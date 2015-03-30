Обновленный Kia Rio: Рио в огнях

Снимаем камуфляж с обновленного седана Kia Rio. Производство: Россия. В продаже с 1 апреля 2015 года. Что нового по сравнению с дорестайлинговой моделью? Основные изменения — в светотехнике и в салоне.

RIO NEW_1_новый размер В переднем бампере исчезли бумеранги противотуманок, уступив место броским фарам, и появились дневные ходовые огни. Линзованные фары (опция) смотрятся наряднее и богаче, а светят примерно так же. В профиль новый Rio можно узнать лишь по иным колесным дискам. Точнее, идентифицировать легче как раз старую машину, поскольку прежние колеса с массивными спицами смотрятся необычнее.

В переднем бампере исчезли бумеранги противотуманок, уступив место броским фарам, и появились дневные ходовые огни. Линзованные фары (опция) смотрятся наряднее и богаче, а светят примерно так же. В профиль новый Rio можно узнать лишь по иным колесным дискам. Точнее, идентифицировать легче как раз старую машину, поскольку прежние колеса с массивными спицами смотрятся необычнее.

Я выкатываю за ворота дилерского центра на Rio, передок и корма которого спрятаны от посторонних глаз тряпичным камуфляжем. Люди сворачивают головы — что за диковина? Но стоило мне сдернуть с Rio «маску», как неподдельный интерес сменился безразличием. Оно и понятно: радикально перекраивать Rio дизайнеры не решились. Облик приятен, продажи стабильны — к чему мудрить?