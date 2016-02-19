Стартовали продажи спецсерии Hyundai ix35

«Хендэ Мотор СНГ» представила специальную серию Hyundai ix35. Модель в версии Limited Edition выпускается в двух вариантах на базе комплектаций Start и Travel по цене от 1 млн 160 тыс. рублей.

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Специальная версия Hyundai ix35 Start Limited Edition в дополнение к стандартной модификации Start оснащается боковыми подушками безопасности, шторками безопасности для передних и задних пассажиров, двухзонным климат-контролем с системой ионизации воздуха, светодиодными дневными ходовыми огнями, датчиками света с автоматическим включением фар.

Также для данной комплектации кроссовера доступны комбинированная обивка сидений и отделка руля и рукоятки КП кожей, регулировка поясничного подпора сиденья водителя и круиз-контроль с управлением на руле.

Автомобиль в данной комплектации оснащен передним приводом, 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 149,6 л.с. и агрегатируется 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Цена ix35 Start Limited Edition составляет 1 159 900 рублей.

Версия Limited Edition на базе комплектации Travel дополнительно включает светодиодные задние фонари, кожаный салон, систему регулировки усилия на руле, теплозащитные лобовое и передние боковые стекла и 18-дюймовые литые диски.

В данной комплектации предлагаются как передне-, так и полноприводные версии с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 149,6 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

ix35 Travel Limited Edition обойдется покупателям в 1 328 900 рублей за версию с передним приводом и 1 398 900 рублей — в полноприводном исполнении.

Hyundai ix35 третьего поколения недавно дебютировал в Женеве под названием Tucson. На европейском рынке эти машины появятся уже во второй половине 2015 года.