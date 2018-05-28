Kia Stinger и Skoda Superb: больше 500 сил на двоих и полный привод

Полноприводные Kia Stinger и Skoda Superb подсказывают, как можно потратить три миллиона рублей.

Kia Stinger
Kia Stinger

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Skoda Superb
Skoda Superb

Skoda > Superb

Материалы по теме
Kia Stinger — тест-драйв «За рулем»

Свершилось! Корейцы, наконец-то, взялись за сегмент драйверских автомобилей. Лифтбек, спортбек — кому как больше нравится. Заднеприводный 200‑сильный Stinger стоит меньше двух миллионов. Но предоставленный нам Stinger с 250‑сильным турбомотором, полным приводом и в исполнении GT Line тянет на два восемьсот. Не многовато ли? Чуть добавишь — и можно брать «немца»!

Мы закинули было удочки в стан именитых европейских производителей и получили ошарашивающий ответ: мол, машины на сравнение со Стингером дать не готовы. Небожители BMW и Audi боятся простолюдина? А вот рабоче-крестьянская Skoda не побоялась! Так что в пару к Стингеру мы взяли полноприводный Superb SportLine с 280‑сильным мотором и массой дополнительного оснащения. Держитесь за стул: 3 200 000 рублей.

С ходу ясно одно: в нашем тесте победит красный автомобиль. И это будет полноприводный лифтбек. А дальше придется разбираться…

Kia Stinger

Дебют в 2017 году. На рынок России вышел в начале 2018 года. Привод — задний или полный. У нас представлены только бензиновые версии. Коробка — 8-ступенчатый автомат.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
2.0 (197 л.с.) — от 1 899 900 руб.
2.0 (247 л.с.) — от 1 999 900  руб.
3.0 (370 л.с.) — от 3 229 900  руб.

Skoda Superb

Superb третьего поколениябыл представлен в 2015 году, в конце того же года дебютировал на российском рынке. Помимо лифтбека предлагается универсал. Привод — передний или полный.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
1.4 (125 л.с.) — от 1 312 000  руб.
1.4 (150 л.с.) — от 1 552 000  руб.
1.8 (180 л.с.) — от 1 713 000  руб.
2.0 (220 л.с.) — от 1 967 000  руб.
2.0 (280 л.с.) — от 2 291 000  руб.

Пиджак с отливом

Заднеприводная сущность Стингера улавливается даже в его профиле. Максимально уехавшая к «морде» передняя ось, длиннющий стол капота и наезжающий на задние колеса салон. Смотрите все, я создан на заднеприводной платформе! Стремительного силуэта Питеру Шрайеру показалось мало, и Stinger от души присыпали аксессуарами-агрессорами, дающими понять, для чего и кому нужна эта машина.

Белая подсветка и красные стрелки на матовой основе — стандартное для Kia решение. Размеченный до 300 км/ч спидометр недвусмысленно намекает на возможности автомобиля.
Белая подсветка и красные стрелки на матовой основе — стандартное для Kia решение. Размеченный до 300 км/ч спидометр недвусмысленно намекает на возможности автомобиля.

Функционал развлекательной системы неплох. Но логика меню и — особенно! — качество изображения слабоваты для автомобиля за два с лишним миллиона.
Функционал развлекательной системы неплох. Но логика меню и — особенно! — качество изображения слабоваты для автомобиля за два с лишним миллиона.

Рабочее место Стингера иначе как кокпитом не назовешь. Адепты спортивной посадки ликуют. Стиль отсылает к штутгартским традициям, но материалы на премиум не тянут.
Рабочее место Стингера иначе как кокпитом не назовешь. Адепты спортивной посадки ликуют. Стиль отсылает к штутгартским традициям, но материалы на премиум не тянут.

Для передних сидений предусмотрен не только обогрев (три уровня), но и вентиляция. Поворотной шайбой вверху можно выбрать один из нескольких режимов движения.
Для передних сидений предусмотрен не только обогрев (три уровня), но и вентиляция. Поворотной шайбой вверху можно выбрать один из нескольких режимов движения.

Под центральной консолью нашлось место для индукционной зарядки смартфона — под сдвижной шторкой.
Под центральной консолью нашлось место для индукционной зарядки смартфона — под сдвижной шторкой.

