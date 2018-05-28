Kia Stinger и Skoda Superb: больше 500 сил на двоих и полный привод

Свершилось! Корейцы, наконец-то, взялись за сегмент драйверских автомобилей. Лифтбек, спортбек — кому как больше нравится. Заднеприводный 200‑сильный Stinger стоит меньше двух миллионов. Но предоставленный нам Stinger с 250‑сильным турбомотором, полным приводом и в исполнении GT Line тянет на два восемьсот. Не многовато ли? Чуть добавишь — и можно брать «немца»!
Мы закинули было удочки в стан именитых европейских производителей и получили ошарашивающий ответ: мол, машины на сравнение со Стингером дать не готовы. Небожители BMW и Audi боятся простолюдина? А вот рабоче-крестьянская Skoda не побоялась! Так что в пару к Стингеру мы взяли полноприводный Superb SportLine с 280‑сильным мотором и массой дополнительного оснащения. Держитесь за стул: 3 200 000 рублей.
С ходу ясно одно: в нашем тесте победит красный автомобиль. И это будет полноприводный лифтбек. А дальше придется разбираться…
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Kia Stinger
Дебют в 2017 году. На рынок России вышел в начале 2018 года. Привод — задний или полный. У нас представлены только бензиновые версии. Коробка — 8-ступенчатый автомат.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
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Skoda Superb
Superb третьего поколениябыл представлен в 2015 году, в конце того же года дебютировал на российском рынке. Помимо лифтбека предлагается универсал. Привод — передний или полный.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
Пиджак с отливом
Заднеприводная сущность Стингера улавливается даже в его профиле. Максимально уехавшая к «морде» передняя ось, длиннющий стол капота и наезжающий на задние колеса салон. Смотрите все, я создан на заднеприводной платформе! Стремительного силуэта Питеру Шрайеру показалось мало, и Stinger от души присыпали аксессуарами-агрессорами, дающими понять, для чего и кому нужна эта машина.
Белая подсветка и красные стрелки на матовой основе — стандартное для Kia решение. Размеченный до 300 км/ч спидометр недвусмысленно намекает на возможности автомобиля.
Функционал развлекательной системы неплох. Но логика меню и — особенно! — качество изображения слабоваты для автомобиля за два с лишним миллиона.
Рабочее место Стингера иначе как кокпитом не назовешь. Адепты спортивной посадки ликуют. Стиль отсылает к штутгартским традициям, но материалы на премиум не тянут.
Для передних сидений предусмотрен не только обогрев (три уровня), но и вентиляция. Поворотной шайбой вверху можно выбрать один из нескольких режимов движения.
Под центральной консолью нашлось место для индукционной зарядки смартфона — под сдвижной шторкой.
Superb такой легкомысленности позволить себе не может. Кузов того же типа у Шкоды выглядит совсем иначе — солидно и основательно. Без «жабр» и здоровенного капота. Superb — это большой Passat с пятой дверью.
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Инструментарий Шкоды бесхитростный, но очень удобный. К радиальной разметке основных приборов привыкаешь мгновенно. Виртуальная «ваговская» панель до Суперба пока не добралась.
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На тестовый Superb установлены системы автоматической парковки и помощи выезда из паркинга (опции) — мы проверили, работают четко.
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Интерьер Суперба — торжество параллельных и перпендикулярных линий. Эргономика отменная. Как и качество материалов, которое куда выше, чем у «корейца».
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Салон Шкоды не лишен простых, но очень удобных решений. Среди них, например, «мусорка» в кармане водительской двери.
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Качество изображения и логика меню топовой мультимедиасистемы Columbus выше всяких похвал.
Stinger — антипод. Водительское сиденье мало того что спрофилировано лучше, так еще и опускается невероятно низко. После Суперба — словно на асфальте сидишь! Три круглых дефлектора по центру и возвышающийся над центральной консолью дисплей — реверанс в сторону машин родом из Штутгарта. Конечно, материалы поскромнее и дисплей попроще — так ведь и цена не мерседесовская.
