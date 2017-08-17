Toyota Camry: названы российские цены. На первый взгляд, стало дешевле

Японская компания объявила рублевые цены на новое поколение своего бизнес-седана. В базовой комплектации Camry оказалась даже дешевле предшественницы.

Toyota Camry

Как и прежде, Toyota Camry будет продаваться на российском рынке с тремя бензиновыми двигателями, которые известны по предыдущему поколению. Это 2- и 2,4-литровые «четверки» мощностью 150 и 181 л.с., а также модернизированный 3,5-литровый V6 мощностью 249 л.с. Первые два силовых агрегата комплектуются 6-ступенчатым автоматом, а топовой версии положена уже 8-ступенчатая автоматическая коробка.

Toyota Camry

Комплектаций для российского рынка предусмотрено семь: «Стандарт», «Стандарт Плюс», «Классик», «Элеганс Safety», «Престиж Safety», «Люкс Safety» и «Executive Safety». Первые три доступны для версий со 150-сильным двигателем, для варианта с мотором мощностью 181 л.с. комплектации начинаются со второй и заканчиваются на «Люкс Safety», а вариант с 3,5-литровым мотором доступен только в двух топовых комплектациях.

Toyota Camry

Несмотря на смену поколений, базовая версия Toyota Camry даже подешевела на 8000 рублей и стоит 1 399 000 рублей. Причем бедной ее назвать нельзя: здесь есть 16-дюймовые легкосплавные колеса, датчик света, зеркала с обогревом и электроприводом, мультируль, кнопка пуска двигателя, 2-зонный климат-контроль, обогрев передних сидений, водительское сиденье с механическими регулировками в 6 направлениях, аудиосистема, полностью светодиодные фары и противотуманки, крепления Isofix.

Toyota Camry

В комплектации «Стандарт Плюс» (1 499 000 руб.) к оснащению добавляются мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, парктроники, камера заднего вида, круиз-контроль, датчик дождя. Кожаную обивку сидений можно найти в комплектациях начиная с «Классик» (1 549 000 руб.), здесь же появляется электропривод регулировок передних сидений.

Цены и комплектации на Toyota Camry

Двигатель Стандарт Стандарт Плюс Классик Элеганс Safety Престиж Safety Люкс Safety Executive Safety 2.0 (150 л.с.) 1 399 000 1 499 000 1 549 000 — — — — 2.4 (181 л.с.) — 1 623 000 1 703 000 1 818 000 1 930 000 2 062 000 — 3.5. (249 л.с.) — — — — — 2 166 000 2 341 000

Топовая же комплектация Executive Safety предлагается за 2 341 000 руб. (она дороже на 338 тыс. руб. менее оснащенной комплектации «Люкс» у Camry предыдущего поколения) и включает в себя вообще все, что можно себе представить, включая 3-зонный климат-контроль, передние сиденья с вентиляцией, систему кругового видеообзора, 10-дюймовый проекционный дисплей, блок управления для задних пассажиров с сенсорной панелью и многое другое.

Toyota Camry

Ближайший конкурент, Kia Optima, выходит в сопоставимых комплектациях немного дешевле, но с учетом несильного подорожания нет никаких сомнений в том, что позициям многолетнего лидера в сегменте бизнес-класса ничего не угрожает.

Toyota Camry

Сборку машины локализовали на заводе Toyota в Санкт-Петербурге, так что она получила российский VIN-код и ее смогут закупать чиновники. Они, думается нам, и будут основными покупателями Toyota Camry, по крайней мере первое время.

На автосалоне в Нью-Йорке Toyota представила новое поколение RAV4. У нас мы его увидим, скорее всего, в следующем году.

В феврале в России появился обновленный минивэн Toyota Alphard. Вот он значительно подорожал.

Фото: Toyota