Бизнес-седан дешевле двух миллионов? Бывает и такое

Корейский седан бизнес-класса Kia Optima обновился. Посмотрим, какие козыри приготовила Оптима, чтобы укрепить свои позиции на рынке. Один из них — то, что налог на роскошь владельцу обновленной Оптимы платить не придется.

Повод: первый тест рестайлингового седана бизнес-класса Kia Optima.

Место действия: Москва, Россия.

Впечатления: седан четвертого поколения, наконец, добрался до России. Напомним, премьера модели для корейского рынка состоялась 25 января 2018 года в Сеуле, а европейская прошла на Женевском автосалоне 6 марта 2018 года.

У всех модификаций, кроме GT, решетка радиатора выполнена в виде трехмерной зубчатой структуры. Изменена и форма бампера.

Основные изменения рестайлинговой машины — во внешности и комплектациях. Что касается техники, то тут все осталось как было. На выбор покупателей по-прежнему предлагают три мотора. Базовый 2-литровый агрегат развивает 150 л.с. Атмосферник семейства Theta рабочим объемом 2,4 л выдает 188 л. с. Наиболее мощный в гамме — наддувный 2-литровый мотор T-GDI (245 л.с.). Машину с базовым двигателем можно приобрести как с 6-ступенчатой механикой, так и с 6-ступенчатым автоматом. Остальные двигатели предлагаются только с автоматической трансмиссией.

У самой мощной версии GT в рисунке решетки радиатора множество вертикальных планок.

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Обновленный седан предлагают в семи вариантах комплектации: Classic (1 219 900 руб.), Comfort (1 349 900 руб.), Luxe (от 1 479 900 руб.), Prestige (от 1 539 900 руб.) и новая Premium (1 619 900 руб). Никуда не делись и версии со спортивным уклоном — GT-Line (1 759 900 руб.) и GT (1 929 900 руб.).

Универсал к нам не привезут. Как рассказали представители компании, Kia cee'd с аналогичным кузовом закрывает все потребности рынка, а объем его багажника сопоставим с вместимостью багажника универсала Оптимы.

Теперь к новациям. Во всех версиях отныне светодиодные фары, а ксенон отправлен на пенсию. Также покупателям предложили три новых варианта колесных дисков.

Дизайнеры поработали над обликом машины, в основном над ее передней частью.

В салоне изменений минимум. Отметим новые цвета интерьера — темно-коричневый и комбинация из красной и черной кожи.

В салоне лишь небольшие косметические изменения. В целом он остался таким же, как и до рестайлинга.

У панели приборов новое хромированное оформление, обновили дизайн руля, появилась контурная подсветка интерьера. Ее цвет можно менять через меню борткомпьютера.

У кнопки включения двигателя появилась хромированная окантовка.



Камеру заднего вида теперь можно активировать во время движения нажатием клавиши на центральном туннеле. Получается некое подобие второго салонного зеркала. При обычном движении смысл данной функции не совсем понятен, а вот при парковке она оказывается полезной. Картинка на мониторе четче из-за более высокого разрешения экрана, так что парковаться стало удобнее.

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Наконец, у системы Drive Mode Select появился новый режим Smart: в зависимости от того, как водитель управляет машиной, электроника автоматически выберет подходящий режим работы силового агрегата. То есть если водитель ведет машину агрессивно, система Drive Mode Select перейдет в режим Sport. А если движение размеренное, то в Eco или Comfort.

Оценка: ездовые повадки седана не изменились, но машина стала интереснее внешне, а цены по-прежнему доступны. Так что предложение неплохое. Продажи обновленной Оптимы стартуют у нас первого августа.

Перспективы: в ближайшее время Оптиме не стать лидером сегмента, где безраздельно правит Toyota Camry. Но Kia постепенно подкрадывается к сопернице и через несколько лет вполне может подобраться к ней вплотную.

Подробности: ЗР, 2018, № 09.

Фото: Kia