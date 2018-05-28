Kia Stinger и Skoda Superb: больше 500 сил на двоих и полный привод

Полноприводные Kia Stinger и Skoda Superb подсказывают, как можно потратить три миллиона рублей.

Свершилось! Корейцы, наконец-то, взялись за сегмент драйверских автомобилей. Лифтбек, спортбек — кому как больше нравится. Заднеприводный 200‑сильный Stinger стоит меньше двух миллионов. Но предоставленный нам Stinger с 250‑сильным турбомотором, полным приводом и в исполнении GT Line тянет на два восемьсот. Не многовато ли? Чуть добавишь — и можно брать «немца»!

Мы закинули было удочки в стан именитых европейских производителей и получили ошарашивающий ответ: мол, машины на сравнение со Стингером дать не готовы. Небожители BMW и Audi боятся простолюдина? А вот рабоче-крестьянская Skoda не побоялась! Так что в пару к Стингеру мы взяли полноприводный Superb SportLine с 280‑сильным мотором и массой дополнительного оснащения. Держитесь за стул: 3 200 000 рублей.

С ходу ясно одно: в нашем тесте победит красный автомобиль. И это будет полноприводный лифтбек. А дальше придется разбираться…

Kia Stinger Дебют в 2017 году. На рынок России вышел в начале 2018 года. Привод — задний или полный. У нас представлены только бензиновые версии. Коробка — 8-ступенчатый автомат. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

2.0 (197 л.с.) — от 1 899 900 руб.

2.0 (247 л.с.) — от 1 999 900 руб.

3.0 (370 л.с.) — от 3 229 900 руб. Skoda Superb Superb третьего поколениябыл представлен в 2015 году, в конце того же года дебютировал на российском рынке. Помимо лифтбека предлагается универсал. Привод — передний или полный. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1.4 (125 л.с.) — от 1 312 000 руб.

1.4 (150 л.с.) — от 1 552 000 руб.

1.8 (180 л.с.) — от 1 713 000 руб.

2.0 (220 л.с.) — от 1 967 000 руб.

2.0 (280 л.с.) — от 2 291 000 руб.

Пиджак с отливом

Заднеприводная сущность Стингера улавливается даже в его профиле. Максимально уехавшая к «морде» передняя ось, длиннющий стол капота и наезжающий на задние колеса салон. Смотрите все, я создан на заднеприводной платформе! Стремительного силуэта Питеру Шрайеру показалось мало, и Stinger от души присыпали аксессуарами-агрессорами, дающими понять, для чего и кому нужна эта машина.

Белая подсветка и красные стрелки на матовой основе — стандартное для Kia решение. Размеченный до 300 км/ч спидометр недвусмысленно намекает на возможности автомобиля.

Функционал развлекательной системы неплох. Но логика меню и — особенно! — качество изображения слабоваты для автомобиля за два с лишним миллиона.

Рабочее место Стингера иначе как кокпитом не назовешь. Адепты спортивной посадки ликуют. Стиль отсылает к штутгартским традициям, но материалы на премиум не тянут.

Для передних сидений предусмотрен не только обогрев (три уровня), но и вентиляция. Поворотной шайбой вверху можно выбрать один из нескольких режимов движения.

Под центральной консолью нашлось место для индукционной зарядки смартфона — под сдвижной шторкой.



Superb такой легкомысленности позволить себе не может. Кузов того же типа у Шкоды выглядит совсем иначе — солидно и основательно. Без «жабр» и здоровенного капота. Superb — это большой Passat с пятой дверью.

И внутри Skoda — это консерватизм и отличные материалы, рассчитанные на долгие годы «в тренде». Словно жилетка Вассермана со стремящимся к бесконечности количеством карманов и отделений. И я совсем не чувствую, что нахожусь в 280‑сильном полноприводном лифтбеке с ярлыком Sport, - обыденная посадка и столь же обыденная атмосфера.

Инструментарий Шкоды бесхитростный, но очень удобный. К радиальной разметке основных приборов привыкаешь мгновенно. Виртуальная «ваговская» панель до Суперба пока не добралась.

На тестовый Superb установлены системы автоматической парковки и помощи выезда из паркинга (опции) — мы проверили, работают четко.

Интерьер Суперба — торжество параллельных и перпендикулярных линий. Эргономика отменная. Как и качество материалов, которое куда выше, чем у «корейца».

Салон Шкоды не лишен простых, но очень удобных решений. Среди них, например, «мусорка» в кармане водительской двери.

