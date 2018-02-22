Тест систем автоторможения: как мы подстраивали аварии

И ведь действительно подстраивали! Причем делали это не ради шоу, а ради общей безопасности. Мы намеренно провоцировали столкновения, чтобы проверить, насколько четко работают новомодные электронные ассистенты. А теперь делимся результатами. Увы, в экстренной ситуации перед препятствием останавливаются далеко не все автомобили. Но для начала о том, как мы провели эти сложные испытания.

Вас тоже зацепила телевизионная реклама, в которой автомобили сами останавливаются в случае возникновения неожиданного препятствия, если водитель проспал опасный момент? Некоторые производители даже устраивают показательные тесты, на которых автомобиль самостоятельно тормозит перед надувным муляжом или плакатом с изображением машины. Эффектно!

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Подобной рекламы с годами будет больше, поскольку покупателя уже не заманить «старыми ценностями» — мощностью мотора, управляемостью, результатами краш-тестов... Все машины становятся схожими по основным параметрам. Покупатели теперь реагируют на количество дисплеев и наличие модных электронных систем, в том числе — автоторможения. Потому что, как следует из рекламы, можно на ходу «втыкать» в смартфон — и машина в случае чего сама остановится и убережет тебя от позора, ремонта и лечения. Но где гарантия, что электроника столь же четко отработает в критической ситуации на реальной дороге?

До нас в России подобных тестов никто не проводил, а потому нет ни методик, ни инструментальной базы. А у журнала «За рулем» такая методика есть — ведь первое полноценное испытание систем автоторможения мы провели больше двух с половиной лет назад (ЗР, № 6, 2015). Тогда на Дмитровском полигоне встретились девять машин, которые в экстренной ситуации умели останавливаться без помощи водителя: относительно недорогие Ford Focus и Volkswagen Golf, премиальные седаны Infiniti Q50, Volvo S60 и Hyundai Genesis, а также кроссоверы всех мастей — Land Rover Discovery Sport, Opel Insignia Country Tourer, BMW X4 и Cadillac SRX. И выяснилось, что даже при схожей аппаратной части этих систем автомобили, встретив препятствие, действуют по-разному: одни тормозят неуверенно, а другие порой и вовсе не замечают надвигающуюся опасность. Если бы не наш уникальный мягкий прицеп, в который можно утыкаться передним бампером даже на высокой скорости, — разнесли бы всё вдребезги. Например, Land Rover Discovery Sport не прошел ни одного теста, Volkswagen Golf выбыл из борьбы из-за поломки, а BMW штамповал результаты с присущей немцу точностью, поэтому и занял первое место.

Изменилось ли что-то с момента нашего первого теста? Насколько поумнела управляющая электроника? Не топчутся ли на месте инженеры?

На сей раз мы собрали на Дмитровском полигоне семь автомобилей — все свеженькие, больше половины и вовсе дебютанты 2017 года. Каждому предстояло пройти полный цикл испытаний: остановка перед неподвижным объектом, замедление при торможении идущего впереди автомобиля и другие.

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Среди марок, которые уже держали экзамен по автоторможению в 2015 году, значатся Land Rover, Volvo и Volkswagen. В этот раз их представляют новый Discovery, V90 Cross Country и Tiguan.

За Мазду выступает кроссовер СX-5 нового поколения — с модернизированной системой автоторможения.

У Шкоды два года назад еще не было машин, умеющих тормозить самостоятельно, а теперь честь марки защищает кроссовер Kodiaq.

Лишь несколько месяцев назад фирма Subaru начала поставлять в Россию автомобили, оборудованные комплексом безопасности EyeSight, — и мы взяли на тест кроссовер XV.

Mercedes-Benz отдал на растерзание универсал E-класса в версии All-Terrain — полноприводный и приподнятый. Он оснащен самой сложной и дорогой системой автоторможения. Вот и проверим, есть ли смысл переплачивать, если печешься о своей безопасности.

Мишенью для участников теста вновь станет наша мобильная испытательная установка, имитирующая заднюю часть легковой машины. Проанализировав прошлый тест, мы ее серьезно модернизировали. Она базируется на прежней платформе — это алюминиевый каркас, водруженный на четыре колеса. Чтобы проводить испытания в динамике, мы поставили установку на рельсы, которые тащит за собой тягач. Если система автоторможения не срабатывает, установка уезжает по этим направляющим от боднувшего ее автомобиля. Благодаря этому целыми (или относительно целыми) остаются и мишень, и влетевшая в нее машина.