Superb такой легкомысленности позволить себе не может. Кузов того же типа у Шкоды выглядит совсем иначе — солидно и основательно. Без «жабр» и здоровенного капота. Superb — это большой Passat с пятой дверью.

И внутри Skoda — это консерватизм и отличные материалы, рассчитанные на долгие годы «в тренде». Словно жилетка Вассермана со стремящимся к бесконечности количеством карманов и отделений. И я совсем не чувствую, что нахожусь в 280‑сильном полноприводном лифтбеке с ярлыком Sport, - обыденная посадка и столь же обыденная атмосфера.

Инструментарий Шкоды бесхитростный, но очень удобный. К радиальной разметке основных приборов привыкаешь мгновенно. Виртуальная «ваговская» панель до Суперба пока не добралась.
Инструментарий Шкоды бесхитростный, но очень удобный. К радиальной разметке основных приборов привыкаешь мгновенно. Виртуальная «ваговская» панель до Суперба пока не добралась.

На тестовый Superb установлены системы автоматической парковки и помощи выезда из паркинга (опции) — мы проверили, работают четко.
На тестовый Superb установлены системы автоматической парковки и помощи выезда из паркинга (опции) — мы проверили, работают четко.

Интерьер Суперба — торжество параллельных и перпендикулярных линий. Эргономика отменная. Как и качество материалов, которое куда выше, чем у «корейца».
Интерьер Суперба — торжество параллельных и перпендикулярных линий. Эргономика отменная. Как и качество материалов, которое куда выше, чем у «корейца».

Салон Шкоды не лишен простых, но очень удобных решений. Среди них, например, «мусорка» в кармане водительской двери.
Салон Шкоды не лишен простых, но очень удобных решений. Среди них, например, «мусорка» в кармане водительской двери.

Качество изображения и логика меню топовой мультимедиасистемы Columbus выше всяких похвал.
Качество изображения и логика меню топовой мультимедиасистемы Columbus выше всяких похвал.

Stinger — антипод. Водительское сиденье мало того что спрофилировано лучше, так еще и опускается невероятно низко. После Суперба — словно на асфальте сидишь! Три круглых дефлектора по центру и возвыша­ющийся над центральной консолью дисплей — реверанс в сторону машин родом из Штутгарта. Конечно, материалы поскромнее и дисплей попроще — так ведь и цена не мерседесовская.

Корейцы так увлеклись эргономикой водительского места, что напрочь забыли про задних пассажиров: по сравнению с Супербом намного теснее, а низкий дверной проем заставляет почтительно кланяться при посадке. И багажник у Стингера существенно меньше — а для замера грузового отсека Суперба нам едва хватило тарированных кубиков.

По наши замерам, багажник Стингера недотянул и до 350 литров. Красота требует жертв.
По наши замерам, багажник Стингера недотянул и до 350 литров. Красота требует жертв.

Багажник Суперба огромен: почти полтысячи литров, по нашим замерам. Нам едва хватило тарированных кубиков.
Багажник Суперба огромен: почти полтысячи литров, по нашим замерам. Нам едва хватило тарированных кубиков.

Под полом — докатка и набор инструментов. Под запаской пристроилась аккумуляторная батарея.
Под полом — докатка и набор инструментов. Под запаской пристроилась аккумуляторная батарея.

В подполье — докатка с дорожным инструментом.
В подполье — докатка с дорожным инструментом.

Изысканные манеры

Ну что, всплакнем по временам, когда у больших машин были большие моторы? У Шкоды — четыре цилиндра, без вариантов. У Стингера есть шестицилиндровая версия GT, но это не наш случай: 250 сил выдает 2-литровая «турбочетверка».

Смахнули слезу? А теперь послушайте эту музыку! Звучит Stinger бесподобно! Четырехцилиндровость никак не сказывается на вибрациях от сил инерции второго порядка: они растворяются в демпферах гидротрансформатора 8-ступенчатого автомата. Однако он предательски крадет не только вибрации, но и динамику. Или терпеть, или вручную переключать передачи лепестками на руле, или переходить в агрессивный режим «cпорт».

Четырехцилиндровый двигатель Kia оставляет много свободного места. Мощные растяжки добавляют жесткости передней части.
Четырехцилиндровый двигатель Kia оставляет много свободного места. Мощные растяжки добавляют жесткости передней части.