Качество изображения и логика меню топовой мультимедиасистемы Columbus выше всяких похвал.



Stinger — антипод. Водительское сиденье мало того что спрофилировано лучше, так еще и опускается невероятно низко. После Суперба — словно на асфальте сидишь! Три круглых дефлектора по центру и возвыша­ющийся над центральной консолью дисплей — реверанс в сторону машин родом из Штутгарта. Конечно, материалы поскромнее и дисплей попроще — так ведь и цена не мерседесовская.

Корейцы так увлеклись эргономикой водительского места, что напрочь забыли про задних пассажиров: по сравнению с Супербом намного теснее, а низкий дверной проем заставляет почтительно кланяться при посадке. И багажник у Стингера существенно меньше — а для замера грузового отсека Суперба нам едва хватило тарированных кубиков.

По наши замерам, багажник Стингера недотянул и до 350 литров. Красота требует жертв.

Багажник Суперба огромен: почти полтысячи литров, по нашим замерам. Нам едва хватило тарированных кубиков.

Под полом — докатка и набор инструментов. Под запаской пристроилась аккумуляторная батарея.

В подполье — докатка с дорожным инструментом.



Изысканные манеры

Ну что, всплакнем по временам, когда у больших машин были большие моторы? У Шкоды — четыре цилиндра, без вариантов. У Стингера есть шестицилиндровая версия GT, но это не наш случай: 250 сил выдает 2-литровая «турбочетверка».

Смахнули слезу? А теперь послушайте эту музыку! Звучит Stinger бесподобно! Четырехцилиндровость никак не сказывается на вибрациях от сил инерции второго порядка: они растворяются в демпферах гидротрансформатора 8-ступенчатого автомата. Однако он предательски крадет не только вибрации, но и динамику. Или терпеть, или вручную переключать передачи лепестками на руле, или переходить в агрессивный режим «cпорт».

Четырехцилиндровый двигатель Kia оставляет много свободного места. Мощные растяжки добавляют жесткости передней части.

Подкапотное пространство Шкоды ничем не выдает ее «заряженность» — будто перед нами обычная Octavia с мотором 1.4.



Если у Стингера 250 сил — лишь промежуточный вариант, то для Суперба 280 «лошадок» — потолок. Но, по ощущениям, мотор TSI выдает больше. Каждый удар по педали отзывается мощным пинком в спинку опционного сиденья-«ковша». Под еле слышный рык Superb уверенно отрывается от корейского преследователя. Преселективный робот DSG по-прежнему самый быстрый стрелок в округе! Даже когда в его распоряжении на два «патрона» меньше.

Жаль, что над всем этим царит тевтонская строгость, переходящая в чопорность: без взрывного саундтрека ломовая динамика не вызывает ярких эмоций. С управляемостью та же история. Модульная платформа MQB, да еще и с полным приводом 4Motion, априори гарантирует отличную управляемость. Момент умело перераспределяется между осями электромагнитной муфтой Халдекс, снабжая Superb образцово‑показательной нейтральной поворачиваемостью. Если скольжение и наступает, то непременно всеми четырьмя колесами, позволяя не отпускать педаль газа.

На извилистой дороге Stinger заставляет улыбаться в каждом повороте. Заднеприводные гены проявляются и в версии со всеми ведущими.

Заставить Шкоду идти боком непросто — электроника начеку всегда. В виражах Superb очень быстр, надежен, стабилен… и неэмоционален.



«Рельсовая» устойчивость вселяет невероятное чувство надежности и защищенности даже на лютом миксте. Но не дарит улыбки. А Stinger — дарит! Он лишь немногим быстрее Шкоды проходит извилистый участок, но это не езда — феерия! Несмотря на все ведущие Stinger однозначно воспринимается заднеприводным. Гидравлическая муфта передает момент на передние колеса ровно в том объеме, чтобы угол заноса не перерос в критический. Кристальная обратная связь позволит и успешно идти по траектории, и хулигански мести хвостом. Даже на миксте он одинаково чутко реагирует на дроссель и повороты руля. Этот «пролетарий» выказывает в поворотах вполне аристократические манеры!

Передние сиденья Kia просты на вид, но профиль их удачен. Длина подушки регулируется, боковая поддержка надежна в быстрых поворотах.

Пассажирам отведено не слишком много места: мол, знай, кто здесь главный! Впрочем, посадка неплоха.

