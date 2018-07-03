Готова ли новая Toyota Camry удержать власть, когда престол оспаривают Ford Mondeo, Kia Optima и Mazda 6?

В классе среднеразмерных седанов никакой демократией и не пахнет. Монархия в чистом виде! Всё как по учебнику: форма государственного устройства, при которой вся власть сосредоточена в одних руках и передается по наследству. Да это же история про Camry! Каждое ее поколение господствовало на нашем рынке — в иные годы все, вместе взятые, конкуренты недотягивали до Camry по объему продаж. Поэтому к машине нового поколения (заводской индекс XV70) внимание особое.

Как насчет сравнения c Kia Optima, которая в пух и прах разбила прежнюю Camry (XV50) в недавнем сравнительном тесте (ЗР, № 12, 2017)? Раз тойотовцы уделили внимание управляемости, сопоставление с эталонной по этой части Маздой 6 напрашивается само собой. Третьим спарринг-партнером стал седан Ford Mondeo — признанный любимец корпоративных парков. Он единственный — с турбомотором. В распоряжении остальных машин — атмосферники объемом 2,4–2,5 литра. Диапазон мощности 181–199 л.с. Борьбу за трон объявляю открытой!

Toyota Camry Пришла в Россию минувшей весной — серийный выпуск на заводе в Шушарах развернули в апреле. Машина построена на новой платформе. Как и прежде, вариант кузова только один — седан. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

2.0 (150 л.с.) — от 1 399 000 руб.

2.5 (181 л.с.) — от 1 623 000 руб.

3.5 (249 л.с.) — от 2 166 000 руб. Ford Mondeo Представитель четвертого поколения вышел на российский рынок в 2015 году. Сборка — в Ленинградской области. Среди машин прошлых поколений у нас предлагались хэтчбеки и универсалы, из этого поколения — только седаны. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

2.5 (149 л.с.) — от 1 385 000 руб.

2.0 (199 л.с.) — от 1 799 000 руб.

2.0 (240 л.с.) — от 2 070 000 руб. Kia Optima Мировая премьера состоялась в 2015 году, однако до нас Optima добралась только через год — зато в локализованном варианте. Впервые предложен турбомотор, а вот версия с кузовом универсал у нас недоступна. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

2.0 (150 л.с.) — от 1 209 900 руб.

2.4 (188 л.с.) — от 1 529 900 руб.

2.0 турбо (245 л.с.) — от 1 879 900 руб. Mazda 6 Нынешнее поколение дебютировало в 2012 году. За это время японцы провели два рестайлинга, но до нас «шестерка» после последнего обновления пока не добралась. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

2.0 (150 л.с.) — от 1 336 000 руб.

2.5 (192 л.с.) — от 1 509 000 руб.

Тронный зал

За что любили Camry прошлого поколения? За ощущение сверхпростора! Сзади столько места, что можно не сильно завидовать представительскому S‑классу — конечно, с поправкой на уровень отделки. Кузов XV70 на 25 мм ниже, чем у XV50, но с простором в Тойоте по-прежнему всё в полном порядке, разве что ступням стало чуть теснее — при условии, что передние сиденья в нижнем положении. Мéста хватает с запасом во всех направлениях. Даже крыша не давит — недаром японцы установили подушки сидений на 30 мм ближе к полу. Особенно хорошо правому седоку: он может сервоприводом отодвинуть от себя переднее кресло, освободив дополнительное пространство, как настоящий VIP-пассажир.

Наконец-то Camry хорошо управляется! Теперь она устроит не только поборников вальяжного движения.

Тойотовское «седло» пришлось впору как рослым испытателям, так и не очень.

Toyota удивительно хороша для пассажиров второго ряда. Просторная, с массой сервисных функций. На уступе туннеля — не только верхние дефлекторы, но и два силовых USB-разъема. Задние пассажиры Camry могут регулировать угол наклона спинок, менять «погоду» и настройки аудиосистемы. Конкуренты такой возможности не предоставляют.



По части сервисных услуг Camry на голову выше соперников. Только она позволяет регулировать (посредством электропривода!) угол наклона спинки, настраивать «погоду» (только Toyota предлагает трехзонный климат-контроль), управлять аудиосистемой — пульт от всего этого хозяйства пристроили в подлокотнике.