Подкапотное пространство Шкоды ничем не выдает ее «заряженность» — будто перед нами обычная Octavia с мотором 1.4.
Подкапотное пространство Шкоды ничем не выдает ее «заряженность» — будто перед нами обычная Octavia с мотором 1.4.

Если у Стингера 250 сил — лишь промежуточный вариант, то для Суперба 280 «лошадок» — потолок. Но, по ощущениям, мотор TSI выдает больше. Каждый удар по педали отзывается мощным пинком в спинку опционного сиденья-«ковша». Под еле слышный рык Superb уверенно отрывается от корейского преследователя. Преселективный робот DSG по-прежнему самый быстрый стрелок в округе! Даже когда в его распоряжении на два «патрона» меньше.

Жаль, что над всем этим царит тевтонская строгость, переходящая в чопорность: без взрывного саундтрека ломовая динамика не вызывает ярких эмоций. С управляемостью та же история. Модульная платформа MQB, да еще и с полным приводом 4Motion, априори гарантирует отличную управляемость. Момент умело перераспределяется между осями электромагнитной муфтой Халдекс, снабжая Superb образцово‑показательной нейтральной поворачиваемостью. Если скольжение и наступает, то непременно всеми четырьмя колесами, позволяя не отпускать педаль газа.

На извилистой дороге Stinger заставляет улыбаться в каждом повороте. Заднеприводные гены проявляются и в версии со всеми ведущими.
На извилистой дороге Stinger заставляет улыбаться в каждом повороте. Заднеприводные гены проявляются и в версии со всеми ведущими.

Заставить Шкоду идти боком непросто — электроника начеку всегда. В виражах Superb очень быстр, надежен, стабилен… и неэмоционален.
Заставить Шкоду идти боком непросто — электроника начеку всегда. В виражах Superb очень быстр, надежен, стабилен… и неэмоционален.

«Рельсовая» устойчивость вселяет невероятное чувство надежности и защищенности даже на лютом миксте. Но не дарит улыбки.

А Stinger — дарит! Он лишь немногим быстрее Шкоды проходит извилистый участок, но это не езда — феерия! Несмотря на все ведущие Stinger однозначно воспринимается заднеприводным. Гидравлическая муфта передает момент на передние колеса ровно в том объеме, чтобы угол заноса не перерос в критический. Кристальная обратная связь позволит и успешно идти по траектории, и хулигански мести хвостом. Даже на миксте он одинаково чутко реагирует на дроссель и повороты руля. Этот «пролетарий» выказывает в поворотах вполне аристократические манеры!

Передние сиденья Kia просты на вид, но профиль их удачен. Длина подушки регулируется, боковая поддержка надежна в быстрых поворотах.
Передние сиденья Kia просты на вид, но профиль их удачен. Длина подушки регулируется, боковая поддержка надежна в быстрых поворотах.

Пассажирам отведено не слишком много места: мол, знай, кто здесь главный! Впрочем, посадка неплоха.
Пассажирам отведено не слишком много места: мол, знай, кто здесь главный! Впрочем, посадка неплоха.

Помимо обогрева в распоряжении задних пассажиров — персональные дефле­кторы и возможность менять температуру воздуха.
Помимо обогрева в распоряжении задних пассажиров — персональные дефле­кторы и возможность менять температуру воздуха.

Материалы по теме
Kia Stinger — тест-драйв «За рулем»

Но за всё нужно платить. За вкусную управляемость расплачиваешься комфортом. Стыки и мелкие ямы — твои. Поперечные асфальтовые волны Stinger тоже не хочет фильтровать и досконально повторяет профиль дороги.

Superb не шибко лучше — мелкие неровности тоже не любит да и ямы покрупнее периодически пропускает «на удар». Отчасти вину можно свалить на низкопрофильные шины, но иных для машин в исполнении SportLine не преду­смотрено.

Впрочем, шины у наших героев одинаковые — фрикционки Nokian Hakkapeliitta R2, так что «шинный» фактор никак не повлиял на экспертные оценки не только управляемости и плавности хода, но и шумо­изоляции — она отменная у обеих машин. Ни аэродинамический свист, ни дорожные шумы не раздражают на законных скоростях. Двигатель Стингера ведет свое соло громче, но такому солисту любой слушатель рад.

