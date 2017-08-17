Toyota Camry: названы российские цены. На первый взгляд, стало дешевле

Японская компания объявила рублевые цены на новое поколение своего бизнес-седана. В базовой комплектации Camry оказалась даже дешевле предшественницы.

Toyota Camry
Toyota Camry

Toyota > Camry

Toyota Camry
Toyota Camry

Как и прежде, Toyota Camry будет продаваться на российском рынке с тремя бензиновыми двигателями, которые известны по предыдущему поколению. Это 2- и 2,4-литровые «четверки» мощностью 150 и 181 л.с., а также модернизированный 3,5-литровый V6 мощностью 249 л.с. Первые два силовых агрегата комплектуются 6-ступенчатым автоматом, а топовой версии положена уже 8-ступенчатая автоматическая коробка.

Toyota Camry
Toyota Camry

Комплектаций для российского рынка предусмотрено семь: «Стандарт», «Стандарт Плюс», «Классик», «Элеганс Safety», «Престиж Safety», «Люкс Safety» и «Executive Safety». Первые три доступны для версий со 150-сильным двигателем, для варианта с мотором мощностью 181 л.с. комплектации начинаются со второй и заканчиваются на «Люкс Safety», а вариант с 3,5-литровым мотором доступен только в двух топовых комплектациях.

Toyota Camry
Toyota Camry

Несмотря на смену поколений, базовая версия Toyota Camry даже подешевела на 8000 рублей и стоит 1 399 000 рублей. Причем бедной ее назвать нельзя: здесь есть 16-дюймовые легкосплавные колеса, датчик света, зеркала с обогревом и электроприводом, мультируль, кнопка пуска двигателя, 2-зонный климат-контроль, обогрев передних сидений, водительское сиденье с механическими регулировками в 6 направлениях, аудиосистема, полностью светодиодные фары и противотуманки, крепления Isofix.

Toyota Camry
Toyota Camry

В комплектации «Стандарт Плюс» (1 499 000 руб.) к оснащению добавляются мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, парктроники, камера заднего вида, круиз-контроль, датчик дождя. Кожаную обивку сидений можно найти в комплектациях начиная с «Классик» (1 549 000 руб.), здесь же появляется электропривод регулировок передних сидений.

Цены и комплектации на Toyota Camry

Двигатель

Стандарт

Стандарт Плюс

Классик

Элеганс Safety

Престиж Safety

Люкс Safety

Executive Safety

2.0 (150 л.с.)

1 399 000

1 499 000

1 549 000

2.4 (181 л.с.)

1 623 000

1 703 000

1 818 000

1 930 000

2 062 000

3.5. (249 л.с.)

2 166 000

2 341 000

Топовая же комплектация Executive Safety предлагается за 2 341 000 руб. (она дороже на 338 тыс. руб. менее оснащенной комплектации «Люкс» у Camry предыдущего поколения) и включает в себя вообще все, что можно себе представить, включая 3-зонный климат-контроль, передние сиденья с вентиляцией, систему кругового видеообзора, 10-дюймовый проекционный дисплей, блок управления для задних пассажиров с сенсорной панелью и многое другое.

Toyota Camry
Toyota Camry

Ближайший конкурент, Kia Optima, выходит в сопоставимых комплектациях немного дешевле, но с учетом несильного подорожания нет никаких сомнений в том, что позициям многолетнего лидера в сегменте бизнес-класса ничего не угрожает.

Toyota Camry
Toyota Camry

Сборку машины локализовали на заводе Toyota в Санкт-Петербурге, так что она получила российский VIN-код и ее смогут закупать чиновники. Они, думается нам, и будут основными покупателями Toyota Camry, по крайней мере первое время.

Toyota Camry: названы российские цены. На первый взгляд, стало дешевле

Фото: Toyota

Toyota Camry: названы российские цены. На первый взгляд, стало дешевле
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Отзывы о Toyota Camry (7)

Toyota 2012 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

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