На таком фоне обогрев сидений, шторки на окнах и два USB-разъема воспринимаешь как нечто естественное.

В Оптиме таких «роскошеств» не встретишь — есть только обогрев, боковые шторки да гнездо для флешки. Но кое в чем Optima даже утерла нос Camry. Во‑первых, в Kia чуть просторнее в плечах, и наши замеры подтверждают субъективные впечатления. Во‑вторых, профиль сиденья самый удобный в квартете. Наконец, в корейский седан удобнее садиться — двери открываются на больший угол. Так что за второй ряд сидений этим двум машинам поставили одинаково высокие оценки.

На ходу Оптима шумновата — особенно докучает гул от дороги. Управляемость нейтральная и совершенно не располагающая к активному драйву.

Кресла Оптимы с усиленной боковой поддержкой — атрибут версии GT Line.

На галерке «кореянки» похвальный простор — недаром эту машину так любят таксопарки. Садиться в Оптиму удобнее всего — двери распахиваются почти на прямой угол. USB-разъем, 12‑вольтовая розетка и дополнительные дефлекторы — тот разумный минимум, который должен быть в любом седане такого уровня.



Длина колесной базы у Mondeo максимальная в квартете, однако это ни о чем не говорит. Запас пространства для коленей на удивление скромный — будто сидишь в Фокусе, а не в солидном, почти пятиметровом седане. А если сзади ехать втроем, то гóловы крайних седоков касаются стоек — в других машинах такого не было. И набивка сидений слишком плотная, - помягче надо с пассажирами, помягче! Но есть у Mondeo и сильные стороны: в наличии не только розетка на 12 вольт, но еще и высоковольтная. Нет у конкурентов и удобных щелей-выштамповок в дверных кармашках, скроенных будто специально под планшет.

Во втором ряду Мазды тоже не разгуляешься: мéста для ног впритык, медиаразъемов нет, а в дверные карманы входит только пол-литровая бутылка. Зато центральному пассажиру тут уютно — он сидит не на твердом горбу, а на мягком пуфике. C Mondeo — паритет. Но, как говорится, не простором единым!

В лучших традициях «голубого овала» шасси Mondeo тешит надежной, предска­зуемой и азартной управляемостью.

Фордовскую «мебель» можно смело назвать эталонной: удобный профиль, оптимальная набивка, многочисленные регулировки. Даже массажер имеется.

В высоту и ширину мéста достаточно, а вот коленям тесно. Профиль сидений удобен, но набивка жестковата. В распоряжении задних седоков не только кнопки обогрева сидений и верхние дефлекторы, но и 220‑вольтовая розетка — ее может предложить только Ford.



В Мазде шумно. Причем доминанту ­выявить непросто: гул шин, свист встречного ветра слышны одинаково хорошо. На разгоне их затыкает рычание мотора. Плавность хода тоже оставляет желать лучшего. Мелких выбоин обутая в 19‑дюймовые шины Mazda не замечает, но на неровностях калибром поболее трясет изрядно. И если в вашем регионе посредственные дороги, то передвигаться в стиле релакс не получится. Сановным пассажирам такое вряд ли понравится. Так что в этой дисциплине Mazda — аутсайдер.

Плотное шасси Mondeo упруго и беззвучно отрабатывает выбоины, разве что раскачки на волнах могло быть поменьше. Если пассажир привык работать с ноутбуком или планшетом, придется несладко. Подвеска Оптимы не любит неровностей с острыми краями, а в остальном свою работу выполняет на отлично. Но обедню портит неожиданно сильный дорожный шум. На шершавом асфальте в салоне стоит такой гул, что говорить по телефону не повышая голоса не выйдет — Ford заметно тише.

Шасси настроено с упором на активное вождение — по этой части «шестерке» нет равных в квартете. По гладкой дороге Mazda летит стрелой. Но на неровном асфальте она наименее комфортна.

Сиденья Мазды бесхитростны, они без вентиляции, имеющейся у конкурентов. Однако основной повод для нареканий — плохо удерживают тело в поворотах.