В исполнении SportLine в Шкоде установлены «ковши» с интегрированными подголовниками. Обивка из алькантары — это плюс. Валики боковой поддержки расставлены широко - это минус.
В исполнении SportLine в Шкоде установлены «ковши» с интегрированными подголовниками. Обивка из алькантары — это плюс. Валики боковой поддержки расставлены широко - это минус.

Простор в заднем ряду королевский не только на фоне Стингера, но и по сравнению с большинством седанов.
Простор в заднем ряду королевский не только на фоне Стингера, но и по сравнению с большинством седанов.

В распоряжении пассажиров есть свой блок «климата», обогрев ­сидений и розетка на 230 вольт.
В распоряжении пассажиров есть свой блок «климата», обогрев ­сидений и розетка на 230 вольт.

Коварные оценки

Александр Виноградов: «Stinger лишь немного уступил Супербу в практичности и обставил его по части удовольствия от вождения. Welcome to the driver’s cars club!»
Александр Виноградов: «Stinger лишь немного уступил Супербу в практичности и обставил его по части удовольствия от вождения. Welcome to the driver’s cars club!»

Клетчатый флаг — и Superb с большим трудом вырывает победу, во многом благодаря более просторному заднему ряду и необъятному багажнику. Это покладистый лифтбек с ломовым двигателем, великолепным шасси и проработанным салоном. Хороший друг семьи. Чертовски быстр.

Но не орел. Да и ценник заставит подумать — а стоит ли быстрый, но все же семейный автомобиль трех миллионов?

Stinger — эмоция на колесах. По части практичности ему до Шкоды — как пешком от Сеула до Праги. Stinger — для тех, кто пока еще не обременен семейными посиделками на дачах и превыше всего ценит кайф ­от езды на машине с характером.

И пусть Kia сегодня чуть-чуть позади, главное для людей с бензином в крови заключается совсем в другом: это броский спортлифтбек с выдающимся шасси, который уверенно едет на все деньги.

Тут грешным делом задумаешься — а стоит ли идти в салон кого-то из «большой немецкой тройки»? Если для вас «имидж не всё», то мой ответ — нет.

Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, расходы на полис ОСАГО, топливо и плановое ТО, а также потери при продаже.

KIA STINGER SKODA SUPERB
27,11 36,30

На идеально ровной дороге Stinger хорош, а на мелкой поперечной волне можете забыть о безмятежности — профиль дороги считывается подробно. «Жабры» — не только декоративный элемент. Увы, в наших условиях они быстро забиваются дорожной грязью. Superb немногим мягче Стингера и так же подро­бно считывает мелочовку и поперечные стыки.
На идеально ровной дороге Stinger хорош, а на мелкой поперечной волне можете забыть о безмятежности — профиль дороги считывается подробно. «Жабры» — не только декоративный элемент. Увы, в наших условиях они быстро забиваются дорожной грязью. Superb немногим мягче Стингера и так же подро­бно считывает мелочовку и поперечные стыки.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

KIA STINGER

SKODA SUPERB

Снаряженная / полная масса

1898 / 2250 кг

1540 / 2220 кг

Время разгона 0–100 км/ч

6,0 с

5,8 с

Максимальная скорость

240 км/ч

250 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-95 / 60 л

АИ-95 / 66 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

12,7 / 7,2 / 9,2 л / 100 км

8,9 / 6,1 / 7,1 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, продольно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1998 см³

1984 см³

Мощность

182 кВт / 247 л.с. при 6200 об/мин

206 кВт / 280 л.с. при 5600–6500 об/мин

Крутящий момент

353 Н·м при
1400–4000 об/мин

350 Н·м при
1700–5600 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

Коробка передач

А8

Р6

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х.

3,96 / 2,47 / 1,61 / 1,18 / 1,00 / 0,83 / 0,65 / 0,56 / 2,27

2,93 / 1,83 / 1,30 / 1,03 / 0,97 / 0,82 / — / — / 3,35

Главная передача

3,73

4,77 / 3,45

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с электроусилителем

реечное, с электроусилителем

Тормоза: спереди и сзади

дисковые, вентилируемые

дисковые, вентилируемые

Шины

225/40 R19 спер.