Корейцы так увлеклись эргономикой водительского места, что напрочь забыли про задних пассажиров: по сравнению с Супербом намного теснее, а низкий дверной проем заставляет почтительно кланяться при посадке. И багажник у Стингера существенно меньше — а для замера грузового отсека Суперба нам едва хватило тарированных кубиков.
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По наши замерам, багажник Стингера недотянул и до 350 литров. Красота требует жертв.
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Багажник Суперба огромен: почти полтысячи литров, по нашим замерам. Нам едва хватило тарированных кубиков.
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Под полом — докатка и набор инструментов. Под запаской пристроилась аккумуляторная батарея.
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В подполье — докатка с дорожным инструментом.
Изысканные манеры
Ну что, всплакнем по временам, когда у больших машин были большие моторы? У Шкоды — четыре цилиндра, без вариантов. У Стингера есть шестицилиндровая версия GT, но это не наш случай: 250 сил выдает 2-литровая «турбочетверка».
Смахнули слезу? А теперь послушайте эту музыку! Звучит Stinger бесподобно! Четырехцилиндровость никак не сказывается на вибрациях от сил инерции второго порядка: они растворяются в демпферах гидротрансформатора 8-ступенчатого автомата. Однако он предательски крадет не только вибрации, но и динамику. Или терпеть, или вручную переключать передачи лепестками на руле, или переходить в агрессивный режим «cпорт».
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Четырехцилиндровый двигатель Kia оставляет много свободного места. Мощные растяжки добавляют жесткости передней части.
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Подкапотное пространство Шкоды ничем не выдает ее «заряженность» — будто перед нами обычная Octavia с мотором 1.4.
Если у Стингера 250 сил — лишь промежуточный вариант, то для Суперба 280 «лошадок» — потолок. Но, по ощущениям, мотор TSI выдает больше. Каждый удар по педали отзывается мощным пинком в спинку опционного сиденья-«ковша». Под еле слышный рык Superb уверенно отрывается от корейского преследователя. Преселективный робот DSG по-прежнему самый быстрый стрелок в округе! Даже когда в его распоряжении на два «патрона» меньше.
Жаль, что над всем этим царит тевтонская строгость, переходящая в чопорность: без взрывного саундтрека ломовая динамика не вызывает ярких эмоций. С управляемостью та же история. Модульная платформа MQB, да еще и с полным приводом 4Motion, априори гарантирует отличную управляемость. Момент умело перераспределяется между осями электромагнитной муфтой Халдекс, снабжая Superb образцово‑показательной нейтральной поворачиваемостью. Если скольжение и наступает, то непременно всеми четырьмя колесами, позволяя не отпускать педаль газа.
|
На извилистой дороге Stinger заставляет улыбаться в каждом повороте. Заднеприводные гены проявляются и в версии со всеми ведущими.
|
Заставить Шкоду идти боком непросто — электроника начеку всегда. В виражах Superb очень быстр, надежен, стабилен… и неэмоционален.
«Рельсовая» устойчивость вселяет невероятное чувство надежности и защищенности даже на лютом миксте. Но не дарит улыбки.
А Stinger — дарит! Он лишь немногим быстрее Шкоды проходит извилистый участок, но это не езда — феерия! Несмотря на все ведущие Stinger однозначно воспринимается заднеприводным. Гидравлическая муфта передает момент на передние колеса ровно в том объеме, чтобы угол заноса не перерос в критический. Кристальная обратная связь позволит и успешно идти по траектории, и хулигански мести хвостом. Даже на миксте он одинаково чутко реагирует на дроссель и повороты руля. Этот «пролетарий» выказывает в поворотах вполне аристократические манеры!
Передние сиденья Kia просты на вид, но профиль их удачен. Длина подушки регулируется, боковая поддержка надежна в быстрых поворотах.
Пассажирам отведено не слишком много места: мол, знай, кто здесь главный! Впрочем, посадка неплоха.
Помимо обогрева в распоряжении задних пассажиров — персональные дефлекторы и возможность менять температуру воздуха.