Второй ряд «шестерки» не особо гостеприимен — для поездок большой компанией не годится. На уступе туннеля подлокотника — только дефлекторы системы вентиляции.



Ну а Toyota удивила. Благодаря дополнительным матам на полу и в моторном отсеке в ней очень тихо. Разве что после сотни слышен ветер, запутавшийся в зеркалах. И вот что удивительно: Camry и так слыла эталоном плавности хода, а стала еще лучше! Ямы, выбоины, грубые заплатки она проезжает совершенно незаметно для экипажа. Ни стуков, ни тряски. Но высшую оценку поставить мы всё же не смогли — подвела энергоемкость подвески. На провороненном «лежачем полицейском» ее таки пробило. Прокатились тут на Mondeo и Оптиме — ходовая отработала без нареканий. Справедливости ради — «полисмен» был неформатный, а ехали мы слишком быстро.

Крестовый поход

Camry всегда критиковали за консервативный интерьер. Огромный старомодный руль, нелепые электронные часики, несуразно большие кнопки и обилие «пластмассового дерева» отворачивали от седана молодую продвинутую клиентуру. Наконец-то японцы набрались мужества и наступили на горло собственной песне.

Новый интерьер Camry — революция. Атмосфера казенщины и стилистической аскезы отринута. Салон исполнен в авангардном ключе. Развернутая на водителя центральная консоль, прихотливо изогнутые декоративные накладки. Компактный руль регулируется в более широком, чем прежде, диапазоне, причем электроприводами. Прогресс, как говорится, налицо. Жаль, счастливой улыбки на этом лице все-таки нет — огорчает примитивная графика дисплеев (господа из Тойоты, посмотрите на экраны конкурентов! Сразу станет ясно, что к чему). И почему здесь только один USB-порт? Ведь 2018 год на дворе. Наконец, нам не хватает диапазона вертикального перемещения водительского кресла — хочется «приземлиться» еще на сантиметр-другой. Но всё это придирки. Как ни крути, тойотовский интерьер создает море позитива.

Приборы хороши, а вот графика дисплея трип-компьютера разочаровала — без слез не взглянешь!

На площадке для беспроводной зарядки смартфонов 5,5‑дюймовый гаджет помещается с запасом.

Интерьер — новое слово для Тойоты. Первую скрипку в нем играет, конечно же, асимметричная центральная консоль. Вся фурнитура свежая — японцы сказали «прощай» набившим оскомину кнопкам и переключателям родом из 1980‑х. Навигатор знает не все дороги даже в Московской области. А что же будет в отдаленных регионах?

Вентиляция кресел в Camry работает иначе, чем у соперников, - по принципу отвода воздуха от тела седока, а не нагнетания. Но принципиальной разницы мы не почувствовали.

Допотопную педаль сто­яночного тормоза сменила миниатюрная клавиша. Давно пора!



Однозначный лидер по удобству водительского сиденья — Mondeo. Чуть жестковатое, с выверенным профилем и внятной боковой поддержкой. Причем ее степень можно регулировать. Кто из конкурентов предлагает такое? Никто! Функция массажа — тоже эксклюзив. Жаль, на водительском месте тесно. Массивный руль, внушительная центральная консоль и нависающая передняя панель порождают клаустрофобию — в большом седане она явно неуместна. Кроме того у Mondeo самая скверная в квартете обзорность. Водителю не видно даже середины капота, боковые зеркала безбожно искажают действительность, а распашные дворники оставляют солидные неочищенные сектора. В итоге в своем дворе я долго пристраивался на свободное место (надеюсь, соседи не хохотали), пока не додумался воспользоваться ассистентом парковки. Электроника всё сделала сама.

На левом переднем кресле Оптимы негатива не возникает. Вообще. Подрезанный по нижней хорде руль приятно лежит в руках, логика и интерфейс головного устройства мультимедиасистемы прозрачны, а сиденье с увеличенной боковой поддержкой (у нас ведь версия GT Line) крепко держит тело. И я прекрасно понимаю корейцев, которые, обновляя Оптиму, ограничились лишь штришками. В Россию посвежевшая машина приедет осенью.

