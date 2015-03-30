Обновленный Kia Rio: Рио в огнях

Снимаем камуфляж с обновленного седана Kia Rio. Производство: Россия. В продаже с 1 апреля 2015 года. Что нового по сравнению с дорестайлинговой моделью? Основные изменения — в светотехнике и в салоне.

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

RIO NEW_1_новый размер

RIO NEW_1_новый размерВ переднем бампере исчезли бумеранги противотуманок, уступив место броским фарам, и появились дневные ходовые огни. Линзованные фары (опция) смотрятся наряднее и богаче, а светят примерно так же. В профиль новый Rio можно узнать лишь по иным колесным дискам. Точнее, идентифицировать легче как раз старую машину, поскольку прежние колеса с массивными спицами смотрятся необычнее.
В переднем бампере исчезли бумеранги противотуманок, уступив место броским фарам, и появились дневные ходовые огни. Линзованные фары (опция) смотрятся наряднее и богаче, а светят примерно так же. В профиль новый Rio можно узнать лишь по иным колесным дискам. Точнее, идентифицировать легче как раз старую машину, поскольку прежние колеса с массивными спицами смотрятся необычнее.
В переднем бампере исчезли бумеранги противотуманок, уступив место броским фарам, и появились дневные ходовые огни. Линзованные фары (опция) смотрятся наряднее и богаче, а светят примерно так же. В профиль новый Rio можно узнать лишь по иным колесным дискам. Точнее, идентифицировать легче как раз старую машину, поскольку прежние колеса с массивными спицами смотрятся необычнее.

Я выкатываю за ворота дилерского центра на Rio, передок и корма которого спрятаны от посторонних глаз тряпичным камуфляжем. Люди сворачивают головы — что за диковина? Но стоило мне сдернуть с Rio «маску», как неподдельный интерес сменился безразличием. Оно и понятно: радикально перекраивать Rio дизайнеры не решились. Облик приятен, продажи стабильны — к чему мудрить?

Техническому обновлению Kia Rio подвергся еще в прошлом году, когда ему выделили новые шестиступенчатые коробки (автомат и механику), добавили опций и расширили цветовую гамму. А теперь подретушировали внешность. Мне достался один из первых собранных на заводе под Петербургом автомобилей — настолько первый, что к моему приезду даже цену на него не успели определить.

Я раздобыл точно такой же дорестайлинговый Rio в топовой комплектации Premium — и принялся искать различия. По железу одну машину не отличить от другой (те же подвеска, трансмиссия, моторы 1.4/107 л.с. и 1.6/123 л.с.), и едут они абсолютно одинаково — даже рассказать нечего. Так что всё внимание — салону, косметическим изменениям и светотехнике

KUL_5036_новый размер

KUL_5036_новый размерKia Rio
Kia Rio
Kia Rio

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Kia Rio стал дороже после обновления
  • Главные салонные изменения сосредоточены на центральной консоли. Функционал аудиосистемы остался на прежнем уровне, но оформление стало строже — явно чувствуется влияние немецкой школы. То же можно сказать и о климат-контроле.
  • Руль — от старшей модели сee’d, на нем появилась кнопка управления трип-компьютером. Но главное в другом: отныне рулевая колонка регулируется по вылету, причем в солидном диапазоне. И посадка сразу стала как-то взрослее!
  • В приборах подправлены лишь штрихи. В частности, температура окружающего воздуха высвечивается на дисплее в центре тахометра постоянно — не требуется нажимать кнопку трип-компьютера, как прежде. Кроме того, в новом Rio есть индикатор экономичной езды Eco, а разъемы USB/AUX подсвечиваются. На машинах в комплектациях Prestige и Premium появился обогрев всей поверхности ветрового стекла (ранее грелась лишь зона покоя дворников) и форсунок стеклоомывателя, а также датчик света.

KUL_5054_новый размер

KUL_5054_новый размерKia Rio New
Kia Rio New
Kia Rio New

Фотогалерея

Обновленный Kia Rio: Рио в огнях
Обновленный Kia Rio: Рио в огнях
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Отзывы о Kia Rio (6)

Kia 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

НАДЕЖНЫЙ!!! Теплый!!! Достаточно динамичный. Неплохое оснащение за свои деньги (на 2013 г. —560 т.р.)(за которое в других авто надо доплачивать). Плоский пол заднего ряда сидений. БАГАЖНИК!!!

Недостатки:

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ!!! Сверчки! Не очень уверенно на скоростях больше 140 (Приора увереннее держала трассу).

Комментарий:

Прочитал комментарии и задумался.. Я походу зажрался.. Если я езжу на авто 4 года, и за это время не разу не был в сервисе по поводу поломки автомобиля!! Я действительно зажрался! Опыт владения 4 предыдущими авто заставил меня выучить всю матчасть, цены на з/ч, адреса сервисов, и быть готовым к ...

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