Но за всё нужно платить. За вкусную управляемость расплачиваешься комфортом. Стыки и мелкие ямы — твои. Поперечные асфальтовые волны Stinger тоже не хочет фильтровать и досконально повторяет профиль дороги.
Superb не шибко лучше — мелкие неровности тоже не любит да и ямы покрупнее периодически пропускает «на удар». Отчасти вину можно свалить на низкопрофильные шины, но иных для машин в исполнении SportLine не предусмотрено.
Впрочем, шины у наших героев одинаковые — фрикционки Nokian Hakkapeliitta R2, так что «шинный» фактор никак не повлиял на экспертные оценки не только управляемости и плавности хода, но и шумоизоляции — она отменная у обеих машин. Ни аэродинамический свист, ни дорожные шумы не раздражают на законных скоростях. Двигатель Стингера ведет свое соло громче, но такому солисту любой слушатель рад.
|
В исполнении SportLine в Шкоде установлены «ковши» с интегрированными подголовниками. Обивка из алькантары — это плюс. Валики боковой поддержки расставлены широко - это минус.
|
Простор в заднем ряду королевский не только на фоне Стингера, но и по сравнению с большинством седанов.
|
В распоряжении пассажиров есть свой блок «климата», обогрев сидений и розетка на 230 вольт.
Коварные оценки
Клетчатый флаг — и Superb с большим трудом вырывает победу, во многом благодаря более просторному заднему ряду и необъятному багажнику. Это покладистый лифтбек с ломовым двигателем, великолепным шасси и проработанным салоном. Хороший друг семьи. Чертовски быстр.
Но не орел. Да и ценник заставит подумать — а стоит ли быстрый, но все же семейный автомобиль трех миллионов?
Stinger — эмоция на колесах. По части практичности ему до Шкоды — как пешком от Сеула до Праги. Stinger — для тех, кто пока еще не обременен семейными посиделками на дачах и превыше всего ценит кайф от езды на машине с характером.
И пусть Kia сегодня чуть-чуть позади, главное для людей с бензином в крови заключается совсем в другом: это броский спортлифтбек с выдающимся шасси, который уверенно едет на все деньги.
Тут грешным делом задумаешься — а стоит ли идти в салон кого-то из «большой немецкой тройки»? Если для вас «имидж не всё», то мой ответ — нет.
Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, расходы на полис ОСАГО, топливо и плановое ТО, а также потери при продаже.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
KIA STINGER
|
SKODA SUPERB
|
Снаряженная / полная масса
|
1898 / 2250 кг
|
1540 / 2220 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
6,0 с
|
5,8 с
|
Максимальная скорость
|
240 км/ч
|
250 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95 / 60 л
|
АИ-95 / 66 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
12,7 / 7,2 / 9,2 л / 100 км
|
8,9 / 6,1 / 7,1 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, продольно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1998 см³
|
1984 см³
|
Мощность
|
182 кВт / 247 л.с. при 6200 об/мин
|
206 кВт / 280 л.с. при 5600–6500 об/мин
|
Крутящий момент
|
353 Н·м при
|
350 Н·м при
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
А8
|
Р6
|
Передаточные числа:
|
3,96 / 2,47 / 1,61 / 1,18 / 1,00 / 0,83 / 0,65 / 0,56 / 2,27
|
2,93 / 1,83 / 1,30 / 1,03 / 0,97 / 0,82 / — / — / 3,35
|
Главная передача
|
3,73
|
4,77 / 3,45
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди и сзади
|
дисковые, вентилируемые
|
дисковые, вентилируемые
|
Шины
|
225/40 R19 спер.