Дизайн интерьера вызывает ассоциации с предыдущей «пятеркой» BMW. Не самый плохой пример для подражания! Исполнение GT Line отличает удобнейший руль, подрезанный по нижней хорде. На функцию предупреждения о дорожных камерах лучше не полагаться — система не знает о большинстве из них.

Оптитронные приборы не бликуют даже на ярком солнце.

Optima единственная в квартете располагает камерами кругового обзора.

Рядом с селектором автомата кнопок едва ли не больше, чем на центральной консоли.



Вот-вот появится у нас и рестайлинговая «шестерка», а ее салон обновился куда серьезнее. На то были все резоны. Поймите меня правильно: нынешняя машина хороша добротной сборкой и приятным дизайном, но в мелочах возраст всё же чувствуется. Экран мультимедиасистемы слишком компактен, сиденья неказисты и не предлагают вентиляцию. Все эти промахи на обновленной «шестерке» будут исправлены. А еще маздовцы «отредактировали» шасси, сделав его более комфортным. Даже не знаю, радоваться ли. Не потерялась ли по ходу переделок восхитительная управляемость? Не хотелось бы, ведь «шестерка» образца 2017 года для человека с бензином в крови — настоящая отдушина. Железобетонная стабильность на прямой, чуткий руль, удивительная устойчивость и покладистость в поворотах — восторг для фаната активной езды. И динамика хороша: что с места, что с ходу Mazda уверенно отрывается от Тойоты и Kia. Особенно заметна пылкость в спортивном режиме автомата — огонь!

Салон выглядит откровенно старомодным. И тесно — чувствуешь себя как в кокпите спортивного автомобиля.

Приборы гибридные: шкалы обычные, стрелки виртуальные.

Тонкими настройками сидений приходится управлять через экран мультимедиасистемы.



Управляемость Mondeo тоже бойцовская, по связкам виражей он порхает легко и ненапряжно. Руль наливается тугим усилием, реакции точны и понятны. А как здорово подыгрывает задняя подвеска! По извилистой дороге вести Ford очень интересно. И всё же за управляемость Mondeo мы поставили оценку ниже, чем Мазде, - слишком заметна раскачка на пологой волне, в колеях ощущается нервозность.

У «голубого овала» самый мощный и моментный мотор в квартете, однако особого преимущества это не дает: «шестерка» не менее динамична. При этом Mondeo самый прожорливый в тесте: на сто «верст» требует в среднем 12 литров бензина, в то время как соперники выпивают на литр-полтора меньше.

Водительский инструментарий Мазды хорош: информация подается в предельно наглядном виде.

Управление мультимедийкой возложено на шайбу — на манер систем iDrive и MMI. Но, в отличие от немецких устройств, логика меню Мазды не столь четкая.

Интерьер выполнен в духе техноминимализма. Качество сборки — комар носа не подточит. Экран невелик и не особо контрастен.

При желании функцию «старт-стоп» можно отключить.

Спортивный режим здесь не профанация — поведение машины меняется кардинально!



На фоне оппонентов управляемость Оптимы пресно-среднестатистическая. Нет, машина не «тупит», но и не заряжает, как Mazda или Ford. Просто едет без огонька и азарта. Для неторопливой езды мотора хватает, но стоит поддать на все деньги, как вылезают запаздывания автомата — после апекса ускорения ждешь целую вечность. Ничего не изменит даже выбор спортивного режима в системе Drive Mode. Автомат станет расторопнее лишь на йоту, а руль слега потяжелеет в «нуле» — и только. От машины с шильдиком GT Line ждешь большего.

Toyota? Она порвала все шаблоны! Многочисленные Camry разных лет, на которых мне доводилось поездить, были абсолютными «овощами»: пустой руль, дряблые подвески… Теперь всё иначе: кренов заметно поубавилось, при разъезде со встречными грузовиками исчезла раскачка, а недостаточную поворачиваемость почти удалось победить — в виражи Camry больше не приходится затаскивать за шиворот. Руль обрел добротную реактивную связь. Раньше ее не то чтобы недоставало, а не было вовсе! Теперь отклики точные и быстрые. Мотор 2.5 прежний, но модернизированный автомат работает более споро, гладко, как-то «бесшовно». Тойоту стало интересно водить!