Помимо обогрева в распоряжении задних пассажиров — персональные дефле­кторы и возможность менять температуру воздуха.



Но за всё нужно платить. За вкусную управляемость расплачиваешься комфортом. Стыки и мелкие ямы — твои. Поперечные асфальтовые волны Stinger тоже не хочет фильтровать и досконально повторяет профиль дороги.

Superb не шибко лучше — мелкие неровности тоже не любит да и ямы покрупнее периодически пропускает «на удар». Отчасти вину можно свалить на низкопрофильные шины, но иных для машин в исполнении SportLine не преду­смотрено.

Впрочем, шины у наших героев одинаковые — фрикционки Nokian Hakkapeliitta R2, так что «шинный» фактор никак не повлиял на экспертные оценки не только управляемости и плавности хода, но и шумо­изоляции — она отменная у обеих машин. Ни аэродинамический свист, ни дорожные шумы не раздражают на законных скоростях. Двигатель Стингера ведет свое соло громче, но такому солисту любой слушатель рад.

В исполнении SportLine в Шкоде установлены «ковши» с интегрированными подголовниками. Обивка из алькантары — это плюс. Валики боковой поддержки расставлены широко - это минус.

Простор в заднем ряду королевский не только на фоне Стингера, но и по сравнению с большинством седанов.

В распоряжении пассажиров есть свой блок «климата», обогрев ­сидений и розетка на 230 вольт.



Коварные оценки

Александр Виноградов: «Stinger лишь немного уступил Супербу в практичности и обставил его по части удовольствия от вождения. Welcome to the driver’s cars club!»

Клетчатый флаг — и Superb с большим трудом вырывает победу, во многом благодаря более просторному заднему ряду и необъятному багажнику. Это покладистый лифтбек с ломовым двигателем, великолепным шасси и проработанным салоном. Хороший друг семьи. Чертовски быстр.

Но не орел. Да и ценник заставит подумать — а стоит ли быстрый, но все же семейный автомобиль трех миллионов?

Stinger — эмоция на колесах. По части практичности ему до Шкоды — как пешком от Сеула до Праги. Stinger — для тех, кто пока еще не обременен семейными посиделками на дачах и превыше всего ценит кайф ­от езды на машине с характером.

И пусть Kia сегодня чуть-чуть позади, главное для людей с бензином в крови заключается совсем в другом: это броский спортлифтбек с выдающимся шасси, который уверенно едет на все деньги.

Тут грешным делом задумаешься — а стоит ли идти в салон кого-то из «большой немецкой тройки»? Если для вас «имидж не всё», то мой ответ — нет.

Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, расходы на полис ОСАГО, топливо и плановое ТО, а также потери при продаже.

KIA STINGER SKODA SUPERB 27,11 36,30

На идеально ровной дороге Stinger хорош, а на мелкой поперечной волне можете забыть о безмятежности — профиль дороги считывается подробно. «Жабры» — не только декоративный элемент. Увы, в наших условиях они быстро забиваются дорожной грязью. Superb немногим мягче Стингера и так же подро­бно считывает мелочовку и поперечные стыки.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОД ИТЕЛЕЙ

KIA STINGER SKODA SUPERB Снаряженная / полная масса 1898 / 2250 кг 1540 / 2220 кг Время разгона 0–100 км/ч 6,0 с 5,8 с Максимальная скорость 240 км/ч 250 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 60 л АИ-95 / 66 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 12,7 / 7,2 / 9,2 л / 100 км 8,9 / 6,1 / 7,1 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, продольно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1998 см³ 1984 см³ Мощность 182 кВт / 247 л.с. при 6200 об/мин 206 кВт / 280 л.с. при 5600–6500 об/мин Крутящий момент 353 Н·м при

1400–4000 об/мин 350 Н·м при

1700–5600 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный Коробка передач А8 Р6 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 3,96 / 2,47 / 1,61 / 1,18 / 1,00 / 0,83 / 0,65 / 0,56 / 2,27 2,93 / 1,83 / 1,30 / 1,03 / 0,97 / 0,82 / — / — / 3,35 Главная передача 3,73 4,77 / 3,45 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди и сзади дисковые, вентилируемые дисковые, вентилируемые Шины 225/40 R19 спер. 255/35 R19 сзади 235/45 R18

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) KIA STINGER 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 178 SKODA SUPERB 15 000 км или 12 месяцев 2 года без ограничения пробега 122

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