Установка мягкотелая. Поначалу под тентом скрывалась будка из поролона. В этот раз по предложению специалиста техцентра «За рулем» Валерия Жаринова мы использовали в качестве дополнительных демпферов пневмобаллоны. Они более эффективно, чем слои поролона, гасят энергию удара, поэтому лишнюю набивку за ненадобностью убрали, тем самым снизив массу установки.

Некоторые автомобили прощупывают пространство перед собой при помощи радиолокационных радаров. Эти датчики видят только те предметы, от которых отражаются радиоволны. Каркас у нашей установки металлический, но толстые листы поролона поглощают электромагнитное излучение. Поэтому на заднюю часть будки мы наклеили две полосы алюминиевой фольги, чтобы радары гарантированно засекали установку.

Модернизированную начинку накрыли более прочным чехлом из ПВХ. Теперь «кузов» не будет «махать крыльями» и тем самым вводить в заблуждение автомобильную электронику. Современнее стал и облик установки — раритетный Volkswagen Transporter превратился в универсал Лада Ларгус.

Если система автоторможения не срабатывает, тестируемая машина приезжает не в жесткую корму реального автомобиля, а в мягкотелую испытательную установку. Такой контакт даже на довольно высоких скоростях обходится без последствий.

Нашу уникальную методику испытаний, обкатанную на предыдущем тесте, мы не меняли. Она состоит из нескольких упражнений — в статике и динамике. Точнее, испытуемый всегда в движении, а вот «псевдо-Ларгус» сначала стоит в надежде, что приближающийся к нему автомобиль остановится на безопасной дистанции, а затем движется, настигаемый тестовой машиной.

Испытания всегда начинаем на малых скоростях — от греха подальше. В зависимости от первых результатов принимаем решение, стоит ли прогонять испытуемого по всей программе или лучше прекратить испытания, дабы не разнести в щепки и Ларгус, и машину.

«В стоячего» — остановка перед неподвижным объектом

Начинаем со статических испытаний. Наша установка, имитирующая заднюю часть Ларгуса, стоит на месте (например, на красном сигнале светофора), а испытуемый надвигается на нее с определенной скоростью (рис. 1). Первый заезд проходит на скорости всего 15 км/ч. На разгонном участке водитель выдерживает заданную скорость и не снимает ногу с педали газа. Автомобиль затормозил перед препятствием? Если да, с каждой новой попыткой увеличиваем скорость на 5 км/ч, пока не нащупаем предел. На 50 км/ч испытания прекращаем, поскольку при контакте на большей скорости есть риск повредить и установку, и автомобиль.

Из-за нестабильной работы электроники иногда приходилось дублировать попытки, чтобы однозначно установить, когда наступает предел возможностей управляющей электроники.

«Дай знак» — оценка системы предупреждения о возможном столкновении (рис. 2)

Водитель направляет машину в установку на малой (20 км/ч), средней (50 км/ч) и высокой (90 км/ч) скоростях — и внимательно следит за подсказками электроники. При первом же предупреждении он нажимает на тормоз и оценивает (субъективно, конечно), своевременно ли электроника подала сигнал. Случалось, что ассистенты предательски молчали, и водителю приходилось уворачиваться от прицепа в последнее мгновение, чтобы избежать удара на большой скорости. Не увернешься — разнесешь испытательную установку, повредишь автомобиль, да и сам можешь пострадать, поскольку на скорости свыше 50 км/ч при достаточно жестком контакте могут сработать подушки безопасности.

«Догонялки» — автомобиль настигает движущуюся установку (рис. 3)

Это имитация наиболее распространенных дорожных ситуаций. Первый заезд имитирует городскую ситуацию: Ларгус едет со скоростью 20 км/ч, а испытуемый нагоняет его со скоростью 50 км/ч. Затем играем в догонялки в трассовом темпе: установка держит 50 км/ч, а скорость настигающего ее автомобиля — 90 км/ч.

«Притормози» — торможение перед хвостом пробки

Установка и машина движутся со скоростью 60 км/ч. Ларгус начинает замедляться, а машина настигает его, поскольку водитель проспал опасный момент (рис. 4).

Задача системы автоматического торможения во всех упражнениях очевидна — не допустить контакта.

Теперь, когда вы знаете все о правилах проведения теста и его участниках, предлагаем сделать небольшую паузу. Она необходима, чтобы переварить этот объем информации и подготовиться к приему следующей порции. Через пару дней мы вернемся с первыми итогами теста автоторможения. Наберитесь терпения — результаты стоят того, чтобы немного подождать.