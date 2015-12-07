Оператив ЗР: взбираемся на Эльбрус на обновленном кроссовере Toyota RAV4

Японская марка Toyota обновила четвертое поколение своего кроссовера-бестселлера — RAV4. Автомобиль похорошел внешне и обзавелся кучей полезных систем. В их хитросплетении разбирался наш коллега Максим Гомянин, который спешит поделиться первыми впечатлениями от увиденного.

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Toyota RAV4 получил новые светодиодные фары, фонари, измененный дизайн накладок порогов

Повод: рестайлинг четвертого поколения кроссовера Toyota RAV4.

Место действия: Эльбрус, Россия.

Впечатления: все четыре поколения кроссовера Toyota RAV4 пользовались у нас в стране повышенным вниманием. Скажем, в 2013 году дорестайл занимал в общероссийских продажах Toyota аж 24%. Сегодня автомобиль остается лидером сегмента и одной из наиболее продаваемых моделей в России за счет соотношения цены, качества и силы бренда. В нынешнем году доля RAV4 в классе кроссоверов составила 13,1%, что на 3% больше, чем в 2014-м. И это в кризис!

Настал черед масштабного рестайлинга. Автомобиль получил новые светодиодные фары, фонари, измененный дизайн накладок порогов. Обновленные бамперы увеличили длину автомобиля на 35 мм.

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Обновленные бамперы увеличили длину автомобиля на 35 мм

В салоне обошлись без кардинальных изменений, но убрали электронные часы, руль обтянули высококачественной кожей, поменяли материалы отделки сидений и дверных карт. Отказались от вставок под карбон. Теперь есть выбор из матово-черных и серебристых вставок.

Приборная панель разительно отличается от той, что была раньше. Дизайн стал интереснее, а в центре разместили 4,2-дюймовый цветной дисплей, на который выводится информация с борткомпьютера, режимы работы полного привода и настройки автомобиля. Он идет уже в базовой версии «Классик».

Появился и круговой обзор, складывающийся из картинок с четырех камер, а в пакет безопасности Toyota Safety Sense добавили три новые системы — предупреждения о столкновении, адаптивный круиз-контроль и систему распознавания дорожных знаков. Они присоединились к оповещениям об уходе с полосы движения и автоматическому переключению дальнего света на ближний.

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В салоне обошлись без кардинальных изменений, но убрали электронные часы, руль обтянули высококачественной кожей, поменяли материалы отделки сидений и дверных карт. Отказались от вставок под карбон. Теперь есть выбор из матово-черных и серебристых вставок.

В качестве опции предложат и зимний пакет, включающий обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, руля и сидений.

Силовые агрегаты несколько отличны от тех, что предлагают в Европе. Если в Старом Свете основной упор делают на гибридную модификацию, то у нас гамму моторов оставили без изменений. Тут по-прежнему 2,2-литровый дизель в 150 сил и два бензиновых мотора: 2,0-литровый в 146 л.с. и 2,5-литровый 180-сильный агрегат.

Рулится кроссовер, как и прежде, отлично. На ровной асфальтовой дороге понравилась плавность хода. Кстати, в подвеску внесли небольшие изменения. Увеличили сайлент-блоки заднего подрамника, повысили его жесткость, установили более мягкие пружины и перенастроили амортизаторы. Но на горной грунтовке RAV4 жестковат. Продолжительная езда по камням и кочкам утомляет. Все же ходы подвески легковые.

При переезде крупных камней на машине с бензиновым 2,5-литровым мотором приходится нервничать за часть системы выпуска, которая ничем не прикрыта. Более того, в защите моторного щита для трубы сделано специальное отверстие. То есть, если собираетесь на RAV4 месить грязь, нужно ставить стальной лист, закрывающий все. Иначе трубой можно приложиться о камень, и последствия могут быть печальны.

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В защите моторного щита для трубы сделано специальное отверстие. Если собираетесь на RAV4 месить грязь, нужно ставить стальной лист, закрывающий все.

На высоте примерно 2000 м без проблем проехали внедорожный участок. Правда, в конце в салон проник неприятный запах паленого. Видимо, муфта при езде в гору и пробуксовках в снегу все же дала о себе знать. Но никаких отказов техники не произошло. Спустившись на укатанную грунтовку, поехали дальше. Больше ничего подобного не возникало.

Перспективы: кроссовер сможет и дальше удерживать лидерство в сегменте, а российская сборка позволит сдержать цены и еще больше укрепить позиции. Ведь сейчас машины поставляют из Японии, в то время как основные конкуренты — Volkswagen Tiguan и Mazda CX-5 — собираются в России.

Оценка: изменения сделали знакомый RAV4 интереснее и чуть комфортнее. Да и базовая цена — 1 099 000 рублей не выглядит завышенной.

Подробности: ЗР, 2015, №2