В Mondeo мы загрузили 452 литра поклажи. Много. Но форма «трюма» неоптимальна — он длинный и узкий.

Объем багажника «шестерки» наименьший в квартете — 380 литров, по нашим замерам.

В Оптиму входит на 10 литров больше, чем в Mondeo (462 л). Это наиболее вместительный багажник в квартете.

В варианте с электрорегулировками задних сидений объем багажника Camry составляет 392 литра. Увеличить его нельзя — спинки не складываются.



***

Юрий Тимкин: «Toyota Camry уверенно выиграла сражение, осталось победить в битве за кошельки».

Итоги теста огорчат поклонников Мазды. Развернуться на полную катушку красавице не дает слабая шумоизоляция, скромная плавность хода, тесные салон и багажник. Но если вы жаждете первоклассной управляемости, ничего лучше «шестерки» в этом сегменте не сыскать.

Невелики шансы на престолонаследие и у Форда. Mondeo подводит простецкий интерьер, скверная обзорность и тесноватый задний ряд. А для целевой аудитории это важнее зажигательной управляемости и удобного водительского кресла.

Второе место за Kia. В активе Оптимы воздушный и эргономичный салон, достойная плавность хода и наиболее доступная цена. Да и стоимость владения невелика: наш соответствующий сводный показатель КАР-ИНДЕКС составляет 14,01 руб/км — самый привлекательный в квартете. Чтобы поднять машину на ступень выше, корейцам хорошо бы поработать над шумоизоляцией и добавить управля­емости огонька.

А что наша коронованная особа? Ваше величество, царствованию династии ничто не угрожает. К традиционным козырям — бесподобной плавности хода, простору и тишине в салоне — добавились интересный дизайн, прогрессивное оснащение, которого не предлагают конкуренты, и клас­сная управляемость. Передача престола наследнице прошла успешно. Да здравствует Camry, да здравствует королева!

Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, а также потери при перепродаже машины.

TOYOTA CAMRY KIA OPTIMA MAZDA 6 FORD MONDEO 16,55 14,01 14,04 16,38

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

FORD MONDEO KIA OPTIMA MAZDA 6 TOYOTA CAMRY Снаряженная / полная масса 1475 / 2210 кг 1575 / 2050 кг 1410 / 2000 кг 1625 / 2030 кг Время разгона 0–100 км/ч 8,7 c 9,1 с 7,8 с 9,9 с Максимальная скорость 218 км/ч 210 км/ч 223 км/ч 210 км/ч Радиус разворота 5,7 м 5,45 м 5,6 м 5,8 м Топливо / запас топлива АИ-95 / 62,5 л АИ-92, АИ-95 / 70 л АИ-95 / 62 л АИ-92, АИ-95 / 60 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 11,6 / 6,0 / 8,0 л / 100 км 12,0 / 6,2 / 8,3 л / 100 км 8,5 / 5,1 / 6,4 л / 100 км 11,5 / 6,4 / 8,3 л / 100 км Выбросы CO₂ 187 г/км 194 г/км 149 г/км 187 г/км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1999 см³ 2359 см³ 2488 см³ 2494 см³ Степень сжатия 10,0 11,3 13,0 10,4 Мощность 146 кВт/199 л.с. при 5300 об/мин 138 кВт/188 л.с.при 6000 об/мин 141 кВт/192 л.с. при 5700 об/мин 133 кВт/181 л.с. при 6000 об/мин Крутящий момент 345 Н·м при 2700–3500 об/мин 241 Н·м при 4000 об/мин 256 Н·м при 3250 об/мин 231 Н·м при 4100 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний передний Коробка передач А6 А6 А6 А6 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з.х. 4,58 / 2,96 / 1,91 / 1,45 / 1,00 / 0,75 / 2,94 4,21 / 2,64 / 1,80 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,39 3,55 / 2,02 / 1,45 / 1,00 / 0,71 / 0,60 / 3,89 3,30 / 1,90 / 1,42 / 1,00 / 0,71 / 0,61 / 4,15 Главная передача 3,21 2,89 4,06 3,82 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые / дисковые Шины 235/50 R17 235/45 R18 225/45 R19 235/45 R18