255/35 R19 сзади
|
235/45 R18
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры (СТОА)
|
KIA STINGER
|
15 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
178
|
SKODA SUPERB
|
15 000 км или 12 месяцев
|
2 года без ограничения пробега
|
122
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
KIA STINGER
|
SKODA SUPERB
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье Шкоды отлично спрофилировано. Солидные диапазоны перемещений, приятная плотная набивка. Кресло Стингера еще лучше: боковая поддержка плотнее, а подушка регулируется по длине. К тому же шире диапазон регулировки по высоте, что обеспечивает по-настоящему спортивную посадку. В обеих машинах руль приятен для хвата и обтянут «цепкой» кожей. По естественному обзору вперед они тоже схожи. Водителю Стингера виден рельефный капот. Наружные зеркалá чуть больше, чем у Шкоды, но обзор через салонное зеркало хуже. В Стингере есть возможность кругового обзора, Superb располагает ассистентом выезда с парковки и автоматическим парковщиком, и обе системы работают уверенно.
|
Сиденье
|
9
|
8
|
Органы управления
|
9
|
9
|
Обзор
|
8
|
8
|
Салон
|
Skoda предлагает чуть больше пространства в передней части салона — как в высоту, так и в ширину. И организовано пространство грамотнее именно в Супербе. Развлекательные центры обеих машин близки по функционалу, но у шкодовского более логичное меню и отличное качество изображения. У Шкоды подавляющее преимущество в комфортности заднего ряда: большой запас пространства для ног, много воздуха. Нельзя сказать, что в Kia возникает приступ клаустрофобии, но в сравнении со Шкодой тут гораздо теснее. Багажники разнятся еще больше. Если объем «трюма» Стингера неплох, то у Суперба он просто огромный — почти полтысячи литров, по нашим замерам.
|
Передняя часть
|
8
|
9
|
Задняя часть
|
8
|
9
|
Багажник
|
8
|
10
|
Ходовые качества
|
Несмотря на то что «паспортная» динамика разгона у двух автомобилей почти одинаковая, на практике Superb уверенно уезжает от Стингера. Дело в классическом автомате Kia, который не в силах соревноваться в скорости переключений с DSG Шкоды. А вот на извилистой дороге Stinger отыгрывается. Точнейшие реакции на руль, огромный запас устойчивости. При желании можно идти в управляемом и легко контролируемом заносе. В Kia получаешь истинное удовольствие от управления. Superb очень уверенно и надежно «стоит» на дуге и почти не отстает от Kia в быстрых поворотах, но эмоции от управления совсем иные. Что касается эффективности тормозных систем, тут паритет.
|
Динамика
|
8
|
9
|
Тормоза
|
9
|
9
|
Управляемость
|
10
|
9
|
Комфорт
|
Skoda огорчила довольно жесткой подвеской. И на мелочовке, и на крупных ямах лучше сбросить скорость. Но и Stinger не отличается мягкостью. А поперечную волну он сканирует еще активнее. По степени изоляции дорожных шумов автомобили близки. Активнее всего в салон проникает шум от дороги, но он не досаждает. Как и аэродинамические шумы. У Стингера больше слышно двигатель, но его потрясающий тембр совершенно не напрягает, скорее наоборот. У Шкоды — трехзонный климат-контроль, но его эффективность оставляет желать лучшего. Лобовое стекло иногда запотевало в нижней части, а воздух был недостаточно охлажденным, и пришлось снизить Супербу оценку. В Kia задние пассажиры могут менять температуру, есть обогрев руля.
|
Шум
|
8
|
8
|
Плавность хода
|
8
|
8
|
Климат
|
9
|
8
|
Приспособленность к России
|
Подобные автомобили не обещают большого клиренса. Дорожный просвет не грандиозный, но достаточный для класса. У обеих машин в багажнике есть докатка. В грязную погоду кузов Kia пачкается чуть быстрее, чем у Шкоды, а у нее грязь быстрее оседает на лобовом стекле. Очень широкие пороги этих лифтбеков быстро закидывает грязью, и выйти из машины не запачкав брюки довольно сложно. Kia традиционно предлагает расширенную гарантию: пять лет. Количество официальных дилеров Kia чуть больше, но и у Шкоды их более чем достаточно.
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
8
|
Сервис
|
9
|
8
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,47
|
8,60
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