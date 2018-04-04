Что лучше: новая Toyota Camry или Kia Optima?

Седан Toyota Camry у нас всегда пользовался повышенным спросом. Лишь в начале нынешнего года на его лидерство по продажам в классе стал претендовать корейский Kia Optima. Но у японцев наготове мощный ответ — Camry нового поколения.

На днях российское представительство Тойоты объявило цены на Camry нового поколения. Давайте выясним, что выгоднее: сверхпопулярный у нас седан Toyota Camry или Kia Optima.

Продажи и рейтинги

В прошлом десятилетии, когда иностранные автопроизводители один за другим строили в России свои заводы, Toyota пошла на удивительный (как тогда казалось) шаг. Если остальные марки ставили на конвейер компактные седаны, то японцы запустили в производство Camry. И не прогадали! Благодаря локализации им удалось установить привлекательную цену, что не замедлило сказаться на спросе. В иные годы эта модель продавалась в том же объеме, что и все вместе взятые одноклассники других марок. Так, по итогам прошлого года в России было реализовано 28 063 седанов Camry. Очень достойный показатель! Однако прирост относительно 2016 года чисто символический.

Наконец-то Camry избавилась от пышнотелого и невнятного облика. Новый экстерьер подтянутый и экспрессивный — словно это какой-нибудь спортседан.

Kia Optima — первый большой седан марки, ходовые качества которого не вызывают протестов у активных водителей.



А вот спрос на седан Kia Optima за последнее время увеличился в два раза — россияне приобрели 12 882 экземпляров. Успех можно объяснить не только растущим рынком и разумными ценами, но также интересным моложавым дизайном машины. Однако с появлением новой Camry этот козырь оказался уже отыгранным — Toyota выглядит не менее современно.

Двигатель и трансмиссия

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В Америке для Camry предложили полностью новую линейку двигателей, однако на нашем рынке ситуация особая. Базовым мотором, как и прежде, служит 2-литровая «четверка» 6AR-FSE отдачей 150 л.с. Данные по динамике для новой Camry японцы пока не раскрывают. Не исключено, что она ускоряется до первой сотни за те же 10,4 секунды, что и ее предшественница. Для большого солидного седана этого мотора хватает едва-едва. Если вы требовательны к динамике, присмотритесь лучше к 2,5-литровой версии. Ее мотор 2AR-FE выдает все ту же мощность — 181 л.с. Прежнюю Camry эти «лошадки» уносили до сотни за 9 секунд — с новой моделью результат должен быть схожим. Обе перечисленные модификации снабжаются шестиступенчатым автоматом.

Основные же подкапотные новости — у топ-версии. В ее распоряжении новая 3,5-литровая V-образная «шестерка» 2GR-FKS. Ее главной особенностью является система комбинированного впрыска — во впускной трубопровод и камеру сгорания. На зарубежных рынках этот мотор развивает 305 л.с., однако для нас его дефорсировали до налоговыгодных 249 л.с. В паре с этим двигателем полагается новый восьмиступенчатый автомат.

Сложносочиненная центральная консоль Тойоты — настоящее украшение интерьера. Такой витиеватости больше ни у кого не встретишь.

Дизайн, оснащение, качество сборки — по всем этим параметрам интерьер Оптимы занимает одно из лидирующих мест в сегменте.



Под капотом базовой версии Kia тоже 2-литровый 150-сильный мотор. А вот Optima 2.0 — единственная в сегменте модель, которую можно приобрести с механической коробкой передач. Шестиступенчатый автомат предлагается за доплату. В первом случае разгон до сотни занимает 9,6 секунд, во втором — 10,7.

В распоряжении Оптимы с двигателем 2.4 уже 188 лошадиных сил. Однако особого преимущества дополнительные силы перед Camry 2.5 не дают — разгон до 100 км/ч занимает сопоставимые 9,1 с. Топ-версия Оптимы, в отличие от Тойоты, снабжается не V6, а турбо-«четверкой», которая при рабочем объеме 2 л развивает 245 л.с. Эта модификация способна катапультироваться до сотни за 7,4 секунды, а ее максимальная скорость составляет 240 км/ч.

Комплектации и цены

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Базовая версия Camry называется Стандарт и стоит 1 399 000 рублей. В ее комплектацию входят светодиодные фары, 16-дюймовые легкосплавные колеса, шесть подушек безопасности, ESP, двухзонный климат-контроль, электропакет, аудиосистема, кнопка запуска двигателя, электрический «ручник», датчик света, а также подогревы передних сидений, внешних зеркал и лобового стекла — в зоне покоя «дворников».