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) FORD MONDEO 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 154 KIA OPTIMA 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 187 MAZDA 6 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 71 TOYOTA CAMRY 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 109

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель FORD MONDEO KIA OPTIMA MAZDA 6 TOYOTA CAMRY Рабочее место водителя Водительское кресло Форда вызывает восторг выверенным профилем, обилием регулировок и наличием функции массажа. Самый неудобный «стул» — у Мазды. У всех четырех машин органы управления — без откровенных проколов. Наихудшая обзорность — у Mondeo, лидеры по этой части — Camry и Optima. Сиденье 10 9 8 9 Органы управления 8 8 8 8 Обзор 7 9 8 9 Салон Теснее всего в Форде, как в первом, так и во втором ряду. Галерка Мазды тоже не отличается простором. Наиболее гостеприимны задние сиденья Тойоты и Kia. Самые скромные багажники — у «японцев». Причем Camry мы снизили оценку не только за объем, но и за нескладываемую (у машины в тестовой комплектации) спинку второго ряда. Передняя часть 8 8 8 8 Задняя часть 8 9 8 9 Багажник 9 9 8 8 Ходовые качества Лидерство в разгонной динамике за Маздой и Фордом — при параллельном старте они оставляют оппонентов позади. За управля­емость «шестерка» получила десять баллов, активные водители от ее шасси будут в восторге. Ford и Toyota рулятся чуть хуже, а Optima в принципе не любит напористого вождения. Динамика 9 8 9 8 Тормоза 8 8 8 8 Управляемость 9 8 10 9 Комфорт Лучше всего шумоизоляция выполнена в Mondeo и Camry. В Мазде особенно сильно гудит двигатель, в Оптиме доминирует шум от дороги. По плавности хода «шестерка» в отстающих, остальная тройка не боится разбитых дорог. Camry получила дополнительный балл за трехзонный климат-контроль — конкуренты его не предлагают даже за доплату. Шум 9 8 7 9 Плавность хода 9 9 8 9 Климат 8 8 8 9 Приспособленность к России В тестовом квартете нет ни одной пузотерки — с их клиренсом по нашей стране можно ездить без проблем. Kia и Toyota набрали дополнительные баллы за обширную дилерскую сеть, а также за приспособленность моторов к бензину АИ‑92. Camry мы пенализировали за наимень­ший межсервисный пробег, а Mondeo и «шестерку» — за отсутствие полноразмерной запаски. Геометрическая проходимость 8 8 8 8 Сервис 9 9 8 8 Эксплуатация 7 9 7 8 Общая оценка 8,4 8,47 8,06 8,53

Какие еще седаны среднего класса с передним приводом и автоматом можно купить за 1 800 000 рублей?

1625 000 руб. Hyundai Sonata, Business, 2.4 (188 л.с.), А6

Вентиляция передних сидений, электропривод сиденья пассажира, поворотные фары, система помощи при троганье на подъеме, полноразмерная запаска на литом диске, цветная панель приборов Supervision, 17‑дюймовые легкосплавные диски. 1739 000 руб. Geely Emgrand GT, Flagship, 1.8 (163 л.с.), А6

Аудиосистема с восемью динамиками, проекционный дисплей, панорамная крыша с электроприводом, электропривод рулевой колонки, проекционная подсветка с логотипом Geely, электрорегулировка кресел по восьми параметрам, 18‑дюймовые колеса. 1769 900 руб. Volkswagen Passat, Comfortline, 1.4 (150 л.с.), Р7

Обогрев руля, лобового стекла и форсунок омывателя, трехзонный климат-контроль с антиаллергенным фильтром, восьмидюймовый сенсорный экран, система «старт-стоп» с функцией рекуперативного торможения, сиденье водителя ergoComfort с регулировкой угла наклона и длины подушки. 1797 000 руб. Skoda Superb, Ambition, 1.8 (180 л.с.), Р7

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