывчив и наливается тяжестью с увеличением скорости.

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Отметим и качество сборки. Ни скрипа панели, ни «сверчка» я не услышал, как ни трясло машину на отдельных участках. Да и дорожные шумы в салоне уменьшились. Можно добавить — к несчастью. Потому что впечатляющая работа подвески и тихий двигатель усыпляют бдительность водителя, и вот ты легко и незаметно для себя превышаешь скоростной режим. В Армении, как нас предупредили заранее, даже превышение на 10 км/ч может привести к штрафу. Впрочем, следить за скоростью не помешает и по другим причинам. Даже на местных магистралях мне случалось видеть отары овец и крупный рогатый скот прямо на проезжей части, а само дорожное полотно может преподнести сюрприз в виде глубоких трещин и колдобин.

Да, не ожидал я такой плавности хода от кроссовера. Под стать подвеске и двигателю ведет себя и трансмиссия. Семиступенчатый робот с двумя сцеплениями 7DCT (к слову, собственная разработка Hyundai-Kia, такая же устанавливается на обновленный i40) словно бесступенчатый вариатор — скорость автомобиль набирает практически линейно и очень быстро. Согласитесь, 9,2 секунды до сотни — неплохой показатель для легковых автомобилей даже в среднем классе. На подъемах — а их Армении не занимать — пониженная передача включалась незаметно, да и мотор голосом не выдавал перехода на повышенные обороты, только стрелка тахометра взлетала вверх.

К чести подвесок, за время двухдневного путешествия мы с коллегой отметили лишь четыре-пять пробоев, хотя на отдельных участках трассы М14 на восточном берегу озера Севан в районе Таптаха и Памбака асфальт кончался и начиналось настоящее бездорожье, которое тянулось километры.

IMG_1456 Во время остановки на Селимском перевале у одной из машин пришлось крепить слетевший с опоры глушитель

Во время остановки на Селимском перевале у одной из машин пришлось крепить слетевший с опоры глушитель

Впрочем, вероятно, наш экипаж был аккуратнее других. Во время остановки на Селимском перевале у одной из машин пришлось крепить слетевший с опоры глушитель. Но это всего лишь подтверждение того, что новый Hyundai Tucson не бесшабашный вседорожник, а автомобиль, который может съезжать на проселок. Он сохранил тот же легковой дорожный просвет в 170 мм, что и его предшественник Hyundai ix35, и это накладывает определенные ограничения в плане геометрической проходимости.

Теперь о моторе. Корейцы пошли путем даунсайзинга и сняли с объема 1,6 л вполне приличные 177 л.с. Новый турбированный бензиновый мотор оказался не только тихим и быстрым, но и тяговитым. Конечно, с тягой двухлитрового дизеля Hyundai — он перекочевал на новый Tucson с модели ix35 — и его 400 Нм ему не сравниться, но он показал свое умение тянуть на невысоких оборотах не только на серпантине, но и на зыбучем грунте.

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Очень компактный 1,6-литровый турбомотор Hyundai Tucson теряется в недрах подкапотного пространства

С нашим приездом в Армению в районе Севана выпал первый снег. В горах нас встречала настоящая снежная буря. Так что нам удалось частично оценить возможности нового Hyundai Tucson на скользком покрытии. Электронная стабилизация гасит малейшие попытки схода с траектории — очень кстати, с летними-то шинами. Но если до 40 км/ч можно поиграть с полным приводом и заносом задней оси при выключенной ESP, то на более высоких скоростях система включается принудительно и никаких вольностей не допускает.

Новый Hyundai Tucson в топовой комплектации, на котором мне удалось поездить, изобилует электронными помощниками. Это и радары в «слепых» зонах, и система-соглядатай линий разметки с удержанием на полосе движения и экстренным торможением. Словом, гаджетоманы оценят.

Hyundai Tucson Gamma 1.6 Turbo-GDI D‑CVVT

Пока Hyundai Tucson колесил по горным серпантинам Армении, российский автомобильный рынок неплохо подготовился к встрече нового конкурента.

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Kia Sportage

Самое любопытное, что одним из главных оппонентов выступит партнер по концерну Kia Sportage (мощность двигателей — 150–184 л.с., цена: 1 099 000 — 1 679 000 руб.). Причем с аналогичными моторами его модели несколько дешевле. Правда, ценовое преимущество продлится, видимо, недолго. Весной у Kia появится новая модель, на платформе того самого нового Hyundai Tucson, что так радовал меня на армянских дорогах, и наверняка с теми же трансмиссиями, подвесками и силовыми агрегатами.

11-2-rav4-1600x900-full_tcm-3020-528792 Обновленная Toyota RAV4

Обновленная Toyota RAV4

Несмотря на известный мировой скандал, интересным выглядит предложение Volkswagen Tiguan с моторами мощностью 122–200 л.с. и ценой в диапазоне 1 159 000 — 1 730 000 руб. В свою очередь, японцы выставляют целую армию кроссоверов. Это и Toyota RAV4 (моторы — 146–180 л.с., цена: 1 099 000 — 1 928 000 руб.), и Nissan Qashqai (115–144 л.с., 929 000 —1 489 000 руб.), и Suzuki Vitara (лишь 117 л.с., но и цена от 900 000 до 1 405 000 руб.).

33_New_VITARA_Rugged (L) Suzuki Vitara

Suzuki Vitara

Пытается выдвинуть конкурента и Ford. Правда, его Kuga воспринимается дороговатой, притом что фордовские малообъемные даунсайзинговые двигатели пока не очень-то впечатлили россиян. За новые Kuga c моторами 150–182 л.с. просят 1 289 000 — 1 899 000 руб.

Чем будет привлекателен новый Hyundai Tucson? Во-первых, хорошим качеством сборки. Во-вторых, комфортом — не всякая машина в этом классе готова предложить, к примеру, вентиляцию кресел. В-третьих, набором систем активной безопасности. И наконец, разумной ценой, которая удержалась в рамках цены предшественника и, как мне кажется, интереснее конкурентов.