Модификация Стандарт плюс предлагается как с мотором 2.0 (1 499 000 рублей), так и 2.5 (1 623 000 рублей). Она дополнена передними и задними парктрониками, кожаным рулем, датчиком дождя, медиасистемой с 7-дюймовым сенсорным экраном, круиз-контролем. Версии с мотором 2.5 вдобавок снабжены омывателями фар и индукционной зарядкой для смартфонов. Исполнение Классик отличается кожаным салоном и электроприводами передних кресел. Цена — от 1 549 000 рублей. Причем доплата за двигатель 2.5 в данном случае будет больше — 154 000 рублей.

На втором ряду сидений Camry простора стало чуть меньше. Но о тесноте, конечно, говорить не приходится.

Простор на заднем ряду Kia первоклассный. Тесноту здесь не ощущают даже пассажиры ростом под 2 м.



В распоряжении пассажиров богатых версий Тойоты — встроенный в подлокотник блок управления сервисными функциями.

Версии Элеганс Safety (1 818 000 рублей) и Престиж Safety (1 930 000 рублей) идут исключительно с 2,5-литровым мотором. В первом случае в оснащение добавляются 17-дюймовые колеса, обогрев руля и лобового стекла, камера заднего вида, коленная подушка безопасности для водителя, а также комплекс Toyota Safety Sense (адаптивный круиз-контроль плюс системы предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов, слежения за разметкой и считывания дорожных знаков). Во втором случае оснащение дополнено 18-дюймовыми колесами, ионизатором воздуха, продвинутой аудиосистемой JBL, контурной подсветкой салона и увеличенным до 8 дюймов сенсорным экраном.

Версию с мотором V6 можно купить за 2 166 000 рублей. Это если выбрать комплектацию Люкс Safety, которая порадует экипаж электроприводом рулевой колонки, вентиляцией передних кресел, трехзонным климат-контролем, электроприводом задних сидений, боковыми подушками безопасности сзади и шторками на окнах заднего ряда. Флагманское исполнение Executive Safety — с камерами кругового обзора, проекционным дисплеем и электрорегулировками руля — предлагается за 2 341 000 рублей.

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Цены на Оптиму в сопоставимом оснащении доступнее. Так, базовая двухлитровая машина с механикой (остальные комплектации доступны только с автоматом) предлагается за 1 209 900 рублей. Но оснащение скудное: кондиционер, магнитола, стальные 16-дюймовые колеса. Модификация Comfort стоит уже 1 329 900 рублей. В нее добавлены раздельный климат-контроль, датчик дождя, обшитый кожей руль с подрулевыми лепестками, USB-порт для задних пассажиров.

В комплектации Luxe (от 1 449 900 рублей) вы получите легкосплавные колесные диски, электропривод водительского кресла, навигатор, камеру заднего вида, парктроники и электроручник. Начиная с этого исполнения также предлагается и 2,4-литровый мотор. Доплата за него 80 000 рублей. Версия Prestige обойдется минимум в 1 529 900 рублей. В нее оснащение входят системы контроля слепых зон и помощи при выезде с парковки задним ходом, коленная подушка безопасности, бесключевой допуск в салон и запуск двигателя кнопкой, продвинутая акустика Harman/Kardon, сенсорный экран с увеличенной диагональю, обогрев сидений второго ряда и функция бесконтактного открывания багажника.

Турбомодификация GT облегчит ваш карман на 1 879 900 рублей. Ее отличают 18-дюймовые колеса, адаптивные светодиодные фары, спортивный руль, система кругового обзора, вентиляция передних сидений, электроприводы пассажирского кресла, шторки для задних боковых стекол.

В отличие от передней части, сзади Camry скорее напоминает не предшественницу, а… Короллу! Уж очень похожа у них форма фонарей.

Разглядывая Оптиму, в первую очередь обращаешь внимание на нетривиальное оформление задних стоек.



На чем остановиться?

Новая Camry совершила маленькую революцию. Еще бы — ведь эта машина поменялась концептуально! Стремительная внешность, ориентированный на водителя салон, а также бойкая управляемость, способная угодить активному водителю, — такой Тойоты мы еще не знали. Но и платить за эти изменения приходится немало. По сравнению с предшественницей подешевела лишь базовая модификация — остальные версии ощутимо прибавили в цене. А если вспомнить про традиционно высокую для Camry цену страховки каско и короткий межсервисный пробег (10 000 км), то надо быть готовым к тому, что владение тойотовским седаном обойдется в копеечку.

В этом смысле Optima представляется более выгодным вложением. Она и изначально стоит дешевле, и страховка на нее сравнительно недорога, и на техобслуживание надо заезжать пореже (раз в 15 000 км). Кроме того, Kia привлекает пятилетней гарантией. Так что если вы желаете избежать больших затрат на автомобиль после покупки, то в сравнении с Camry корейский седан будет предпочтительнее.

Фото: фирмы-производители