255/35 R19 сзади

235/45 R18

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры (СТОА)

KIA STINGER

15 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

178

SKODA SUPERB

15 000 км или 12 месяцев

2 года без ограничения пробега

122

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель

KIA STINGER

SKODA SUPERB

Рабочее место водителя

Сиденье Шкоды отлично спрофилировано. Солидные диапазоны перемещений, приятная плотная набивка. Кресло Стингера еще лучше: боковая поддержка плотнее, а подушка регулируется по длине. К тому же шире ­диапазон регулировки по высоте, что обеспечивает по-настоящему спортивную посадку. В обеих машинах руль приятен для хвата и обтянут «цепкой» кожей. По естественному обзору вперед они тоже схожи. Водителю Стингера виден рельефный капот. Наружные зеркалá чуть больше, чем у Шкоды, но обзор через салонное зеркало хуже. В Стингере есть возможность кругового обзора, Superb располагает ассистентом выезда с парковки и автоматическим парковщиком, и обе системы работают уверенно.

Сиденье

9

8

Органы управления

9

9

Обзор

8

8

Салон

Skoda предлагает чуть больше пространства в передней части салона — как в высоту, так и в ширину. И организовано пространство грамотнее именно в Супербе. Развлекательные центры обеих машин близки по функционалу, но у шкодовского более логичное меню и отличное качество изображения. У Шкоды подавляющее преимущество в комфортности заднего ряда: большой запас пространства для ног, много воздуха. Нельзя сказать, что в Kia возникает приступ клаустрофобии, но в сравнении со Шкодой тут гораздо теснее. Багажники разнятся еще больше. Если объем «трюма» Стингера неплох, то у Суперба он просто огромный — почти полтысячи литров, по нашим замерам.

Передняя часть

8

9

Задняя часть

8

9

Багажник

8

10

Ходовые качества

Несмотря на то что «паспортная» динамика разгона у двух автомобилей почти одинаковая, на практике Superb уверенно уезжает от Стингера. Дело в классическом автомате Kia, который не в силах соревноваться в скорости переключений с DSG Шкоды. А вот на извилистой дороге Stinger отыг­рывается. Точнейшие реакции на руль, огромный запас устойчивости. При желании можно идти в управляемом и легко контролируемом заносе. В Kia получаешь истинное удовольствие от управления. Superb очень уверенно и надежно «стоит» на дуге и почти не отстает от Kia в быстрых поворотах, но эмоции от управления совсем иные. Что касается эффективности тормозных систем, тут паритет.

Динамика

8

9

Тормоза

9

9

Управляемость

10

9

Комфорт

Skoda огорчила довольно жесткой подвеской. И на мелочовке, и на крупных ямах лучше сбросить скорость. Но и Stinger не отличается мягкостью. А поперечную волну он сканирует еще активнее. По степени изоляции дорожных шумов автомобили близки. Активнее всего в салон проникает шум от дороги, но он не досаждает. Как и аэродинамические шумы. У Стингера больше слышно двигатель, но его потрясающий тембр совершенно не напрягает, скорее наоборот. У Шкоды — трехзонный климат-контроль, но его эффективность оставляет желать лучшего. Лобовое стекло иногда запотевало в нижней части, а воздух был недостаточно охлажденным, и пришлось снизить Супербу оценку. В Kia задние пассажиры могут менять температуру, есть обогрев руля.

Шум

8

8

Плавность хода

8

8

Климат

9

8

Приспособленность к России

Подобные автомобили не обещают большого клиренса. Дорожный просвет не грандиозный, но достаточный для класса. У обеих машин в багажнике есть докатка. В грязную погоду кузов Kia пачкается чуть быстрее, чем у Шкоды, а у нее грязь быстрее оседает на лобовом стекле. Очень широкие пороги этих лифтбеков быстро закидывает грязью, и выйти из машины не запачкав брюки довольно сложно. Kia традиционно предлагает расширенную гарантию: пять лет. Количество официальных дилеров Kia чуть больше, но и у Шкоды их более чем достаточно.

Геометрическая проходимость

8

8

Сервис

9

8

Эксплуатация

8

8

Общая оценка

8,47

8,60
Kia Stinger и Skoda Superb: больше 500 сил на двоих и полный привод
Фото:
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